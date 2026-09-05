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Şarkıcı Tuğba Ekinci, Müstehcenlik Soruşturmasında Gözaltına Alındı

Şarkıcı Tuğba Ekinci, Müstehcenlik Soruşturmasında Gözaltına Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.09.2026 - 18:15
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Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında Tuğba Ekinci'nin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında müstehcen içerik yayınladıkları iddiasıyla soruşturma kapsamında gözaltına alındıkları belirtildi.

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Müstehcen içerik yayımladıkları iddiasıyla gözaltı kararı verildi

Müstehcen içerik yayımladıkları iddiasıyla gözaltı kararı verildi

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma doğrultusunda 5 ilde operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden ücret karşılığında müstehcen içerik yayımladıkları iddia edildi. Hakkında yakalama kararı bulunan bir şüphelinin ise halen firari olduğu ve yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Gözaltı sürecine ait görüntüler sosyal medyada da yayınlandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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