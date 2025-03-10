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Şapkadan Tavşan Değil, Hit Çıkardı! Lady Gaga’nın Yeni Şarkısı ‘Abracadabra’ ve Unutulmaz 12 Şarkısı

etiket Şapkadan Tavşan Değil, Hit Çıkardı! Lady Gaga’nın Yeni Şarkısı ‘Abracadabra’ ve Unutulmaz 12 Şarkısı

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
10.03.2025 - 23:05

Müzik dünyasında her hareketi olay olan Lady Gaga, bu kez de sihirli değneğini salladı ve 'Abracadabra' ile karşımıza çıktı! Yeni şarkısıyla yine ezber bozan Gaga, pop dünyasında bir kez daha 'ben buradayım' diyor. Ama biz de boş durmadık ve onun kariyerine damga vuran 12 unutulmaz şarkısını hatırlayalım dedik. Hazırsanız, Gaga’nın büyüleyici dünyasına ışınlanıyoruz! 🚀

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1. Just Dance

2. Poker Face

3. Bad Romance

4. Alejandro

5. Telephone

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6. Born This Way

7. The Edge of Glory

8. Applause

9. Do What U Want

10. Million Reasons

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11. Stupid Love

12. Abracadabra

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sabrina
sabrina
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