Şarkısıyla Dünya Rekorunu Kırdı: Kim Bu Şarkıcı?
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Bu sefer odağımızda şarkısıyla dünya rekoru kıran, her hareketiyle bizi şaşırtan biri var. Bakalım ipuçlarını takip ederek kim olduğunu bulabilecek misin? Hazırsan hadi başlayalım!
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Akıcı bir şekilde birden fazla dil konuşabiliyor.
140 IQ'ya sahip!
İlk albümünü 13 yaşında çıkarttı!
Reşit bile değilken yoksullar için vakıf kurdu...
Astronomi dünyası onun ismini gökyüzünde bir cisme bile verdi!
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Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda bir ilki gerçekleştirdi.
Son şarkısıyla en fazla ödülü alarak dünya rekoru kırdı.
Peki kim bu şarkıcı?
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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