Seçtiğin Şarkılara Göre Hayatta En Çok Neyi Aradığını Söylüyoruz!
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Müzik zevkimiz bazen farkında olmadığımız yönlerimizi bile ele veriyor. Her şarkıda farklı bir parçamızı buluyoruz. Peki seçtiğin şarkılar, hayatta en çok neyin peşinde olduğunu ortaya çıkarabilir mi? Hadi bakalım, merak ediyorsan hemen başlayalım!
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1. Seç bakalım!
2. Seç bakalım!
3. Seç bakalım!
4. Seç bakalım!
5. Seç bakalım!
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6. Seç bakalım!
7. Seç bakalım!
Hayatta en çok huzur ve aidiyet arıyorsun!
Hayatta en çok macera ve özgürlük arıyorsun!
Hayatta en çok başarı ve kendini gerçekleştirme arıyorsun!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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