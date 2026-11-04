Senin Flörtte Gizli Oyunun Ne?
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Flört etmek herkesin harcı değil! Kimi ilgisini belli etmeden karşı tarafın merakını artırır, kimi küçük hamlelerle bütün dikkatleri üzerine çeker, kimi de farkında olmadan gizemli tavırlarıyla insanları kendine bağlar. Peki, sen flört ederken nasıl bir oyun oynuyorsun?
1. Hoşlandığın biriyle ilk kez göz göze geldiğinde ne yaparsın?
2. Hoşlandığın kişi sana mesaj attığında nasıl davranırsın?
3. Bir ortamda hoşlandığın kişi de varsa nasıl davranırsın?
4. Hoşlandığın kişinin seni kıskandığını fark edersen ne yaparsın?
5. İlk buluşmada seni en iyi anlatan davranış hangisi olur?
6. Hoşlandığın kişi sosyal medyada hikayeni izledi ama mesaj atmadı. Ne yaparsın?
7. Birinden hoşlandığında bunu ne kadar belli edersin?
8. Hoşlandığın kişi sana beklediğinden daha fazla ilgi göstermeye başladı. Tepkin ne olur?
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