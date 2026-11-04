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Mersin'de Siber Operasyon: 126 Kişiyi Milyonlarca Lira Dolandırdığı Öne Sürülen 13 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Siber Operasyon: 126 Kişiyi Milyonlarca Lira Dolandırdığı Öne Sürülen 13 Şüpheli Yakalandı

Mersin
Azize Gündoğan
Azize Gündoğan - Gündem Editörü
04.11.2026 - 20:15
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, Yenişehir ilçesinde faaliyet gösterdiği öne sürülen gruptaki 14 şüpheliden 13'ü yakalandı. Şüphelilerin Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan 126 kişiyi telefonla arayarak yaklaşık 10 milyon TL dolandırdığı öne sürülüyor.

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Ekiplerin evlerdeki aramaları görüntülendi.

Görüntülerde ele geçirilen paralar, telefonlar ve SIM kartlar da yer alıyor.

Operasyon 3 Kasım'da başladı, 14 şüpheliden 13'ü yakalandı.

Operasyon 3 Kasım'da başladı, 14 şüpheliden 13'ü yakalandı.

Yakalananlardan biri ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 12 şüphelinin gözaltında olduğu bildirildi. Bir şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi.

Evlerdeki aramalarda 446 bin 200 TL nakit ele geçirildi.

Evlerdeki aramalarda 446 bin 200 TL nakit ele geçirildi.

Görüntülerde paraların çanta ve poşetlerden çıkarıldığı görülüyor.

Telefonlar, SIM kartlar ve uyuşturucu maddeler de bulundu.

Telefonlar, SIM kartlar ve uyuşturucu maddeler de bulundu.

Aramalarda 24 cep telefonu, 19 SIM kart ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Ekipler ayrıca 3 gram esrar, 17 sentetik uyuşturucu hap, 12 kök Hint keneviri ve 1 gram metamfetamin buldu.

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Azize Gündoğan
Azize Gündoğan
Gündem Editörü
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