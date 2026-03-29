Seçtiğin Şarkıya Göre Modunu Söylüyoruz!

Begüm - Onedio Üyesi
29.03.2026 - 22:01

Seçtiğin şarkı her şeyi anlatır... Şimdi derin bir nefes al ve şu an dinlemek istediğin, sana iyi geleceğini düşündüğün o şarkıyı seç. Biz de sana ruh halini ve modunu söyleyelim. Hazırsan hadi başlıyoruz!

Şu an hangi şarkıyı dinlemek sana iyi gelir?

Her halükarda ayakta kalırım diyorsun!

Bu seçimi yaptıysan şu an duygularını herkesle paylaşmak istemiyorsun. Biraz kabuğundasın ama bu zayıflıktan değil kontrollü olmaktan geliyor. Hayat sana bir şeyler öğretmiş. Artık her şeyi açık etmiyorsun. İnsanlara mesafeli görünsen de iç dünyan aslında çok aktif. Sadece seçici davranıyorsun.

Sen hayatında geri planda kalmak istemiyorsun!

Bu şarkıyı seçtiysen şu an hayatında geri planda kalmak istemiyorsun. İçinde yükselen bir “beni gör” enerjisi var diyebiliriz. Bu sadece fiziksel bir özgüven değil fikirlerinin, tarzının, varlığının fark edilmesini istiyorsun. Muhtemelen son dönemde kendini bastırdığın, alttan aldığın ya da susmayı seçtiğin anlar oldu. Şimdi ise sahneye çıkma zamanı gibi hissediyorsun. Flörtöz bir enerjin olabilir ama bu zayıflık değil; kontrolün sende olduğu bir oyun hali!

Sen yüzeyde değil duygularda, derinliklerde yaşıyorsun.

Sen ya tam hissediyorsun ya hiç. Orta ayar senlik değil. Şu an kalbin açık. Birine karşı, bir hayale karşı ya da bir geçmişe karşı yoğun duygular içindesin. Bu bazen seni yoruyor olabilir ama aynı zamanda seni canlı hissettiren şey de bu. Bu mood’da mantığın geri planda kalıyor ve içgüdülerinle hareket etmeye başlıyorsun. Ve belki de en büyük gücün burada: Sen gerçekten hissedebiliyorsun!

Romantik ve güçlüsün!

Şu an birine ya da bir şeye derin bağ kurma isteği içindesin. Güvende hissetmek istiyorsun resmen. Çünkü bu şarkının kendi içinde “Benimle kal” enerjisi var ama bunu açıkça söylemekten biraz çekiniyorsun, o yüzden de şarkıyı kullanıyorsun. Sevdiğinde sahipleniyorsun, bu yönün oldukça romantik! Yarım sevgi seni tatmin etmiyor. Ama bu yoğun bağlanma ihtiyeti beraberinde kırılganlığı da getiriyor...

Flörtöz ve eğlenceli bir alandasın!

Senin enerjin gerçekten yüksek! İlgi hoşuna gidiyor ama bağımlı değilsin. İnsanlarla arandaki dinamizmi seviyorsun. Biraz meydan okuyan bir tarafın var. “Ben seçerim” diyorsun. Bu mood’da özgüven ön planda ama altında bir şey daha olabilir: Kontrolü kaybetmekten hoşlanmıyorsun....

Biraz eğlence lazım!

Sen biraz rutinden sıkılmış olabilirsin. İçinde bir “gideyim, dans edeyim, kaybolayım” enerjisi var. Kurallar, planlar, uzun vadeli hesaplar… şu an sana ağır geliyor. Spontane olmak istiyorsun. Bu bir kaçış olabilir ama aynı zamanda kendini yeniden bulma isteği de olabilir...

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
