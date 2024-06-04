Seçimlerine Göre Hangi Festivalde Sahne Almalısın?

Sakin, derin ve yaratıcı ruhunu Coachella'da bulabilirsin. Bu festival tam senin gibi bohem ve indie müzik severler için biçilmiş kaftan. Palm Springs'in muhteşem atmosferinde, akustik gitarınla sahnede olduğunuzu hayal et. Çiçek taçları, bohem kıyafetler ve doğayla iç içe bir deneyim seni bekliyor. Coachella'da sadece müzik değil, aynı zamanda sanat ve yaratıcılık da ön planda.