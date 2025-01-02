Şahin Kendirci Büyüdü, Gassal Dizisine Damga Vurdu: Gassal Dizi Müzikleri İnterneti Kasıp Kavuruyor
Şahin Kendirci Büyüdü, Gassal Dizisine Damga Vurdu: Gassal Dizi Müzikleri İnterneti Kasıp Kavuruyor
TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanan, başrolünde Ahmet Kural’ın oynadığı ve son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline gelen Gassal dizisinin müzikleri de dizi ve oyuncular kadar dillerde.
Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışması ile çocuk yaşta hayatımıza giren Şahin Kendirci’nin seslendirdiği şarkılar, Youtube’da milyonlarca kez izlenme aldı.
İşte Gassal dizisine damgasını vuran, Şahin Kendirci’nin söylediği dizi müzikleri…
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ÇOCUK OLDUM (Ali Tekintüre)
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GÜLÜM BENİM (İbrahim Tatlıses)
BENİM İÇİN ÜZÜLME (Ali Tekintüre)
BU ŞEHİR BENİ BOĞUYOR (Ferdi Tayfur)
BANA SOR (Ferdi Tayfur)
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SEVME (İbrahim Erkal)
KADERİMİN OYUNU (Orhan Gencebay)
YIKILMIŞIM BEN (İbrahim Tatlıses)
İÇİM YANAR (Ferdi Tayfur)
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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