Şarkısıyla Dünya Rekorunu Kırdı: Kim Bu Şarkıcı?

Müziğe ve beste yapmaya o kadar erken başladı ki, henüz 13 yaşındayken uluslararası bir plak şirketiyle ilk resmi albüm sözleşmesini imzaladı. Çocuk yaşta çıkardığı ilk iki albüm yerel düzeyde kalsa da, onun endüstriyi erkenden tanımasını ve kendi tarzını oturtmasını sağladı. Genç yaşta elde ettiği bu deneyim, sonraki yıllarda milyonlar satan ikonik albümlerinin temelini oluşturdu.