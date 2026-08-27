Seçimlerine Göre Eylül'de Gitmen Gereken Etkinliği Söylüyoruz!

Senin seçimlerin, klasik bir etkinlikten biraz daha fazlasını aradığını gösteriyor. Bir Delinin Hatıra Defteri, Nikolay Gogol’un ünlü eserini Metin Zakoğlu’nun interaktif ve modern yorumuyla sahneye taşıyor. Oyunda seyirci ile oyuncu arasındaki sınırlar özellikle bulanıklaştırılıyor, hatta bir noktada kimin oyuncu, kimin seyirci olduğunu sorgulamaya başlıyorsun. Dekor, müzik ve gösterişli sahne düzeni yerine doğrudan oyuncunun performansına yaslanan bu yorum, klasik tiyatro deneyiminden daha farklı bir atmosfer vadediyor. Eğer bu ay hem güldüren hem de zihnini biraz kurcalayan bir etkinlik arıyorsan, Bir Delinin Hatıra Defteri tam sana göre. Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.