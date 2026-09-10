Seçtiğin Şarkılara Göre Ruh Halin Hangi Mevsim Gibi?

Senin ruh halin tam olarak yaz! Enerjin çok yüksek... Neşeli ve hareketli birisin. Müzik dinlerken yerinde duramıyorsun. Seni mutlu eden şarkılar dinliyorsun. Kalabalık ortamlarda da müziğin sesini açıp eğlenmek istiyorsun. Ruh halin düştüğü anda kendini müziğe veriyorsun!

Bir şarkının seni dans ettirmesi gerekiyor. Sözlerinden önce ritmine bakıyorsun. Ruhunun sıcacık, renkli ve hareketli olduğunu görüyoruz!