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Seçimlerine Göre Eylül'de Gitmen Gereken Etkinliği Söylüyoruz!

etiket Seçimlerine Göre Eylül'de Gitmen Gereken Etkinliği Söylüyoruz!

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
27.08.2026 - 20:31
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Bu ay biraz kafanı dağıtmak, rutinden çıkmak ve kendine iyi gelecek bir etkinlik seçmek istiyorsan doğru yerdesin. Seçimlerini yap, bu ay gitmen gereken etkinliği söyleyelim!

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1. Cumartesi günü tamamen boş kaldın. İlk işin ne olur?

2. Sana sürpriz bir akşam planı hazırlanacak. Hangisini bilmek isterdin?

3. Sosyal medyada en çok hangi tür içerikler karşına çıkıyor?

4. Bunlardan hangisi sana daha fazla ilham veriyor?

5. Arkadaş grubunda senin üstlendiğin rol genellikle nedir?

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6. Hangisi için bilet alırsın?

7. Alışveriş yaparken en çok hangi bölüme para harcarsın?

8. Son olarak, bir sanatçıyla tanışma fırsatın olsa hangisini seçerdin?

Hayko Cepkin konserine gitmelisin!

Hayko Cepkin konserine gitmelisin!

Senin seçimlerin, sakin bir akşamdan çok yüksek enerjili ve unutulmaz bir deneyime ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Hayko Cepkin’in ELECTRIC projesi, güçlü gitarlar, etkileyici ışıklar, görseller ve teatral sahne performansıyla baştan sona kurgulanmış bir gösteri. KüçükÇiftlik Park’taki bu gecede Hayko Cepkin’in kariyerinden sevilen parçaları çok daha yüksek tempolu bir atmosferde dinleme fırsatı bulacaksın. Eğer son zamanlarda biraz fazla düşündüysen, bu kez düşünmek yerine müziğin içine karışmanın zamanı gelmiş olabilir. Bu ay senin etkinliğin: sesini aç, enerjini topla ve ELECTRIC’e hazırlan! Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.

Bir Delinin Hatıra Defteri’ne gitmelisin!

Bir Delinin Hatıra Defteri’ne gitmelisin!

Senin seçimlerin, klasik bir etkinlikten biraz daha fazlasını aradığını gösteriyor. Bir Delinin Hatıra Defteri, Nikolay Gogol’un ünlü eserini Metin Zakoğlu’nun interaktif ve modern yorumuyla sahneye taşıyor. Oyunda seyirci ile oyuncu arasındaki sınırlar özellikle bulanıklaştırılıyor, hatta bir noktada kimin oyuncu, kimin seyirci olduğunu sorgulamaya başlıyorsun. Dekor, müzik ve gösterişli sahne düzeni yerine doğrudan oyuncunun performansına yaslanan bu yorum, klasik tiyatro deneyiminden daha farklı bir atmosfer vadediyor. Eğer bu ay hem güldüren hem de zihnini biraz kurcalayan bir etkinlik arıyorsan, Bir Delinin Hatıra Defteri tam sana göre. Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.

Bu ay geçmişe dönmek için 90’lar Dans Gecesi’ne gitmelisin!

Bu ay geçmişe dönmek için 90’lar Dans Gecesi’ne gitmelisin!

90’lar Dans Gecesi, 90’ların unutulmaz şarkılarını DJ eşliğinde canlı performanslarla yeniden yaşatıyor. Çocukluk anıları, ilk aşklar, kasetler ve o dönemin Türkçe ve yabancı pop şarkıları gecenin merkezinde yer alıyor. Yani burada bir dönemin ruhuna geri dönmeye hazırlanıyorsun. Birkaç saatliğine bugünü unutup dans etmek, eski şarkılara eşlik etmek ve bol bol eğlenmek istiyorsan aradığın etkinlik tam olarak bu. Bu ay nostaljinin sesini biraz açıp dans pistine çıkmanın zamanı geldi! Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.

Bu ay kendi kokunu keşfetmek için parfüm atölyesine katılmalısın!

Bu ay kendi kokunu keşfetmek için parfüm atölyesine katılmalısın!

Senin seçimlerin, hazır bir deneyim yaşamaktansa kendi dokunuşunu katabileceğin etkinliklerden hoşlandığını gösteriyor. Parfüm Atölyesi’nde koku dünyasını keşfederken farklı esansları deneyerek kendi zevkine uygun seçimler yapabilirsin. Bir parfümün yalnızca güzel kokmasından değil, sende nasıl bir his bıraktığından da söz ediyoruz. Üstelik etkinlik sonunda ortaya çıkan koku, tamamen senin tercihlerinle şekillenen kişisel bir deneyime dönüşüyor. Bu ay biraz yaratıcılık, biraz keşif ve bolca güzel koku arıyorsan rotanı Parfüm Atölyesi’ne çevirebilirsin. Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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