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Şarkılarıyla Ruhumuzu Şifalandıran Kadın: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Göksel

etiket Şarkılarıyla Ruhumuzu Şifalandıran Kadın: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Göksel

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
04.07.2026 - 16:31
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Türk pop müziğinin en asil, en derin ve en naif seslerinden biri o... Şarkılarıyla bazen bizi en dibe vurduran, bazen de o dipten elini uzatıp bizi şifalandıran Göksel'in dünden bugüne uzanan ilham verici yolculuğuna göz atıyoruz!

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İstanbul’da bir yıldız doğdu.

İstanbul’da bir yıldız doğdu.

Göksel Demirpençe, 25 Kasım 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. Çocukluk yıllarından itibaren içinde durdurulamaz bir müzik tutkusu taşıyordu ve gelecekte milyonların kalbine dokunacağından henüz habersizdi.

Boğaziçi Felsefe Bölümü’nü müzik için bıraktı.

Boğaziçi Felsefe Bölümü’nü müzik için bıraktı.

Herkes onun sadece sesine odaklanıyor ama o aynı zamanda çok parlak bir zihin! 1988 yılında ülkenin en prestijli okullarından Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nü kazandı. Ancak içindeki müzik aşkı o kadar baskındı ki, hayatının felsefesini sahnelerde aramaya karar verip okulu yarıda bıraktı.

Dev isimlerden profesyonel şan dersleri aldı.

Dev isimlerden profesyonel şan dersleri aldı.

Okulu bıraktıktan sonra müziğin mutfağına profesyonelce adım attı. İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi Gül Sabar ve İran asıllı efsanevi opera sanatçısı Evlin Bahçeban'dan özel şan ve solfej dersleri alarak sesini adeta bir enstrüman gibi işlemeyi öğrendi.

Çok sesli korolarda ilk sahne deneyimlerini kazandı.

Profesyonel müzik yolculuğunun temellerini 1989 yılında Aroyo Odo Çok Sesli Korosu'na girerek attı. Takvimler 1991-1992 yıllarını gösterdiğinde ise artık çeşitli orkestralarda solistlik yapan, sahnelerin tozunu yutmaya başlamış genç bir yetenekti.

Sezen Aksu ve Sertab Erener’e vokalistlik yaptı.

Sezen Aksu ve Sertab Erener’e vokalistlik yaptı.

Kariyerinin en büyük kırılma noktalarından biri ünlü menajer Yaşar Gaga ile tanışması oldu. Bu tanışıklık ona Türk müziğinin zirvesindeki iki ismin, Sezen Aksu ve Sertab Erener'in vokalistliğini yapma kapısını açtı. Şampiyonlar liginde pişmek dedikleri tam olarak buydu!

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Onno Tunç ile tanışması albüm yolunu açtı.

Onno Tunç ile tanışması albüm yolunu açtı.

1994 yılında Türk müziğinin dahi ismi Onno Tunç ile tanıştı ve albüm hazırlıklarına hız verdi. 1997 yılında Sarp Özdemiroğlu prodüktörlüğünde çıkardığı, kendi söz ve bestelerinin ağırlıkta olduğu ilk albümü 'Yollar', müzik dünyasına bomba gibi düştü.

"Sabır" şarkısıyla ülke çapında büyük çıkış yakaladı.

İlk albümün çıkış parçası olan 'Sabır', o dönem klipleriyle ve sıra dışı tarzıyla herkesin diline pelesenk oldu.

Ülkece kolektif depresyona girdiğimiz a an: "Depresyondayım"

2001 yılında çıkardığı Körebe albümündeki 'Depresyondayım' şarkısı sadece bir hit olmadı, adeta bir dönemin popüler kültür marşı haline geldi. Gomleklerinin kolları uzun o hırkayı ve Göksel'in o içten sesini kim unutabilir ki?

Kazandığı prestijli ödüllerle müzik dünyasına damga vurdu.

Kazandığı prestijli ödüllerle müzik dünyasına damga vurdu.

Özellikle 2012 yılındaki “Bende Bi' Aşk Var” albümü ve içindeki 'Acıyor' şarkısı, Göksel'i ödül törenlerinin mutlak hakimi yaptı. Kral TV Türkiye Müzik Ödülleri ve 40. Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Pop Müziği Solisti/Sanatçısı' ödüllerini silip süpürdü. Gençlik de onu unutmadı ve YTÜ Yılın Yıldızları'nda 'En Beğenilen Kadın Şarkıcı' seçildi.

Ve karşınızda yepyeni bir şifa: "Rüyaların İşi"

Yıllar geçse de Göksel’in üretkenliği ve ruhumuzu iyileştirme gücü hiç azalmıyor. Mabel Matiz ortaklığı taşıyan 'Ay' ve çıkış şarkısı 'Be Oğlum' ile bezeli yeni albümü 'Rüyaların İşi', onun kariyerinin en samimi, en olgun ve en derin işlerinden biri olarak şu sıralar kulaklarımızın pasını siliyor!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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