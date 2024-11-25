Seçtiğin Renklere Göre Hangi Müzik Türünü Dinlemen Gerektiğini Söylüyoruz!
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Seçtiğin Renklere Göre Hangi Müzik Türünü Dinlemen Gerektiğini Söylüyoruz!
Sana birkaç görsel vereceğiz ve bu görsellerden birer renk seçmeni isteyeceğiz. Bu testin sonucunda dinlemen gereken müzik türünü söyleyeceğiz.
Hazır mısın?
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Bu görselde hangi renk dikkatini çekti?
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Peki bu ikonik görselde hangi renk dikkatini çekti?
Adeta seni içine çeken bu görselde hangi renk hoşuna gitti?
Peki bu görselden bir renk seçmeni istesek?
Bu görselde hangi rengi seçtin?
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