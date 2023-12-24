Asgari Ücretlinin Gözü Üçüncü Toplantıda! Yeni Ücret Ne Kadar Olacak, Ne Zaman Açıklanacak?
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı için henüz resmi tarih verilmezken, toplantının yarın yapılması yönünde bir beklenti var. Zam oranının ise çarşamba günü açıklanması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası asgari ücrette tek zam dönemi neredeyse kesin hale gelirken, toplantının ne zaman yapılacağı ise merak konusu oldu.
7 Milyon asgari ücretliyi, dolaylı olarak da 20 milyon çalışanı etkileyecek zam görüşmeleri için henüz resmi bir tarih belirlenmezken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın toplanacağı, zam oranının ise çarşamba günü açıklanacağı yönünde iddialar gündeme geldi.
Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
Halk TV'de yer alan habere göre, 2024 Asgari ücret zammı konusunda kamuoyunda çok farklı beklentiler ve senaryolar konuşuluyor. Asgari ücrete en düşük yüzde 30, en yüksek ise yüzde 55 zam yapılması söz konusu.
İşte yüzde 30, yüzde 35, yüzde 40, yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 55’lik artış halinde asgari ücretle çalışanların 2024 yılında eline geçmesi beklenen rakamlar: Mevcut asgari ücret 11 bin 402 lira olarak uygulanırken, asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması halinde 2024 asgari ücret 14 bin 822 lira olacak. Zam oranı yüzde 35 olursa asgari ücret 15 bin 392 liraya yükselecek.
Asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması durumunda ise maaş 15 bin 962 lira olarak uygulanacak. Yüzde 45 zam yapıldığında ise asgari ücret 16 bin 532 lira olacak.
Yüzde 50’lik zamda 2024 asgari ücreti 17 bin lirayı geçerek 17 bin 103 liraya kadar çıkacak.
2024 için tek zam ihtimali ve Mart ayında yapılacak yerel seçimler düşünüldüğünde zam oranının en tepede belirlenmesi de kulislere yansıyan bilgiler arasında. Asgari maaşa yüzde 55 zam yapıldığı takdirde ise 2024’te en düşük maaş 17 bin 673 olacak.
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yüzde 50 lik zam gelecek diye düşünüyorum o da bize öyle bir girecek ki...
Sizin bu toplantılarınız yüzünden artık kiracı ev bulamaz hale geldi allah inşallah belanızı verir başka diyecek laf yok…
şu işe bak. koca koca bürokratlar, işi gücü bırakmış. 1000 tl lik (günlük 30 tl, saatlik 1,25 tl fark eder) rakam için anlaşamıyorlar. tiyatronun büyüğüne ba... Devamını Gör