Sandığınızdan Daha Az: Bilime Göre Kaç Arkadaşımız Olmalı?

Buna karşın, psikolojik açıdan zorlanan bireylerin çevresinde bu sayı üçe kadar düşüyor. Belki kulağa küçük bir fark gibi geliyor ama uzmanlara göre bu iki kişi, “baş edebilirim” ile “kimseyi dertle uğraştırmak istemiyorum” arasındaki o ince çizgiyi belirliyor.

Güvendiğimiz insanların sayısı, zihinsel direncimizi de doğrudan etkiliyor. Bu bağlantılar, duygusal bir destek ağı yaratıyor. Özellikle stresli dönemlerde, bir mesajla bile yanımızda olduklarını bildiğimiz kişilerin varlığı, hayat kalitemizi ciddi ölçüde yükseltiyor.