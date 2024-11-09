Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Temizlik
Sağlığımız İçin Evimizi Ne Sıklıkla Temizlemeliyiz?

etiket Sağlığımız İçin Evimizi Ne Sıklıkla Temizlemeliyiz?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
09.11.2024 - 13:31

Bazen göz korkutucu gibi görünse de sağlığımız ve yaşam kalitemiz için düzenli olarak temizlik yapmak oldukça önemlidir. Gelin, evdeki en önemli alanları ve ideal temizlik sıklıklarını beraber keşfedelim! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Banyoyu haftada en az 1 kez temizleyin!

Banyo, bakterilerin kolayca çoğalabildiği alanların başında gelir. Haftada bir kez duş, lavabo, klozet gibi bölgeleri güzelce bir elden geçirmek, sağlığınız için çok önemli! Unutmayın, banyo temizliği sadece görüntü değil, hijyen demek.

Mutfak tezgahı her gün temizlenmeli!

Günde en az iki defa yemek hazırlandığını düşünürsek evin en çok kullanılan alanlarından biri de mutfak. Yemek yaparken tezgaha bulaşan yiyecek kalıntıları ve biriken bulaşıklar ortalığı dağınık gösterebilir. Bu yüzden her gün tezgahı silmek, bakterilere karşı önlem almak demek! Üstelik tertemiz bir tezgah, yemek yapmayı da daha keyifli hale getirir.

Haftada en az 2 defa yerleri silin!

Evde en çok kirlenen alanlardan biri olan zeminleri ihmal etmek olmaz! Özellikle banyo ve mutfak zeminini haftada iki kez silmek, toz ve bakterileri azaltmak için etkili bir yöntem. Tertemiz yerlerde dolaşmanın tadı bir başka!

Nevresimleri haftada 1 kez değiştirmeyi unutmayın!

Gece boyunca ter, yağ ve ölü deri hücreleri çarşaflara bulaşır. Üzgünüz ama bu bir gerçek! Dolayısıyla çarşafları haftada bir kez değiştirmek, daha temiz bir uyku demek. Üstelik, mis gibi kokan çarşaflarda uyumayı kim istemez ki?

Buzdolabı ise ayda 1 defa mutlaka temizlenmeli!

Buzdolabı temizliği, besin hijyenini sağlamak için oldukça önemli. Ayda bir kez buzdolabının içini boşaltarak temizlik yapmak, yiyeceklerin daha uzun süre taze kalmasını sağlarken, kötü kokuların da önüne geçer.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

3 - 4 ayda bir perdeleri yıkamayı ihmal etmeyin!

Evinizdeki perdeler temiz görünüyor olsa da, ne kadar toz ve alerjen biriktirdiğini tahmin bile edemezsiniz! Perdelerinizi en az 3-4 ayda bir yıkayarak evinizin havasını yenileyebilirsiniz.

Halılar, 6 ayda bir yıkanmalı!

Halılar, evdeki en büyük toz ve bakteri yuvalarından biridir! Düzenli süpürüyor olsanız bile, yılda en az iki kez profesyonel temizleme yaptırmanız gerekiyor! Mis gibi kokan halılarla tertemiz bir evde oturmaktan daha keyifli ne olabilir ki!

Mevsim değişimlerinde camlarınızı silmeyi unutmayın!

Pencereler, içeri temiz hava girmesini sağladığı kadar tozların da en sevdiği yerlerden biri! Mevsim geçişlerinde en az bir kez camları ve pencere kenarlarını temizlemek, iç mekanların havasını tazeler ve evinize daha aydınlık bir hava katar.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın