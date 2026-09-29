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Salı Günü Hangi Diziler Var? 29 Eylül ATV, Kanal D, NOW, Star TV ve TRT 1 Yayın Akışı

Salı Günü Hangi Diziler Var? 29 Eylül ATV, Kanal D, NOW, Star TV ve TRT 1 Yayın Akışı

yayın akışı A.B.İ.
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 10:59
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Haftanın dizileriyle en yoğun olan günü geldi çattı. Bugün hangi diziler olduğu da diziseverler tarafından aratılmaya başladı. 29 Eylül akşamı ATV, Kanal D, NOW, Star TV ve TRT 1 dizilerinin yeni bölümlerini ekranlara getirecek. Bu akşam hangi diziler var, A.B.İ. kaçta başlıyor, Anne Yarısı'nın 2. bölümü ne zaman, Haysiyet bu akşam var mı? Show TV ve TV8'de ne yayınlanacak? 29 Eylül Salı yayın akışını sizler için bir araya getirdik.

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29 Eylül Salı Akşamı Hangi Kanalda Ne Var?

29 Eylül Salı Akşamı Hangi Kanalda Ne Var?

ATV'de Salı Günü Hangi Dizi Var?

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nu buluşturan A.B.İ., 22. bölümüyle 20.00'de ATV'de. Geçtiğimiz günlerde final kararı alan yapım, finalden bir önceki bölümüyle ekranlarda olacak.

Kanal D'de Salı Günü Hangi Dizi Var?

Balat'ta çekilen Haysiyet'in 4. bölümü bu akşam 20.00'de Kanal D ekranlarına geliyor. Birbirine hiç benzemeyen iki ailenin çatışması ve bu çatışmanın ortasında kalan Mehmet ile Simay'ın aşkı hikâyenin merkezinde. Doğukan Güngör ve Merih Öztürk'ün başrolde olduğu dizide Kerem Alışık ve Reha Özcan da yer alıyor.

NOW'da Salı Günü Hangi Dizi Var?

Geçen hafta başlayan Anne Yarısı, ikinci bölümüyle 20.00'de NOW'da. Bölüm, kaçıranlar için aynı akşam 22.15'te yeniden yayınlanacak. Kapadokya'da geçen hikâyede, cezaevinden çıktıktan sonra bir kızı olduğunu öğrenen Ali (Cihangir Ceyhan) ile Ege'yi sekiz yıldır büyüten teyzesi Zeynep (Burcu Özberk) karşı karşıya geliyor.

Bugün Hangi Diziler Yayınlanacak?

Bugün Hangi Diziler Yayınlanacak?

Star TV'de Salı Günü Hangi Dizi Var?

Eda Ece ile Buğra Gülsoy'un başrolünü paylaştığı Tuzlu Kahve yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de Star TV'de. Derin ve Mehmet'in etrafında şekillenen aile çatışması kaldığı yerden sürüyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde, 00.15'te, kanalda Başkalarının Hayatı tekrarı var.

TRT 1'de Salı Günü Hangi Dizi Var?

Geçen hafta maç nedeniyle geç başlayan Mehmed: Fetihler Sultanı, bu salı olağan saatine dönüyor. 4. sezonunu sürdüren dizi 20.00'de TRT 1'de. Fatih Sultan Mehmed'i Serkan Çayoğlu'nun canlandırdığı yapıma yeni sezonda Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın hikâyesi de dahil oldu.

Show TV'de Salı Günü Hangi Dizi Var?

Show TV'nin salı akşamında yeni bölüm yok. Çarşamba günleri yayınlanan Sevdan Bir Ateş 20.00'de tekrar olarak ekrana geliyor, ardından 23.00'te Kızılcık Şerbeti tekrarı başlıyor.

TV8'de Salı Günü Hangi Program Var?

Dizi dışında bir seçenek arayanlar için TV8'de MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü 20.00'de. Gece 00.15'te Zuhal Topal'la Yemekteyiz ekranda olacak.

Anne Yarısı Hangi Gün Yayınlanıyor?

Anne Yarısı Hangi Gün Yayınlanıyor?

NOW'ın yeni sezon dizisi Anne Yarısı, salı akşamları 20.00'de yayınlanıyor. İlk bölümü 22 Eylül'de ekrana gelen dizinin tekrarları aynı gece 22.15'te ve ertesi gün çarşamba akşamı veriliyor. NTC Medya'nın ürettiği, Semih Bağcı'nın yönettiği yapımın senaryosu Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem imzalı. Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu'nun yanı sıra Ege rolünde çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal, kadroda ise Selen Uçer, Fatih Gühan ve Cansu Fırıncı gibi isimler bulunuyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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