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Sağlıklı Beslenmeyi Leziz Hale Getiriyoruz: Özel Soslu Brüksel Lahanası Kızartması Nasıl Yapılır?

etiket Sağlıklı Beslenmeyi Leziz Hale Getiriyoruz: Özel Soslu Brüksel Lahanası Kızartması Nasıl Yapılır?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 19:01

Sağlıklı beslenmek artık sizin için bir yaşam biçimine geldiyse, o halde leziz olduğu kadar sağlıklı tarifler de arıyorsunuz demektir. Bu arayışınıza çare olacak güzel bir tarifimiz var!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Özel Soslu Brüksel Lahanası Kızartması Nasıl Yapılır?

Özel Soslu Brüksel Lahanası Kızartması Nasıl Yapılır?

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 500 gram brüksel lahanası

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 3 yemek kaşığı nar ekşisi

  • Tuz

  • Karabiber

  • 1 tutam kimyon

Sunum için:

  • Nar tanesi

  • Ceviz

Hazırlanışı:

1. Sos için gerekli malzemeleri çırpın. Brüksel lahanalarını ortadan ikiye kesin. 

2. Sosla kaplayın. Brüksel lahanalarını sepete koyun ve 180 derecede 12 dakika kızartın. 

3. Son 2 dakika kala ceviz koyup birlikte pişirin. Sonrasında nar taneleri ile servis edin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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