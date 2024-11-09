Sağlığımız İçin Evimizi Ne Sıklıkla Temizlemeliyiz?
Sağlığımız İçin Evimizi Ne Sıklıkla Temizlemeliyiz?
Bazen göz korkutucu gibi görünse de sağlığımız ve yaşam kalitemiz için düzenli olarak temizlik yapmak oldukça önemlidir. Gelin, evdeki en önemli alanları ve ideal temizlik sıklıklarını beraber keşfedelim! 👇
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Banyoyu haftada en az 1 kez temizleyin!
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Mutfak tezgahı her gün temizlenmeli!
Haftada en az 2 defa yerleri silin!
Nevresimleri haftada 1 kez değiştirmeyi unutmayın!
Buzdolabı ise ayda 1 defa mutlaka temizlenmeli!
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