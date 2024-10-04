Şarkıcı - Albüm Eşleştirmesinde Kaç Doğru Yapacaksın?
Şarkıcı - Albüm Eşleştirmesinde Kaç Doğru Yapacaksın?
Yepyeni bir Onedio testi ile karşınızdayız! Sana çeşitli albüm isimleri vereceğiz, sen de bu albümlerin hangi sanatçıya ait olduğunu bilmeye çalışacaksın.
Kendine güveniyorsan seni şöyle alalım. 👇
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1. 2007 yılında yayımlanan ve yepyeni bir tarz denediği 'Metamorfoz' albümü hangi sanatçımıza ait?
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2. 2005 yılında yayımlanan ve adeta yüreğimizi paramparça eden 'Can Kırıkları' albümü, hangi şarkıcıya ait?
3. 2009'da çıkan ve bizi dans pistlerine sürükleyen 'Patron' albümüyle hangi sanatçımız patronluğunu ilan etti?
4. 2006 yılında yayımlanan ve içimizdeki afili yalnızlığı anlatan 'Afili Yalnızlık' albümü hangi duygusal sanatçımıza aittir? Kendisi yağmurlu havaları ve hüzünlü bakışlarıyla tanınır.
5. 2006'da yayımlanan ve elektronik müziğe geçişinin sinyallerini veren 'Apayrı' albümüyle bizi şaşırtan pop divamız kimdir? Gerçekten de apayrı birisi!
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