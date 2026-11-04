Türk Ressam Dilan Tanburoğlu, Refik Anadol'la Çalışan Londra Galerisi HOFA'nın Kadrosuna Girdi

Figüratif ve soyut anlatımı bir araya getiren sanatçı, eserlerinde insan doğası, kimlik, içgüdü ve varoluş temalarını işliyor. 1993 doğumlu Dilan Tanburoğlu, Türkiye'de güzel sanatlar ve moda eğitimi aldı, ardından Madrid'de resim ve sanat teknikleri üzerine eğitimini sürdürdü. Londra ve İstanbul merkezli çalışan sanatçı şu anda Londra'da yaşıyor.