Seçtiğin Renklere Göre Sana Ruh Eşin Olan Şarkıcı Kimmiş Söyleyelim!
Seçtiğin Renklere Göre Sana Ruh Eşin Olan Şarkıcı Kimmiş Söyleyelim!
Bazen severek dinlediğimiz şarkıcının ruh eşimiz olduğunu düşünürüz ama bir bakarız ki başka bir şarkıcı, bizim aradığımız ruh eşimizmiş!
Bu testimizde hangi şarkıcının ruh eşin olduğunu söyleyeceğiz!
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Şu renklerden birini seçer misin?
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Peki ya bunlardan?
Şunlardan birini seçer misin?
Göz alıcı renklerden birini seç!
Bir seçim sırası daha!
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Şimdi de bunlardan birini seç!
Az kaldı! Bir renk daha seçer misin?
Biraz daha! Bir renk daha seçer misin?
Sık dişini! Şu renklerden birini seç bakalım.
Son olarak şu renklerden birini seç!
Billie Eilish!
Taylor Swift!
Harry Styles!
Ariana Grande!
Ed Sheeran!
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