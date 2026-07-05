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Şarkısıyla Dünya Rekorunu Kırdı: Kim Bu Şarkıcı?

etiket Şarkısıyla Dünya Rekorunu Kırdı: Kim Bu Şarkıcı?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
05.07.2026 - 20:01
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Bu sefer odağımızda şarkısıyla dünya rekoru kıran, her hareketiyle bizi şaşırtan biri var. Bakalım ipuçlarını takip ederek kim olduğunu bulabilecek misin? Hazırsan hadi başlayalım!

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Akıcı bir şekilde birden fazla dil konuşabiliyor.

Kendi ana dili olan İspanyolcanın yanı sıra İngilizce ve Portekizceyi mükemmel bir şekilde konuşup bu dillerde şarkılar yazabiliyor. Dil öğrenmeye inanılmaz bir yatkınlığı var! Fransızca, İtalyanca, Katalanca ve hatta babasının kökenlerinden ötürü Arapçayı da belirli düzeylerde konuşup anlayabiliyor. Gerçekten de şok edici değil mi?

140 IQ'ya sahip!

Güzelliği ve dans yeteneğinin arkasında, yapılan resmi testlerle kanıtlanmış olan 140 IQ seviyesinde bir zeka barınıyor... Gerçekten de şok olduk! Öyle ki bu oran üstün zekalılar topluluğunun kriterlerine uygun!

İlk albümünü 13 yaşında çıkarttı!

Müziğe ve beste yapmaya o kadar erken başladı ki, henüz 13 yaşındayken uluslararası bir plak şirketiyle ilk resmi albüm sözleşmesini imzaladı. Çocuk yaşta çıkardığı ilk iki albüm yerel düzeyde kalsa da, onun endüstriyi erkenden tanımasını ve kendi tarzını oturtmasını sağladı. Genç yaşta elde ettiği bu deneyim, sonraki yıllarda milyonlar satan ikonik albümlerinin temelini oluşturdu.

Reşit bile değilken yoksullar için vakıf kurdu...

Daha 18 yaşındayken, doğup büyüdüğü topraklardaki eşitsizliklere duyarsız kalmayarak kendi adını taşıyan ve çocukların eğitimini destekleyen bir vakıf hayata geçirdi. Bu vakıf aracılığıyla ülkesinde çok sayıda modern okul yaptırdı, binlerce dezavantajlı çocuğa beslenme, tıbbi bakım ve kaliteli eğitim imkanı sundu. Çok etkileyici değil mi?

Astronomi dünyası onun ismini gökyüzünde bir cisme bile verdi!

Sanatçının dünya kültürüne yaptığı katkılar sadece müzik ödülleriyle kalmamış, bilim dünyasının da dikkatini çekmeyi başarmıştır. Şilili astronomlar tarafından keşfedilen bir asteroide, sanatçının sanata ve insanlığa olan katkılarından ötürü resmi olarak onun ismi verildi.

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Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda bir ilki gerçekleştirdi.

Dünyanın en prestijli kültür ve eğlence simgelerinden biri olan Los Angeles'taki Hollywood Walk of Fame'de kendi adına bir yıldıza sahiptir. Bu kaldırımda yıldız sahibi olan ülkesinin ilk sanatçı unvanını taşıyor.

Son şarkısıyla en fazla ödülü alarak dünya rekoru kırdı.

Kariyeri boyunca elde ettiği muazzam başarılar ve dijital platformlardaki dinlenme oranları sayesinde Guinness Dünya Rekorları kitabına adını adeta kazımayı başarmıştır. Son çıkardığı sansasyonel intikam şarkısıyla tek seferde tam 14 farklı rekoru birden kırarak bu kitaptaki toplam rekor sayısını çift haneli sayılara ulaştı...

Peki kim bu şarkıcı?

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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