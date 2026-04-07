Mustafa Ceceli Kimdir? Mustafa Ceceli Neden Gözaltına Alındı?

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
07.04.2026 - 09:30

Şarkıcı, aranjör ve albüm yapımcısı Mustafa Ceceli, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri. Ancak bu kez gözaltı haberiyle gündeme geldi. Yaptığı hit şarkılarla dönem dönem müzik listelerinin ilk sıralarına oturan Mustafa Ceceli, neden gözaltına alındı? Mustafa Ceceli kimdir, kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler…

Mustafa Ceceli Kimdir?

Mustafa Ceceli, şarkıcı, aranjör ve albüm yapımcısıdır. 2 Kasım 1980 tarihinde dünyaya gelmiştir. Doğum yeri ise Ankara.

Mustafa Ceceli, 1 Kasım 2008 tarihinde Sinem Gedik ile evlendi. 2011'de bir oğulları oldu. 26 Mayıs 2017'de eşinden olaylı bir şekilde boşandıktan sonra 10 Temmuz 2017 günü Selin İmer ile evlendi.

Mustafa Ceceli Neden Gözaltına Alındı?

Şarkıcı Ceceli, ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Mustafa Ceceli'nin Müzik Kariyeri

Mustafa Ceceli'nin müziğe olan ilgisi ailesi tarafından fark edildi. Çok küçük yaşlarda piyano ile tanıştı. Öğretmeni konservatuvar eğitimi almasını önerdi. 

8 yaşındayken TRT'de yayınlanan Köy Doktoru isimli dizide oynadı. 

Lise ve üniversite yaşamı boyunca amatör olarak şarkıcılıkla uğraştı.

Daha sonra birçok albüm ve single çıkaran Mustafa Ceceli, şu anda aranjörlük işini de sürdürüyor.

Mustafa Ceceli'nin Albümleri ve Şarkıları

  • Mustafa Ceceli (2009)

  • Es (2012)

  • Kalpten (2014)

  • Aşk İçin Gelmişiz (2015)

  • Zincirimi Kırdı Aşk (2017)

  • Maske (2022)

  • İyi ki Sen Varsın (2023)

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
