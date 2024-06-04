Seçimlerine Göre Hangi Festivalde Sahne Almalısın?
Seçimlerine Göre Hangi Festivalde Sahne Almalısın?
Seçimlerine göre hangi festivalde sahne alman gerektiğini söylüyoruz. Bakalım sana hangi festival çıkacak?
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1. Müzik dinlerken en çok hangi türden hoşlanırsın?
2. Bir müzik festivaline gittiğinde ilk iş ne yaparsın?
3. Müzik festivali için ideal kıyafetin nedir?
4. Hangi enstrümanı çalmak seni en çok mutlu eder?
5. Festivalde en çok hangi aktiviteyi yaparsın?
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