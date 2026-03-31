Sahanda Yumurtayı Bir de Böyle Deneyin: Şeflerin Sır Gibi Sakladığı Bu Malzeme Lezzetini Uçuruyor!

Malzemeler:

2 adet taze yumurta

1 yemek kaşığı tepeleme süt kaymağı (Manda kaymağı lezzeti derinleştirir)

Tuz

İsteğe bağlı: pul biber ve taze çekilmiş karabiber

Hazırlanışı:

Öncelikle küçük ve tercihen bakır bir sahanı orta ateşe yerleştirin. Sahan ısındığında tepeleme bir yemek kaşığı taze kaymağı tam ortasına bırakın. Kaymağın yavaşça sıvılaşmasını, ardından hafifçe cızırdayarak köpükler çıkarmasını bekleyin. Bu aşamada kaymağın süt proteinleri karamelize olmaya başlar ve mutfağa eşsiz bir aroma yayılır.

Kaymak tamamen sıvı hale gelip yüzeyinde beyaz köpükler oluştuğu an, ocağın altını hafifçe kısın ve yumurtaları doğrudan bu sütlü havuzun içine kırın. Yumurtaların akları yayılırken üzerine birer tutam deniz tuzu serpiştirin. Şimdi işin en önemli püf noktasına geliyoruz: Bir yemek kaşığı yardımıyla sahanda fokurdayan sıcak kaymaklı karışımdan alıp yumurta sarılarının üzerine nazikçe gezdirin. Bu 'yağlama' tekniği sayesinde sarıların üzerindeki o ince zar hafifçe pişerken, kaymağın tüm aroması sarının içine hapsolur.

Yumurtanın beyazları tamamen matlaşıp opalleşene kadar pişirmeye devam edin. Alt kısımların hafifçe kahverengileşmesi, o özlenen çıtır dokuyu verecektir. Sarılar ise akışkan veya tercihe göre kayısı kıvamında kalmalıdır. Pişirme işlemi biter bitmez ocağı kapatın; tabağa almadan hemen önce üzerine taze çekilmiş karabiber ve bir tutam pul biber ekleyerek, sıcak ekmeğinizi bu lezzet havuzuna daldırmak için servis yapın. Afiyet olsun!