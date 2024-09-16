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Sahte Lüks Kıyafet, Gucci Bel Çantası, Altın Zincir: İşte Karşınızda Almanya’nın ‘Tırrek’leri ‘Talahon’lar!

Sahte Lüks Kıyafet, Gucci Bel Çantası, Altın Zincir: İşte Karşınızda Almanya’nın ‘Tırrek’leri ‘Talahon’lar!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
16.09.2024 - 18:02

TikTok'ta yeni bir akım başladı: 'Talahons' (Talahonlar)... Sahte lüks kıyafetler giyen, Gucci bel çantası ve altın kolyeleri eksik olmayan 'Talahonlar' kaba bir tabirle aslında 'Almanya'nın apaçileri, tırrekleri' olarak adlandırılıyor... Öyle ki Talahon kelimesi Almanya'da yılın kelimesi olmaya aday. Müzik listelerine giren; moda endüstrisine de yön vermeye başlayan Talahonlar ayrımcılık tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Peki kim bu Talahonlar?

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Almanya'da Z kuşağı arasında kendilerine 'Talahons' adını veren bir grup sosyal medyada dikkat çekiyor. Çoğunluğu göçmen gençlerin oluşturduğu bu grubun ismi Arapça "Ta'al La'hon" kelimesinden oluşuyor. Türkçe'ye ise "Buraya gel" olarak çevriliyor.

Almanya'da Z kuşağı arasında kendilerine 'Talahons' adını veren bir grup sosyal medyada dikkat çekiyor. Çoğunluğu göçmen gençlerin oluşturduğu bu grubun ismi Arapça "Ta'al La'hon" kelimesinden oluşuyor. Türkçe'ye ise "Buraya gel" olarak çevriliyor.
www.tiktok.com

'Talahons' (Talahonlar) TikTok'u aktif olarak kullanan kullanıcıların karşılarına muhakkak çıkmıştır... Çünkü Almanya'da  çoğunluğu göçmen olan Z kuşağının oluşturduğu bu grup TikTok'ta oldukça aktif.

Sahte lüks kıyafetleri, Gucci bel çantaları ve altın kolyeleriyle bir akım yaratan Talahonlar, pek çok tartışmayı beraberinde getirdi.

Sahte lüks kıyafetleri, Gucci bel çantaları ve altın kolyeleriyle bir akım yaratan Talahonlar, pek çok tartışmayı beraberinde getirdi.

Son dönemde gençler arasında popüler olan Talahon terimi müzik listelerinden moda endüstrisine kadar; hatta siyasi tartışmalara kadar geniş bir alanda yankı buldu. Talahon gençlere genelde kendi yaptıkları hayata 'isyan' eden Rap şarkıları ile sahte lüks kıyafetleri, Gucci bel çantaları ve altın kolyeleri eşlik ediyor.

Almanya'da 'yılın kelimesi' olarak aday gösterildi.

Almanya'da 'yılın kelimesi' olarak aday gösterildi.

Langenscheidt Verlag*'ın açıklamasına göre, Talahon kelimesi 'Yılın Gençlik Sözü' seçkisinde finale kaldı. 'Aura' ve 'makas' gibi diğer terimlerle birlikte dikkat çeken 'Talahon', belirli bir gençlik kültürünü ve yaşam tarzını ifade ediyor.

*Dil referans çalışmalarında uzmanlaşmış bir Alman yayıncılık şirketidir.

Kimisi gençleri şiddet yanlısı olarak tanımlarken Almanya'da aşırı sağcılar özellikle Arap kökenli gençleri aşağılamak için bu kelimeyi kullanmaya başladı.

Kimisi gençleri şiddet yanlısı olarak tanımlarken Almanya'da aşırı sağcılar özellikle Arap kökenli gençleri aşağılamak için bu kelimeyi kullanmaya başladı.

Sosyal medyada, özellikle TikTok platformunda yaygınlaşan bu trend, gençlerin kimlik arayışlarını ve kültürel değişimleri gözler önüne seriyor. Talahonlara yönelik eleştiriler de mevcut. Kimisi gençleri şiddet yanlısı, cinsiyetçi olarak düşünüyor. Özellikle Almanya'da sağcılar bu terimi Arap kökenli kişileri aşağılamak için kullanıyor.

Önümüzdeki günlerde TikTok'ta çok daha fazla Talahon trendini görecek gibiyiz...

Önümüzdeki günlerde TikTok'ta çok daha fazla Talahon trendini görecek gibiyiz...
www1.wdr.de

Talahon trendini araştıran psikolog ve psikoterapist Lothar Janssen, her zaman bir gençlik hareketi olduğunu ve son dönemlerde trendleri sosyal medyanın belirlediğini söylüyor. 

Öyle ki Z kuşağı Talahon gençleri TikTok popürleşmelerinin ardından bu platformda daha fazla karşımıza çıkacak gibi duruyor.

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