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Seçtiğin Renklere Göre Hangi Müzik Türünü Dinlemen Gerektiğini Söylüyoruz!

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etiket Seçtiğin Renklere Göre Hangi Müzik Türünü Dinlemen Gerektiğini Söylüyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
25.11.2024 - 17:19

Sana birkaç görsel vereceğiz ve bu görsellerden birer renk seçmeni isteyeceğiz. Bu testin sonucunda dinlemen gereken müzik türünü söyleyeceğiz.

Hazır mısın?

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Bu görselde hangi renk dikkatini çekti?

Bu görselde hangi renk dikkatini çekti?

Peki bu ikonik görselde hangi renk dikkatini çekti?

Peki bu ikonik görselde hangi renk dikkatini çekti?

Adeta seni içine çeken bu görselde hangi renk hoşuna gitti?

Adeta seni içine çeken bu görselde hangi renk hoşuna gitti?

Peki bu görselden bir renk seçmeni istesek?

Peki bu görselden bir renk seçmeni istesek?

Bu görselde hangi rengi seçtin?

Bu görselde hangi rengi seçtin?
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Şu görselden de bir renk seçer misin?

Şu görselden de bir renk seçer misin?

Gözüne ilk hangi renk çarptı?

Gözüne ilk hangi renk çarptı?

Şimdi de bu görselden seç.

Şimdi de bu görselden seç.

Lo-Fi!

Lo-Fi!

Seçimlerine göre lofi müzik türünü dinlemen gerekiyor! Çünkü bu tür, sakinleştirici ve dengeli yapısıyla tam senin aradığın rahatlatıcı atmosferi sunar. Günlük yaşamın temposuna uyum sağlar, zihnini hafifletirken aynı zamanda odaklanmana da yardımcı olur.

Rock!

Rock!

Tercihlerin, seni rock müzikle buluşturuyor! Enerjik ve dinamik bir ritme sahip olan bu tarz, tutkunu ve heyecanını en iyi şekilde yansıtacak. Günlük hayatına biraz daha hareket ve tempo katmak istiyorsan, rock müzik tam sana göre.

Folk!

Folk!

Seçimlerin, folk müzikle uyum içinde olduğunu gösteriyor! Sadelik ve doğallığa önem veren bu tür, seni huzurlu bir yolculuğa çıkarabilir. Folk müzik, içindeki dinginliği korurken ruhuna hitap edecek bir akış sunar.

Pop!

Pop!

Senin için en uygun tür pop müzik! Bu tür, pozitif enerjini açığa çıkarır ve seni hep hareketli tutar. Eğlenceli ve akılda kalıcı melodileriyle, gününe renk katmak ve enerjini yüksek tutmak için pop müzik harika bir seçim.

Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
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