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Sana Maziyi Hatırlatacak O Şarkı Hangisi?

etiket Sana Maziyi Hatırlatacak O Şarkı Hangisi?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 16:31

Sana eskiyi hatırlatacak o şarkı, bu testin sonunda! 

Şarkıyı öğrenmek istiyorsan hemen sorulara başla!

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1. Çocukken en sevdiğin çizgi film neydi?

2. Gençlik yıllarında en çok hangi müzik türünü dinlerdin?

3. Lise döneminde hangi aktiviteye daha çok katılırdın?

3. Lise döneminde hangi aktiviteye daha çok katılırdın?

4. Dürüst ol: Lise yıllarında sevgilinle yüzük taktınız mı?

5. En sevdiğin aile tatilini hatırla. Nereye gitmiştiniz?

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6. Çocukken hangi tatlıyı yemek seni mutlu ederdi?

7. Gençlik yıllarında arkadaşlarınla en çok hangi aktiviteyi yapardınız?

7. Gençlik yıllarında arkadaşlarınla en çok hangi aktiviteyi yapardınız?

8. Son sorudayız! Çocukken hangi oyuncakla oynamayı daha çok severdin?

8. Son sorudayız! Çocukken hangi oyuncakla oynamayı daha çok severdin?

Sezen Aksu - Kavaklar!

Kayahan - Emrin Olur!

Gülşen - Yiğidim!

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