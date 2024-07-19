Sana Maziyi Hatırlatacak O Şarkı Hangisi?
Sana Maziyi Hatırlatacak O Şarkı Hangisi?
Sana eskiyi hatırlatacak o şarkı, bu testin sonunda!
Şarkıyı öğrenmek istiyorsan hemen sorulara başla!
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1. Çocukken en sevdiğin çizgi film neydi?
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2. Gençlik yıllarında en çok hangi müzik türünü dinlerdin?
3. Lise döneminde hangi aktiviteye daha çok katılırdın?
4. Dürüst ol: Lise yıllarında sevgilinle yüzük taktınız mı?
5. En sevdiğin aile tatilini hatırla. Nereye gitmiştiniz?
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