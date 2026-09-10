Seçtiğin Şarkılara Göre Ruh Halin Hangi Mevsim Gibi?
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Ruh halimizi anlatmak ya da anlamak, göstermek ve belli etmek için sadece kelimelere ihtiyacımız yok. Bir şarkı içimizdeki her şeyi dışa aktarabilir... Senin seçtiğin şarkılara göre ruh halini bulabiliriz! Ayrıca hangi mevsimin hissini verdiğini de söyleyebiliriz.
Hazırsan, başlayalım!
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1. Güne başlama zamanı! Hangi şarkıyla başlarsın?
2. Dışarıda mis gibi yağmur yağıyor... Arkada hangi müzik çalmalı?
3. Peki, yolculuk esnasında açacağın şarkı hangisi olur?
4. Hangi şarkı seni daha çok etkiler?
5. Arkadaşlarınla bir aradasın. Kimin şarkısını açarsın?
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6. Gece tek kaldığında hangi şarkıyı dinlersin?
7. Son olarak! Sence bu şarkılardan hangisi seni anlatıyor?
Ruh halin yaz gibi!
Ruh halin ilkbahar gibi!
Ruh halin sonbahar gibi!
Ruh halin kış gibi!
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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