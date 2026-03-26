Çağla Şıkel’in Pişmeden Hazır Olan 20 Dakikalık Çikolata Tarifi Viral Oldu!

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.03.2026 - 12:42

Tatlı krizleri çoğu zaman sağlıklı beslenme planlarını zorlayan anlara dönüşüyor. Sosyal medyada paylaşılan pratik tarifler ise alternatif arayanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Son günlerde en çok konuşulan paylaşımlardan biri de Çağla Şıkel’in ev yapımı çikolata tarifi oldu. Pişirme gerektirmeyen tarif kısa sürede viral hale geldi.

Tarifin öne çıkan yönlerinden biri ulaşılabilir malzemelerle hazırlanması oldu.

Özellikle sağlıklı yaşam içerikleriyle ilgilenen kullanıcılar tarifi kısa sürede denemeye başladı. Paylaşılan farklı versiyonlar sayesinde tarif sosyal medyada geniş kitlelere ulaştı.

Tarifte yer alan kakao, antioksidan bakımından zengin içerik olarak biliniyor. Uzmanlar kaliteli kakao tüketiminin ruh halini olumlu etkileyebileceğini ifade ediyor. Hindistan cevizi yağı ise son yılların en çok tartışılan besinlerinden biri. Bazı uzmanlar doymuş yağ oranına dikkat edilmesi gerektiğini vurgularken, ölçülü tüketimin enerji verdiği ve tokluk hissini artırdığı da belirtiliyor.

Çağla Şıkel'in Vazgeçemediği Çikolata Tarifi 👇🏻

Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 2 yemek kaşığı saf kakao

  • 4 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

  • 1-2 yemek kaşığı tahin

  • Yarım su bardağı fındık

Hazırlanışı

Karıştırma kabında bal ve kakao iyice karıştırılır. Ayrı kapta Hindistan cevizi yağı eritilir ve karışıma eklenir. Ardından tahin ilave edilerek pürüzsüz kıvam elde edilene kadar karıştırılır. Fındıklar iri parçalar halinde kırılır ve karışıma eklenir.

Hazırlanan karışım silikon kalıba ya da yağlı kağıt serili kaba dökülür. Buzdolabında yaklaşık 20 dakika bekletilir. Donduktan sonra dilimlenerek servis edilir.

Şimdiden afiyet olsun!

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
