Seçimlerine Göre Eylül'de Gitmen Gereken Etkinliği Söylüyoruz!
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Bu ay biraz kafanı dağıtmak, rutinden çıkmak ve kendine iyi gelecek bir etkinlik seçmek istiyorsan doğru yerdesin. Seçimlerini yap, bu ay gitmen gereken etkinliği söyleyelim!
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1. Cumartesi günü tamamen boş kaldın. İlk işin ne olur?
2. Sana sürpriz bir akşam planı hazırlanacak. Hangisini bilmek isterdin?
3. Sosyal medyada en çok hangi tür içerikler karşına çıkıyor?
4. Bunlardan hangisi sana daha fazla ilham veriyor?
5. Arkadaş grubunda senin üstlendiğin rol genellikle nedir?
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6. Hangisi için bilet alırsın?
7. Alışveriş yaparken en çok hangi bölüme para harcarsın?
8. Son olarak, bir sanatçıyla tanışma fırsatın olsa hangisini seçerdin?
Hayko Cepkin konserine gitmelisin!
Bir Delinin Hatıra Defteri’ne gitmelisin!
Bu ay geçmişe dönmek için 90’lar Dans Gecesi’ne gitmelisin!
Bu ay kendi kokunu keşfetmek için parfüm atölyesine katılmalısın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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