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Seçim Tamamlandı: CHP'de Yeni Grup Başkanvekili Belli Oldu

Seçim Tamamlandı: CHP'de Yeni Grup Başkanvekili Belli Oldu

CHP Murat Emir
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.04.2024 - 12:37

CHP'de, Burcu Köksal’dan boşalan CHP Grup Başkanvekilliği için seçim bugün yapıldı. Seçimi, 66 oy ile CHP Ankara Milletvekili Murat Emir kazandı.

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CHP Grup Başkan Vekili Burcu Köksal, 31 Mart’ta düzenlenen yerel seçimlerde Afyonkarahisar belediye başkanı seçildiğinden dolayı milletvekilliği düşmüştü.

CHP Grup Başkan Vekili Burcu Köksal, 31 Mart’ta düzenlenen yerel seçimlerde Afyonkarahisar belediye başkanı seçildiğinden dolayı milletvekilliği düşmüştü.

Bu nedenle CHP, yeni grup başkan vekilini belirlemek için seçim yaptı.

Bu nedenle CHP, yeni grup başkan vekilini belirlemek için seçim yaptı.

Ankara milletvekili Murat Emir’le İzmir milletvekili Sevda Erdan Kılıç, grup başkan vekilliğine aday oldu.

66 oy alan Murat Emir, CHP’nin yeni grup başkan vekili oldu. Sevda Kılıç'a ise 48 oy çıktı.

66 oy alan Murat Emir, CHP’nin yeni grup başkan vekili oldu. Sevda Kılıç'a ise 48 oy çıktı.

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