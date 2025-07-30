Sandığınızdan Daha Az: Bilime Göre Kaç Arkadaşımız Olmalı?
Telefonunuz bildirimlerle dolu olabilir ama bir şey gerçekten kötüye gittiğinde, arayacak birini bulamıyorsanız yalnız değilsiniz. Günümüzün en yaygın yalnızlık türü, kalabalıklar içinde kopuk hissetmek. Sosyal görünmek yeterli değil, gerçek bağlar önemli. Peki bilim bu konuda ne diyor? Araştırmalar, duygusal sağlığımız için yanımızda kaç kişi olması gerektiğini net bir rakamla açıklıyor. İşte o sayı ve ardındaki asıl mesele...
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News Corp’un Growth Distillery ve Medibank ortaklığıyla yürütülen çalışmaya göre, zihinsel olarak kendini iyi hisseden kişilerin ortalama beş güvenilir dostu bulunuyor.
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Kalabalık görünmek, bağlı hissetmek anlamına gelmiyor.
Gerçek bağ kurmak için beş kişi yeter ama içten beş kişi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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