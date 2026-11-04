article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Sanat
Türk Ressam Dilan Tanburoğlu, Refik Anadol'la Çalışan Londra Galerisi HOFA'nın Kadrosuna Girdi

Türk Ressam Dilan Tanburoğlu, Refik Anadol'la Çalışan Londra Galerisi HOFA'nın Kadrosuna Girdi

Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
04.11.2026 - 20:06
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türk ressam Dilan Tanburoğlu, Londra merkezli HOFA Gallery (House of Fine Art) ile temsil anlaşması imzaladı. Galeri, sanatçıyı başta Birleşik Krallık olmak üzere uluslararası sanat platformlarında temsil edecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dilan Tanburoğlu'nun tuvallerinde koç figürleri ve boyayla parçalanmış yüzler öne çıkıyor.

Dilan Tanburoğlu'nun tuvallerinde koç figürleri ve boyayla parçalanmış yüzler öne çıkıyor.

Figüratif ve soyut anlatımı bir araya getiren sanatçı, eserlerinde insan doğası, kimlik, içgüdü ve varoluş temalarını işliyor. 1993 doğumlu Dilan Tanburoğlu, Türkiye'de güzel sanatlar ve moda eğitimi aldı, ardından Madrid'de resim ve sanat teknikleri üzerine eğitimini sürdürdü. Londra ve İstanbul merkezli çalışan sanatçı şu anda Londra'da yaşıyor.

Eserleri eylül sonunda New York'ta The Armory Show'da sergilendi.

Eserleri eylül sonunda New York'ta The Armory Show'da sergilendi.

HOFA Gallery, 24-27 Eylül 2026'da Javits Center'da düzenlenen fuara Dilan Tanburoğlu'nun 'Faun's' ve 'Lady with Erin' adlı yağlı boya tablolarıyla da katıldı. Londra'nın Mayfair semtinde bulunan galerinin sanatçı listesinde, Refik Anadol'un Yawanawa halkıyla ortak çalışması da yer alıyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Mira Hanım
Mira Hanım
Editör
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın