Seçim Tamamlandı: CHP'de Yeni Grup Başkanvekili Belli Oldu
Seçim Tamamlandı: CHP'de Yeni Grup Başkanvekili Belli Oldu
CHP'de, Burcu Köksal’dan boşalan CHP Grup Başkanvekilliği için seçim bugün yapıldı. Seçimi, 66 oy ile CHP Ankara Milletvekili Murat Emir kazandı.
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CHP Grup Başkan Vekili Burcu Köksal, 31 Mart’ta düzenlenen yerel seçimlerde Afyonkarahisar belediye başkanı seçildiğinden dolayı milletvekilliği düşmüştü.
Bu nedenle CHP, yeni grup başkan vekilini belirlemek için seçim yaptı.
66 oy alan Murat Emir, CHP’nin yeni grup başkan vekili oldu. Sevda Kılıç'a ise 48 oy çıktı.
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