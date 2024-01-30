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Seçtiğin Şarkılara Göre Şu Anki Modunu Tahmin Ediyoruz!

etiket Seçtiğin Şarkılara Göre Şu Anki Modunu Tahmin Ediyoruz!

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 18:16

Bu testteki sorular senin şu anki modunu ortaya çıkaracak. Haydi bakalım testi çöz, şu anki ruh halini bir de bizden görmüş ol!

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1. Başlayalım bakalım...

2. Bu üçlüden hangisi?

3. Peki ya bu üçlü?

4. Şöyle bir seçim daha yapalım...

5. Zor olduğunu biliyoruz ama seç bakalım!

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6. Bu üçlüden birini de seçersen süper olur!

7. Az kaldı, biraz daha dayan...

8. Son bir seçim daha yapmanı istesek?

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Senin içinde büyük bir üzüntü var…

Ah canım ah! Verdiğin her cevapta canımız acıdı, seninle birlikte üzüldük. Sana kim ne yaptı, kim neden üzdü seni? Neye bu kadar üzüldün inan bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var, o da müziğin iyileştirici gücü! Sana iyi gelecek şarkıları aç ve içindeki üzüntüyü bir an önce atlatmaya bak…

Senin içinde tarifsiz bir mutluluk var!

Verdiğin yanıtlar içimizi o kadar açtı ki, biz de seninle birlikte mutlu olduk! Bu kadar mutlu olma sebebini inan bilmiyoruz ama umarız bu keyifli hallerin hiç bozulmaz da hep böyle kalırsın. Şu anda seni daha da yükseltecek ne var biliyor musun? Sevdiğin bir şarkıyı aç ve güzelce dans et!

Senin içinde ne var ne yok sen bile bilmiyorsun!

Seçtiğin şarkılara şöyle bir baktık da, sence de kafan biraz fazla karışık değil mi? Şu anda tam olarak ne istediğini bilmediğin bir dönemde gibisin. Bu belirsizlik de ruh haline yansımış ve şu an adeta havada süzülüyorsun. Neyse aç bir hareketli şarkı da modun yerine gelsin!

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