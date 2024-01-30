Seçtiğin Şarkılara Göre Şu Anki Modunu Tahmin Ediyoruz!
Seçtiğin Şarkılara Göre Şu Anki Modunu Tahmin Ediyoruz!
Bu testteki sorular senin şu anki modunu ortaya çıkaracak. Haydi bakalım testi çöz, şu anki ruh halini bir de bizden görmüş ol!
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1. Başlayalım bakalım...
2. Bu üçlüden hangisi?
3. Peki ya bu üçlü?
4. Şöyle bir seçim daha yapalım...
5. Zor olduğunu biliyoruz ama seç bakalım!
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6. Bu üçlüden birini de seçersen süper olur!
7. Az kaldı, biraz daha dayan...
8. Son bir seçim daha yapmanı istesek?
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