Sahne Adı Kadar Şarkıları da İlgi Çekici Olan ¿Téo?’nun 10 Şarkısı

Sahne Adı Kadar Şarkıları da İlgi Çekici Olan ¿Téo?’nun 10 Şarkısı
Sahne Adı Kadar Şarkıları da İlgi Çekici Olan ¿Téo?’nun 10 Şarkısı
Téo olarak da bilinen Mateo Arias, sahne ismi olarak '¿Téo?' mahlasını kullanıyor. Amerikalı Latin şarkıcılardan biri olan Arias, başta oyunculuk kariyeri hedefledi ve Disney XD yapımlarından biri olan Kickin' It'te oyunculuk yeteneklerini sergiledi. Ancak sonrasında Spotify'da sahne adıyla aynı ismi taşıyan albümünü Spotify'da paylaştı ve 50 milyondan fazla dinleme sayısına ulaştı. Şarkılarını dinlediğinizde bu dinleme sayılarının daha fazla olması gerektiğine kanaat getireceksiniz!
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1. Thru My Hair
2. Magic Hour
3. Buzzed
4. In Your Body
5. Belong In The Sun
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6. Palm Trees
7. ¿Do U Wanna Leave?
8. Best Damn Thing
9. Uno Dos
10. Don’t Stare Too Long
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