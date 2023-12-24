Asgari Ücretlinin Gözü Üçüncü Toplantıda! Yeni Ücret Ne Kadar Olacak, Ne Zaman Açıklanacak?

Asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması durumunda ise maaş 15 bin 962 lira olarak uygulanacak. Yüzde 45 zam yapıldığında ise asgari ücret 16 bin 532 lira olacak.

Yüzde 50’lik zamda 2024 asgari ücreti 17 bin lirayı geçerek 17 bin 103 liraya kadar çıkacak.

2024 için tek zam ihtimali ve Mart ayında yapılacak yerel seçimler düşünüldüğünde zam oranının en tepede belirlenmesi de kulislere yansıyan bilgiler arasında. Asgari maaşa yüzde 55 zam yapıldığı takdirde ise 2024’te en düşük maaş 17 bin 673 olacak.