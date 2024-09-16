Sahte Lüks Kıyafet, Gucci Bel Çantası, Altın Zincir: İşte Karşınızda Almanya’nın ‘Tırrek’leri ‘Talahon’lar!

TikTok'ta yeni bir akım başladı: 'Talahons' (Talahonlar)... Sahte lüks kıyafetler giyen, Gucci bel çantası ve altın kolyeleri eksik olmayan 'Talahonlar' kaba bir tabirle aslında 'Almanya'nın apaçileri, tırrekleri' olarak adlandırılıyor... Öyle ki Talahon kelimesi Almanya'da yılın kelimesi olmaya aday. Müzik listelerine giren; moda endüstrisine de yön vermeye başlayan Talahonlar ayrımcılık tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Peki kim bu Talahonlar?