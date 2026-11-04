Türk Ressam Dilan Tanburoğlu, Refik Anadol'la Çalışan Londra Galerisi HOFA'nın Kadrosuna Girdi
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Türk ressam Dilan Tanburoğlu, Londra merkezli HOFA Gallery (House of Fine Art) ile temsil anlaşması imzaladı. Galeri, sanatçıyı başta Birleşik Krallık olmak üzere uluslararası sanat platformlarında temsil edecek.
Dilan Tanburoğlu'nun tuvallerinde koç figürleri ve boyayla parçalanmış yüzler öne çıkıyor.
Eserleri eylül sonunda New York'ta The Armory Show'da sergilendi.
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