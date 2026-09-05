Şarkıcı Tuğba Ekinci, Müstehcenlik Soruşturmasında Gözaltına Alındı

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma doğrultusunda 5 ilde operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden ücret karşılığında müstehcen içerik yayımladıkları iddia edildi. Hakkında yakalama kararı bulunan bir şüphelinin ise halen firari olduğu ve yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.