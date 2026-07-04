Şarkılarıyla Ruhumuzu Şifalandıran Kadın: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Göksel
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Türk pop müziğinin en asil, en derin ve en naif seslerinden biri o... Şarkılarıyla bazen bizi en dibe vurduran, bazen de o dipten elini uzatıp bizi şifalandıran Göksel'in dünden bugüne uzanan ilham verici yolculuğuna göz atıyoruz!
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İstanbul’da bir yıldız doğdu.
Boğaziçi Felsefe Bölümü’nü müzik için bıraktı.
Dev isimlerden profesyonel şan dersleri aldı.
Çok sesli korolarda ilk sahne deneyimlerini kazandı.
Sezen Aksu ve Sertab Erener’e vokalistlik yaptı.
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Onno Tunç ile tanışması albüm yolunu açtı.
"Sabır" şarkısıyla ülke çapında büyük çıkış yakaladı.
Ülkece kolektif depresyona girdiğimiz a an: "Depresyondayım"
Kazandığı prestijli ödüllerle müzik dünyasına damga vurdu.
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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