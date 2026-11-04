Mersin'de Siber Operasyon: 126 Kişiyi Milyonlarca Lira Dolandırdığı Öne Sürülen 13 Şüpheli Yakalandı
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, Yenişehir ilçesinde faaliyet gösterdiği öne sürülen gruptaki 14 şüpheliden 13'ü yakalandı. Şüphelilerin Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan 126 kişiyi telefonla arayarak yaklaşık 10 milyon TL dolandırdığı öne sürülüyor.
Ekiplerin evlerdeki aramaları görüntülendi.
Operasyon 3 Kasım'da başladı, 14 şüpheliden 13'ü yakalandı.
Evlerdeki aramalarda 446 bin 200 TL nakit ele geçirildi.
Telefonlar, SIM kartlar ve uyuşturucu maddeler de bulundu.
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