Senin Flörtte Gizli Oyunun Ne?

Senin flörtteki gizli oyunun gizem! Her şeyi hemen anlatmıyor, ilgini belli etsen bile karşı tarafın seni tamamen çözmesine izin vermiyorsun. Biraz mesafeli tavırların, beklenmedik cevapların ve zaman zaman ortaya çıkan sürprizlerin seni oldukça merak uyandırıcı biri haline getiriyor. Senin için flörtün en heyecanlı tarafı, iki insanın birbirini yavaş yavaş keşfetmesi. Sürekli mesajlaşmak ya da her an ulaşılabilir olmak zorunda hissetmiyorsun. Kendi hayatın, arkadaşların ve önceliklerin var. Bu nedenle hoşlandığın biriyle ilgilenirken bile kendi alanını koruyorsun. Ancak senin bu gizemli tavrının bazen yanlış anlaşılma ihtimali de var. Karşı taraf ilgisiz olduğunu düşünebilir veya senden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamakta zorlanabilir. Arada bir kartlarını açık oynamaktan zarar gelmez!