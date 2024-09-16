Sahte Lüks Kıyafet, Gucci Bel Çantası, Altın Zincir: İşte Karşınızda Almanya’nın ‘Tırrek’leri ‘Talahon’lar!
Sahte Lüks Kıyafet, Gucci Bel Çantası, Altın Zincir: İşte Karşınızda Almanya’nın ‘Tırrek’leri ‘Talahon’lar!
TikTok'ta yeni bir akım başladı: 'Talahons' (Talahonlar)... Sahte lüks kıyafetler giyen, Gucci bel çantası ve altın kolyeleri eksik olmayan 'Talahonlar' kaba bir tabirle aslında 'Almanya'nın apaçileri, tırrekleri' olarak adlandırılıyor... Öyle ki Talahon kelimesi Almanya'da yılın kelimesi olmaya aday. Müzik listelerine giren; moda endüstrisine de yön vermeye başlayan Talahonlar ayrımcılık tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Peki kim bu Talahonlar?
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Almanya'da Z kuşağı arasında kendilerine 'Talahons' adını veren bir grup sosyal medyada dikkat çekiyor. Çoğunluğu göçmen gençlerin oluşturduğu bu grubun ismi Arapça "Ta'al La'hon" kelimesinden oluşuyor. Türkçe'ye ise "Buraya gel" olarak çevriliyor.
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Sahte lüks kıyafetleri, Gucci bel çantaları ve altın kolyeleriyle bir akım yaratan Talahonlar, pek çok tartışmayı beraberinde getirdi.
Almanya'da 'yılın kelimesi' olarak aday gösterildi.
Kimisi gençleri şiddet yanlısı olarak tanımlarken Almanya'da aşırı sağcılar özellikle Arap kökenli gençleri aşağılamak için bu kelimeyi kullanmaya başladı.
Önümüzdeki günlerde TikTok'ta çok daha fazla Talahon trendini görecek gibiyiz...
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İşte o video:
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