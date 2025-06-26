Seçtiğin Renklere Göre Müzik Kişiliğini Tahmin Ediyoruz!

Senin müzik anlayışın: “Bu neymiş ya, aç bakayım.” gibi bir şey. Her zaman herkesin dinlediğini değil, kendi ilgini çeken şeyi tercih ediyorsun. Afrika perküsyonlarından tut da Japon elektroniklerine kadar karışık bir listede kaybolmuş olabilirsin. Bazıları için garip olan senin için sadece yeni bir deneyim. Bu da seni müzikte gerçekten özgür biri yapıyor. Tarzın net değil çünkü sınırın yok. Bugün bir caz parçasıyla mest oluyorsun, yarın 90’lar rave’ine ışınlanıyorsun. Tek derdin sıradan olmasın. Zaten o da hiç olmamış!