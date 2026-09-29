Salı Günü Hangi Diziler Var? 29 Eylül ATV, Kanal D, NOW, Star TV ve TRT 1 Yayın Akışı

ATV'de Salı Günü Hangi Dizi Var?

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nu buluşturan A.B.İ., 22. bölümüyle 20.00'de ATV'de. Geçtiğimiz günlerde final kararı alan yapım, finalden bir önceki bölümüyle ekranlarda olacak.

Kanal D'de Salı Günü Hangi Dizi Var?

Balat'ta çekilen Haysiyet'in 4. bölümü bu akşam 20.00'de Kanal D ekranlarına geliyor. Birbirine hiç benzemeyen iki ailenin çatışması ve bu çatışmanın ortasında kalan Mehmet ile Simay'ın aşkı hikâyenin merkezinde. Doğukan Güngör ve Merih Öztürk'ün başrolde olduğu dizide Kerem Alışık ve Reha Özcan da yer alıyor.

NOW'da Salı Günü Hangi Dizi Var?

Geçen hafta başlayan Anne Yarısı, ikinci bölümüyle 20.00'de NOW'da. Bölüm, kaçıranlar için aynı akşam 22.15'te yeniden yayınlanacak. Kapadokya'da geçen hikâyede, cezaevinden çıktıktan sonra bir kızı olduğunu öğrenen Ali (Cihangir Ceyhan) ile Ege'yi sekiz yıldır büyüten teyzesi Zeynep (Burcu Özberk) karşı karşıya geliyor.