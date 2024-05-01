Sana 80'lerden Bir Albüm Öneriyoruz!
Sana 80'lerden Bir Albüm Öneriyoruz!
80'lerin ikonik dansları, renkli kıyafetleri ve efsanevi şarkıları unutulur mu? Asla! Sana bu testin sonunda dinlemen gereken 80'ler albümü önereceğiz!
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1. Başlıyoruz! En sevdiğin 80'ler moda trendi hangisiydi?
2. Peki sen 80'lerde genç biri olsaydın hangisine sahip olmak isterdin?
3. 80'lerden bir şarkıcı seç!
4. Nostaljik oyunlardan hangisinde başarılısın diye sorsak?
5. O dönemlerde bir dansçı olsaydın, başarılı olur muydun?
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6. Zaman makinesi olsa o yıllardan hayata başlamak ister miydin?
7. 80'lerden bir film seçmeni istesek?
8. Bu filmi kiminle izlerdin diye soralım ve testi bitirelim!
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