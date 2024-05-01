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Sana 80'lerden Bir Albüm Öneriyoruz!

etiket Sana 80'lerden Bir Albüm Öneriyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 15:31

80'lerin ikonik dansları, renkli kıyafetleri ve efsanevi şarkıları unutulur mu? Asla! Sana bu testin sonunda dinlemen gereken 80'ler albümü önereceğiz!

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1. Başlıyoruz! En sevdiğin 80'ler moda trendi hangisiydi?

2. Peki sen 80'lerde genç biri olsaydın hangisine sahip olmak isterdin?

3. 80'lerden bir şarkıcı seç!

4. Nostaljik oyunlardan hangisinde başarılısın diye sorsak?

5. O dönemlerde bir dansçı olsaydın, başarılı olur muydun?

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6. Zaman makinesi olsa o yıllardan hayata başlamak ister miydin?

7. 80'lerden bir film seçmeni istesek?

8. Bu filmi kiminle izlerdin diye soralım ve testi bitirelim!

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Sezen Aksu'dan "Ağlamak Güzeldir" albümü!

Sezen Aksu'dan "Ağlamak Güzeldir" albümü!

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Kayahan'dan "Benim Şarkılarım" albümü!

Kayahan'dan "Benim Şarkılarım" albümü!

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Nilüfer'den "Nilüfer 84" albümü!

Nilüfer'den "Nilüfer 84" albümü!

Nilüfer, Türkçe müziğin en kıymetli isimlerinden biri. Uzun yıllar boyunca seslendirdiği pek çok şarkı halen kulaklarımızda ve ezberimizdedir. Nilüfer'in en sevilen albümlerinden biri olan Nilüfer 84 albümünü mutlaka dinlemelisin!

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