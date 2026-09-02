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Seçtiğin Sanatçılara Göre Aşk Hayatını Tahmin Ediyoruz!

etiket Seçtiğin Sanatçılara Göre Aşk Hayatını Tahmin Ediyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
02.09.2026 - 14:01
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Müzik zevkinin aşk hayatın hakkında sandığından çok daha fazla şey söylediğini biliyor muydun? Bu testte tercihlerinden yola çıkarak aşk hayatını tahmin edeceğiz. Pop mu, rock mı, indie mi, metal mi? Bakalım seçtiğin sanatçılar senin ilişkilerde nasıl biri olduğunu ele verecek mi? Haydi başlayalım. 👇

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1. İlk buluşma için gittiğin mekanda, fonda hangi sanatçı çalsın istersin?

2. Flörtüne bir şarkı armağan etmek istiyorsun, kimi ve hangi parçayı seçersin?

3. Hangi sanatçının konserini asla kaçırmak istemezsin?

4. Hangi sanatçı, senin aşk hayatınla ilgili şarkı yazabilir?

5. Evleneceksin diyelim, düğününde hangi sanatçı sahne alsın istersin?

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6. Aşk hayatının film olsa, şarkısını kim seslendirir?

7. Aşık olduğunda ilk hangi sanatçıyı dinlersin?

8. Söyle bakalım, ayrılık acısı çektiğin an kimin parçaları sana iyi gelir?

Şu sıralar yalnızsın...

Şu sıralar hayatında biri olmayabilir ve açıkçası bu durum seni pek de rahatsız etmiyor gibi. Kendi hayatına, arkadaşlarına ve yapmak istediklerine odaklanmış durumdasın. Yine de zaman zaman “Hayatımda biri olsa fena olmazdı.” diye düşündüğün oluyor. Özellikle akşam saatlerinde romantik şarkılar açınca bu düşünce biraz daha ağır basıyor olabilir. Ama sırf yalnız kalmamak için de herhangi biriyle ilişkiye başlamaya niyetin yok. Doğru kişi gelirse kapın açık ama şimdilik kendi halinde takılıyorsun.

Aşık olmak istiyorsun! 💘

Senin kalbin şu sıralar tam aşk modunda! Hayatında biri olmasa bile romantik bir ilişki fikri hoşuna gidiyor ve doğru insanı bulduğunda güzel bir şeyler yaşamak istiyorsun. Birlikte konserlere gitmek, gece uzun uzun konuşmak veya hediyeleşmek gibi küçük şeyler bile kulağına oldukça güzel geliyor. Aslında beklentin öyle büyük değil, sadece gerçekten hoşlandığın ve yanında rahat hissettiğin biri olsun istiyorsun. Kısacası kalbin yeni bir hikayeye açık.

Uzun ilişkinin izleri hala duruyor! 💔

Sen yakın zamanda uzun bir ilişkiden çıkmışsın ve bunun etkileri hala devam ediyor gibi görünüyor. Her ne kadar hayatına devam ediyor olsan da bazı şarkılar, mekanlar veya küçük detaylar seni geçmişe götürebiliyor. Yeni biriyle tanışma fikrine tamamen kapalı değilsin ama eskisi kadar kolay güvenebileceğini de düşünmüyorsun. Bir yandan yeniden aşık olmak isterken bir yandan aynı şeyleri tekrar yaşamaktan çekiniyorsun. Kalbin toparlanıyor ama yeni bir ilişkiye başlamadan önce biraz daha zamana ihtiyacın var.

Sen zaten aşıksın! ❤️

Burada bir şeyleri saklamaya çalışsan da seçimlerin seni ele verdi! Hayatında biri varsa ona karşı hislerin düşündüğünden daha güçlü olabilir, yoksa da aklını ciddi şekilde meşgul eden biri kesinlikle var. Bir şarkıyı dinlerken birini düşünmek, mesaj gelince istemsizce gülümsemek ve “Acaba o da böyle düşünüyor mu?” diye kafa yormak sana hiç yabancı değil. Henüz ilişkinin adı konmamış olsa bile sen çoktan duygusal olarak başka bir yerdesin. Kısacası senin kalbin dolu.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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