Samsun'da Dilencilerin Yakalanması için Çalışma Başladı: Dilenci Topladığı Paraları Altına Yatırmış
Samsun'da Dilencilerin Yakalanması için Çalışma Başladı: Dilenci Topladığı Paraları Altına Yatırmış
Samsun Zabıta ekipleri insan yoğunluğunun bulunduğu yerlerde insanların duygularını sömürerek para toplayan dilencilerin yakalanması için bir çalışma başlattı. Yakalanan bir dilencinin üstünde 1 tam altın, 1 yarım altın ve 1 çeyrek altın çıktı.
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Samsun'da Zabıta ekipleri tarafından insanların çoğunlukta olduğu yerlerde inanç ve duygularını sömürerek dilencilik yapan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda çıkanlar herkesi şok etti.
Çalışmalar sırasında Atakent Bulvarı'nda dilencilik yapan bir Suriyeli'den 1 tam, 1 yarım, 1 çeyrek altın ve 46 TL, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çevresinde dilencilik yapan başka bir kişiden ise bin 265 TL çıktı.
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33üncü maddesi gereği, dilencilerin üzerinden çıkan para ve altınlara el konuldu.
Zabıta Dairesi Başkanlığı Atakum Bölge Amiri Yakup Kurt, insanların yoğunlukta bulundukları sokak, cami etrafı gibi yerlerde yapılan çalışmaların titizlikle devam ettiğini söyledi.
Vatandaşları uyaran Kurt, iyi niyetlerini kötü kullanmaya çalışan bu kişilere inanmamalarını söyledi. Tespit edilen ve duygusal sömürü yoluyla vatandaşlarımızı kandıran dilenciler hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yaptıklarını da ekledi.
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