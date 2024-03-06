Sahne Adı Kadar Şarkıları da İlgi Çekici Olan ¿Téo?’nun 10 Şarkısı

Téo olarak da bilinen Mateo Arias, sahne ismi olarak '¿Téo?' mahlasını kullanıyor. Amerikalı Latin şarkıcılardan biri olan Arias, başta oyunculuk kariyeri hedefledi ve Disney XD yapımlarından biri olan Kickin' It'te oyunculuk yeteneklerini sergiledi. Ancak sonrasında Spotify'da sahne adıyla aynı ismi taşıyan albümünü Spotify'da paylaştı ve 50 milyondan fazla dinleme sayısına ulaştı. Şarkılarını dinlediğinizde bu dinleme sayılarının daha fazla olması gerektiğine kanaat getireceksiniz!