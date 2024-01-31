Seçimlerine Göre İçsel Huzurunu Sağlayacak Bir Şarkı Öneriyoruz!
Seçimlerine Göre İçsel Huzurunu Sağlayacak Bir Şarkı Öneriyoruz!
Şu anda ihtiyaç duyduğun duygusal yolculuğa eşlik edecek bir şarkı bulmaya hazır mısın? 'Evet' dediğini duyar gibiyiz.
O zaman, seni hiç bekletmeden teste alalım!
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1. İlk sorumuzla başlayalım, bir kahve çeşidi seç!
2. Şimdi de en sevdiğin çikolata çeşidini!
3. Ruhuna iyi gelen bir görsel seç!
4. Sevdiğin makarna çeşidi ne?
5. Bir yol fotoğrafı seç!
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6. Bir gökyüzü seç!
7. Hangisinde yüzmeyi tercih edersin?
8. Son olarak, şeklini beğendiğin bir pastayı seç!
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