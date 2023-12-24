Samsun'da Dilencilerin Yakalanması için Çalışma Başladı: Dilenci Topladığı Paraları Altına Yatırmış

Samsun Zabıta ekipleri insan yoğunluğunun bulunduğu yerlerde insanların duygularını sömürerek para toplayan dilencilerin yakalanması için bir çalışma başlattı. Yakalanan bir dilencinin üstünde 1 tam altın, 1 yarım altın ve 1 çeyrek altın çıktı.