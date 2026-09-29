Salı Günü Hangi Diziler Var? 29 Eylül ATV, Kanal D, NOW, Star TV ve TRT 1 Yayın Akışı
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Haftanın dizileriyle en yoğun olan günü geldi çattı. Bugün hangi diziler olduğu da diziseverler tarafından aratılmaya başladı. 29 Eylül akşamı ATV, Kanal D, NOW, Star TV ve TRT 1 dizilerinin yeni bölümlerini ekranlara getirecek. Bu akşam hangi diziler var, A.B.İ. kaçta başlıyor, Anne Yarısı'nın 2. bölümü ne zaman, Haysiyet bu akşam var mı? Show TV ve TV8'de ne yayınlanacak? 29 Eylül Salı yayın akışını sizler için bir araya getirdik.
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29 Eylül Salı Akşamı Hangi Kanalda Ne Var?
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Bugün Hangi Diziler Yayınlanacak?
Anne Yarısı Hangi Gün Yayınlanıyor?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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