Sağlığımız İçin Evimizi Ne Sıklıkla Temizlemeliyiz?

Günde en az iki defa yemek hazırlandığını düşünürsek evin en çok kullanılan alanlarından biri de mutfak. Yemek yaparken tezgaha bulaşan yiyecek kalıntıları ve biriken bulaşıklar ortalığı dağınık gösterebilir. Bu yüzden her gün tezgahı silmek, bakterilere karşı önlem almak demek! Üstelik tertemiz bir tezgah, yemek yapmayı da daha keyifli hale getirir.