Seçtiğin Renklere Göre Hangi Müzik Festivali Ruhuna Sahipsin?
Seçimlerimiz hakkımızda çooook şey anlatır. Kişiliğini, alışkanlıklarını, öne çıkan özelliklerini ve hatta müzik zevkini bile... Bu sefer renk seçimlerine göre hangi müzik festivali ruhuna sahip olduğunu söyleyeceğiz.
Hazırsan başlayalım!
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1. Öncelikle bu sarı renkli görsellerden birini seçmeni istiyoruz!
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2. Şimdi de bu turuncu renkli görsellerden birini seçmeni istiyoruz!
3. Sırada kırmızı renkli görseller var, seç bakalım!
4. Bu pembe renkli görsellerden birini seçmeni istesek?
5. Mor rengi sever misin? Seç bakalım!
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6. Mavi renkli görsellerden birini seç şimdi de!
7. Bu mavi yeşil arası görsellerden hangisini seçeceksin?
8. Şimdi de sadece yeşil renkli görsellerden birini seç!
9. Kahverengi?
10. Son olarak bu siyah renkli görsellerden birini seçmeni istiyoruz!
11. Zeytinli Rock Festivali!
12. Coachella!
13. Glastonbury!
14. Primavera Sound Barcelona!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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