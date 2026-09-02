Seçtiğin Sanatçılara Göre Aşk Hayatını Tahmin Ediyoruz!
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Müzik zevkinin aşk hayatın hakkında sandığından çok daha fazla şey söylediğini biliyor muydun? Bu testte tercihlerinden yola çıkarak aşk hayatını tahmin edeceğiz. Pop mu, rock mı, indie mi, metal mi? Bakalım seçtiğin sanatçılar senin ilişkilerde nasıl biri olduğunu ele verecek mi? Haydi başlayalım. 👇
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1. İlk buluşma için gittiğin mekanda, fonda hangi sanatçı çalsın istersin?
2. Flörtüne bir şarkı armağan etmek istiyorsun, kimi ve hangi parçayı seçersin?
3. Hangi sanatçının konserini asla kaçırmak istemezsin?
4. Hangi sanatçı, senin aşk hayatınla ilgili şarkı yazabilir?
5. Evleneceksin diyelim, düğününde hangi sanatçı sahne alsın istersin?
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6. Aşk hayatının film olsa, şarkısını kim seslendirir?
7. Aşık olduğunda ilk hangi sanatçıyı dinlersin?
8. Söyle bakalım, ayrılık acısı çektiğin an kimin parçaları sana iyi gelir?
Şu sıralar yalnızsın...
Aşık olmak istiyorsun! 💘
Uzun ilişkinin izleri hala duruyor! 💔
Sen zaten aşıksın! ❤️
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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