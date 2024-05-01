Sana 80'lerden Bir Albüm Öneriyoruz!

Kayahan, müzik dünyasında ismini altın harflerle yazdırmış bir şarkıcıydı. Geçtiğimiz yıllarda 'Kayahan'ın En İyileri' albümü ile pek çok kıymetli sanatçı birleşerek onun en kıymetli şarkılarını seslendirdiler. Kayahan yaşamasa da onun şarkılarıyla onu biz yaşatıyoruz!