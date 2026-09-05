Şarkıcı Tuğba Ekinci, Müstehcenlik Soruşturmasında Gözaltına Alındı
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Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında Tuğba Ekinci'nin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında müstehcen içerik yayınladıkları iddiasıyla soruşturma kapsamında gözaltına alındıkları belirtildi.
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Müstehcen içerik yayımladıkları iddiasıyla gözaltı kararı verildi
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Gözaltı sürecine ait görüntüler sosyal medyada da yayınlandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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