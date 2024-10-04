Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Şarkıcı - Albüm Eşleştirmesinde Kaç Doğru Yapacaksın?

etiket Şarkıcı - Albüm Eşleştirmesinde Kaç Doğru Yapacaksın?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
04.10.2024 - 23:45

Yepyeni bir Onedio testi ile karşınızdayız! Sana çeşitli albüm isimleri vereceğiz, sen de bu albümlerin hangi sanatçıya ait olduğunu bilmeye çalışacaksın.

Kendine güveniyorsan seni şöyle alalım. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. 2007 yılında yayımlanan ve yepyeni bir tarz denediği 'Metamorfoz' albümü hangi sanatçımıza ait?

2. 2005 yılında yayımlanan ve adeta yüreğimizi paramparça eden 'Can Kırıkları' albümü, hangi şarkıcıya ait?

3. 2009'da çıkan ve bizi dans pistlerine sürükleyen 'Patron' albümüyle hangi sanatçımız patronluğunu ilan etti?

4. 2006 yılında yayımlanan ve içimizdeki afili yalnızlığı anlatan 'Afili Yalnızlık' albümü hangi duygusal sanatçımıza aittir? Kendisi yağmurlu havaları ve hüzünlü bakışlarıyla tanınır.

5. 2006'da yayımlanan ve elektronik müziğe geçişinin sinyallerini veren 'Apayrı' albümüyle bizi şaşırtan pop divamız kimdir? Gerçekten de apayrı birisi!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. 2004'te çıkan ve 'Cambaz' gibi hitleri barındıran 'Dünya Yalan Söylüyor' albümü hangi alternatif rock grubumuza aittir? Dünya gerçekten yalan söylüyor mu, yoksa bize mi öyle geliyor?

7. 2007 yılında kendi adını taşıyan ilk albümüyle çıkış yapan ve '...Dan Sonra' şarkısıyla listeleri altüst eden sanatçımız kim olabilir?

8. 2002'de yayımlanan ve 'Oje' gibi parçaları içeren 'Belki Alışman Lazım' albümü hangi rock grubumuza aittir? Alışmak zor ama denemeye değer, ne dersin?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın