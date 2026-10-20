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Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 24-25 Ekim İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 24-25 Ekim İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Sinema Konser Etkinlikler
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 19:48
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Ekimin son hafta sonunda İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da festival havası hakim. Antalya’da 63. Altın Portakal Film Festivali ücretsiz açılış töreniyle perde açarken İzmir’de Kültür Yolu Festivali kapsamında Demet Akalın ve Derya Uluğ ücretsiz konser veriyor. Eskişehir’de Hande Yener ile Serdar Ortaç’ın sahne alacağı Şehir Festivalleri sürüyor, Ankara’da ise Devlet Tiyatrosu’nun “Fare Kapanı” ve “12 Öfkeli” oyunları kapalı gişe oynuyor. Sinemalarda “Gupi ve Gülmeyen Kral” ve “Clayface” dahil 9 yeni film vizyonda; şehir şehir hazırladığımız rehberde saatleri, mekanları ve bilet fiyatlarını bulabilirsiniz.

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İzmir Etkinlikler

İzmir Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • Küçük Prens: 24 Ekim Cmt, 13:00 | Alsancak Gazi Ortaokulu Tiyatro Salonu. Baykuş Çocuk Tiyatrosu’nun Saint-Exupéry uyarlaması müzikli danslı oyunu 3 yaş ve üzerine uygun. Biletler 400 ₺’den.

  • Nizamülmülk: 24 Ekim Cmt, 15:00 ve 20:00; 25 Ekim Paz, 20:00 | Bornova KSM Bozkurt Kuruç Sahnesi. İzmir Devlet Tiyatrosu, İskender Pala’nın Büyük Selçuklu döneminde Nizamülmülk, Ömer Hayyam ve Hasan Sabbah’ı buluşturan oyununu Murat Çobangil’in rejisiyle İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneliyor. 9+ yaş sınırlı, biletler 80 ₺’den.

  • İki Yeşil Susamuru: 24 Ekim Cmt, 20:00 | Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi. Buket Uzuner’in romanından uyarlanan, anne babası ayrılan bir genç kızın 90’lar Türkiye’sinde kendini bulma hikayesi Laçin Ceylan’ın rejisiyle sahnede. 15:00 seansı tükendi; 16+ yaş sınırlı, biletler 120 ₺’den.

  • Hisseli Harikalar Kumpanyası: 24 Ekim Cmt, 20:00 ve 25 Ekim Paz, 14:00 | Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi. Anadolu’yu dolaşan bir çadır tiyatrosunun assolisti İstanbul’a gidince kumpanyanın karıştığı Haldun Taner klasiği müzikal komedi olarak sahnede. Oyun başladıktan sonra salona kimse alınmıyor; 9+ yaş sınırlı, biletler 735 ₺’den.

  • Havva: 24 Ekim Cmt, 20:00 | Sekizde Sahne. Sinem Koşar’ın yazıp oynadığı, kadın kimliği ve toplumsal roller üzerine kurulu tek kişilik komedi-dram. 15+ yaş sınırlı, biletler 500 ₺.

  • Kuyucaklı Yusuf: 24 Ekim Cmt, 20:00 | Han Tiyatrosu Ünal Gürel Sahnesi. Sabahattin Ali’nin romanında kasabanın düzenine direnen Yusuf’un Muazzez’le birlikte yolunu çizme mücadelesi Anıl Alkan’ın rejisiyle sahnede. Biletler 500 ₺.

  • Huzurlu Ölümler Pansiyonu: 24 Ekim Cmt, 20:00 | Pier Sahne. Şirince’deki evlerinde yaşayan iki melek kalpli yaşlı teyzenin bodrum katında sakladığı karanlık ve komik sırları anlatan Tiyatro Arkadaş yapımı. 13+ yaş sınırlı, biletler 525 ₺.

  • Davetli Misafir: 24 Ekim Cmt, 20:30 | Bostanlı Suat Taşer Salonu. “Sadece bir hafta” diye gelen misafirin evdeki dengeleri altüst ettiği komedide Ufuk Özkan, Mehtap Bayri ve Onur Büyüktopçu rol alıyor. 13+ yaş sınırlı, biletler 1.000 ₺’den.

  • Alpay Erdem Stand-Up: 24 Ekim Cmt, 20:30 | Penguen Kültür Sanat Bistro. Penguen ve Uykusuz dergilerinden tanınan karikatürist başından geçen ya da geçmeyen olayları anlatıyor. 18 yaş sınırı var, biletler 745 ₺.

  • Azize Show: 24 Ekim Cmt, 20:30 | İstinyeArt Pervasız Sahne. Azize karakteri bu kez orkestrayla, masaların arasında dolaşıp seyirciye sataşarak sahnede. 18 yaş sınırlı, biletler 1.250 ₺’den.

  • Ölü’n Bizi Ayırana Dek: 24 Ekim Cmt, 21:00 | Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu. Boşanmaya karar veren Cansu ile Serdar’ın, boşanma öncesi partinin sabahı salondaki kanepede bir sürprizle karşılaştığı komedi. Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu ve Volkan Aktan’lı oyun 12+ yaş sınırlı, biletler 900 ₺’den.

  • Cinderella Çocuk Balesi: 25 Ekim Paz, 13:00 ve 15:00 | İstinyeArt %100 Performans Arena. Öykü Sanat Tiyatrosu ve Balesi’nin 60 dakikalık masal balesi 2 yaş ve üzerine uygun. Biletler 950 ₺’den.

  • Yuko: 25 Ekim Paz, 14:00 | Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi. İzmir Devlet Tiyatrosu’nun balkondan düşen mandal Yuko’nun bilmediği bir dünyadaki macerasını anlatan çocuk oyunu 5 yaş ve üzerine uygun. Biletler 145 ₺.

  • Çatalhöyük Macerası: 25 Ekim Paz, 15:00 | Peron Sanat. Müzede bir şarkının peşine düşen Mira ile Ege kendilerini binlerce yıl önceki Çatalhöyük’te buluyor. 6 yaş ve üzerine uygun, biletler 300 ₺’den.

  • Lena, Leyla ve Diğerleri: 25 Ekim Paz, 15:00 | Urla Atatürk Kültür Merkezi. Aşık olup Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen Lena’nın mahalleye uyum sağlamak için Leyla’ya dönüşmesini bir terapi odasında anlatan Nar Sahne oyunu. 13+ yaş sınırlı, biletler 800 ₺.

  • İki Kadın: 25 Ekim Paz, 19:30 | Maske Sanat Tiyatrosu. Cezaevinde, bir kadın ile hayatını derinden etkileyen adamın eşi arasında gelişen beklenmedik ilişkiyi anlatan oyun 16+ yaş sınırlı. Biletler 255 ₺’den.

  • Kankaranlık: 25 Ekim Paz, 20:30 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi. Dağ evinde bir araya gelen dört kardeşle genç üvey annelerinin karşılaştığı gizemli olayı anlatan psikolojik gerilim. 16+ yaş sınırı var, biletler 200 ₺’den.

  • KALT – Hayatı Kazan: 25 Ekim Paz, 21:00 | SoldOut Performance Hall. Ozan Akyol ve Erman Çağlar’ın podcast’i sahne gösterisine dönüşüyor. 18 yaş sınırlı, biletler 850 ₺.

Konser ve Festivaller

  • Filmekimi İzmir: 22-25 Ekim | Paribu Cineverse MaviBahçe Salon 5. Hafta sonu programında cumartesi 12:00 “Demir Çocuk” (10+), 15:00 Olivia Colman’lı “İdeal Koca”, 18:00 Ethan Hawke ve Russell Crowe’lu “Yük”, 21:00 “Son Yankesici”; pazar 12:00 Taika Waititi imzalı “Klara ile Güneş”, 15:00 “Her Defa”, 18:00 Cannes’da ödül alan “Coward” ve 21:00 Werner Herzog’un “Bucking Fastard” filmi var. Hafta sonu biletleri 400 ₺, gençlere 50 ₺ (21:00 seansları hariç); gösterimler aksi belirtilmedikçe 18+.

  • Praksis & Kaldırım: 24 Ekim Cmt, 20:00 | Kemeraltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi. Kaldırım Müzik Topluluğu’nun 15. yıl konserinin biletleri tükendi.

  • Demet Akalın: 24 Ekim Cmt, 21:00 | Gündoğdu Meydanı. İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamındaki konser ücretsiz.

  • Soen: 24 Ekim Cmt, 21:30 | SoldOut Performance Hall. İsveçli progresif metal grubu “Reliance” turnesiyle İzmir’de; kapılar 20:00’de açılıyor, 18 yaş sınırı var.

  • İzmir Gastrofest: 25 Ekim Paz | Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası. Lezzet festivalinin kapıları 09:00’da açılıyor.

  • Magnifique Concert – Studio Ghibli: 25 Ekim Paz, 20:00 | Bostanlı Suat Taşer Salonu. Joe Hisaishi’nin Ghibli müzikleri mum ve ışık tasarımı eşliğinde oda müziği yorumuyla. 3 yaş ve üzerine açık, biletler 1.620 ₺’den.

  • Ajda Pekkan: 25 Ekim Paz, 21:00 | Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu. 6 yaş altı alınmıyor, biletler 1.750 ₺’den başlıyor.

  • Derya Uluğ: 25 Ekim Paz, 21:00 | Gündoğdu Meydanı. İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında ücretsiz konser.

Sinema ve Film Gösterimleri (Şehirdeki Tüm Sinemalar)

  • 23 Ekim Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:

  • Gupi ve Gülmeyen Kral: Arkın Aktaç’ın yönettiği, Gupse Özay’ın seslendirdiği yerli animasyonda Gupi ve arkadaşları gizemli bir dolaptan başka bir boyuta geçip halkını hüzne boğan Gülmeyen Kral’ı güldürmeye çalışıyor.

  • Milyonluk Hurdacı: Selahattin Taşdöğen ve İnan Ulaş Torun’lu yerli komedide yaşlı bir hurdacı, kendisine kalan değerli bir emaneti paraya çevirmek için çocuklarıyla yola çıkıyor.

  • Sicrun: Tatil yolunda arabaları ıssız bir köyde bozulan dört kadının, köyü yüzyıllardır yöneten bir cin kabilesiyle karşılaştığı yerli korku.

  • Yankıların İzinde: Anadolu’da çiftçi bir ailenin küçük oğlu Nevzat’ın geride bıraktığını sandığı sanal kumar bağımlılığıyla yeniden yüzleştiği yerli dram.

  • Clayface: Batman evreninin şekil değiştiren karakterinin hikayesinde, yüzü bir saldırıda zarar gören genç oyuncu Matt Hagen deneysel bir tedavinin ardından Clayface’e dönüşüyor.

  • Primetime: Robert Pattinson’ın gazeteci Chris Hansen’ı canlandırdığı 16+ biyografik gerilim, ünlü bir televizyon programının bir güç saplantısına dönüşmesini anlatıyor.

  • Aile Tarafından Aranıyor: Mısır yapımı aksiyon-komedide işine gömülmüş süpermarket müdürü Faruk’un düzeni, işsiz kayınbiraderinin evlerine taşınmasıyla altüst oluyor. 13 yaş altı aile eşliğinde izleyebiliyor.

  • Devrinin Adamı (Notre salut): 1940 Fransa’sında yeni rejimde kendine yer açmaya çalışan Henri Marre’ı anlatan tarihi dram.

  • Patiler: Büyük Macera: Her biri farklı hayallere sahip Patiler ekibinin sürprizlerle dolu macerasını anlatan, genel izleyiciye uygun animasyon.

  • Vizyonu Devam Eden Filmler: Geçen hafta sonunun gişe lideri Toygan Avanoğlu’lu “Hasip ile Nasip”, ardından 16+ “Diğer Anne”, yerli animasyon “Emiray: Macera Yolcusu”, Brad Pitt’li “Vahşinin Kalbi” ve 16+ “Street Fighter” geliyor. Komedi için “Dondurmam Gaymak: Gapital”, gerilim için 13+ “Balina Düşüşü”, korku için 18+ “Resident Evil” ve 16+ “Soy”, romantik dram arayanlar için ise 6+ “Aşk ve Yaşam” hafta sonu boyunca izlenebilir.

Ankara Etkinlikler

Ankara Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • Gümüş Pullu Balık: 24 Ekim Cmt, 13:00 | Necip Fazıl Salonu (Gençlik Parkı). Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın, kirlenen resiften göç eden balıkları ve kurallara uymayan Gümüş’ü anlatan çocuk oyunu 6-17 yaş grubuna yönelik. Çocuk biletleri 16,5 ₺.

  • Ballerina Cappucina Müzikali: 24 ve 25 Ekim, 13:00, 15:00 ve 17:00 | Era Tiyatro Gösteri Merkezi. Zaman makinesiyle eski çağlara düşen Ballerina Cappuccina’nın maceralarını anlatan maskotlu çocuk müzikali. Biletler 600 ₺.

  • Fare Kapanı: 24 Ekim Cmt, 15:00 ve 20:00 | Şinasi Sahnesi. Ankara Devlet Tiyatrosu, Agatha Christie’nin dağ motelinde mahsur kalan insanların gizemli öyküsünü İpek Çeken’in rejisiyle sahneliyor. İki seans da tükendi; seanstan 24 saat önce sırasıyla 22 ve 23 koltuk satışa açılıyor. 8+ yaş sınırlı.

  • 12 Öfkeli: 24 Ekim Cmt, 15:00 ve 20:00 | Akün Sahnesi. Reginald Rose’un, bir jürinin bir insanın hayatı hakkında karar verme sürecini sorgulayan klasiği M. Akif Yeşilkaya’nın rejisiyle sahnede. İki seans da tükendi; seanstan 24 saat önce 17’şer koltuk satışa açılıyor. 8+ yaş sınırlı.

  • Komşu Köyün Delisi: 24 Ekim Cmt, 15:00 ve 20:00 | Küçük Tiyatro. Üstün Dökmen’in, muhtarlık seçimi öncesi köye bir “deli” bulmaya çalışan Halis Ağa üzerinden deliliği mizahla sorguladığı Devlet Tiyatrosu oyunu. 10+ yaş sınırlı, biletler 80 ₺’den.

  • Çok Güzel Hareketler 2: 24 Ekim Cmt, 16:00 ve 20:00 | Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi Genco Erkal Sahnesi. BKM Mutfak’ın 20 kişilik ekibinin skeç gösterisinde 16:00 seansı için son biletler satışta. 8+ yaş sınırlı, biletler 1.600 ₺.

  • Nevzat Can Ünsal Stand-Up: 24 Ekim Cmt, 19:00 | Route Ankara. Gündelik absürtlükleri anlatan komedyenin 75 dakikalık gösterisinde kayıt yasak. 18 yaş sınırı var, biletler 700 ₺.

  • Shirley Valentine: 24 Ekim Cmt, 20:00 | MEB Şura Salonu; 25 Ekim Paz, 20:00 | Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi. Sumru Yavrucuk’un ses getiren tek kişilik komedisi Yakup Çartık’ın rejisiyle sahnede. 12+ yaş sınırlı, biletler 1.000 ₺.

  • Hayvan Çiftliği: 24 Ekim Cmt, 20:00 | Kas Sahne; 25 Ekim Paz, 20:00 | Nergiz Gösteri Merkezi Salon 1. Bay Jones’u kovan hayvanların yeni düzeninin diktatörlüğe dönüşmesini anlatan Orwell uyarlaması 7+ yaş sınırlı. Biletler 450 ₺’den.

  • Uykusuz Bir Rüya, Salim: 24 Ekim Cmt, 20:00 | ASM Mavi Salon. Adana’dan İstanbul’a, amcasının kebapçısına gönderilen Salim’in tanık olduklarıyla geri dönüşü olmayan bir yola sürüklendiği tek kişilik oyun. Biletler 1.000 ₺.

  • Raskolnikov – Bir Suç ve Ceza Uyarlaması: 24 Ekim Cmt, 20:00 | Nergiz Gösteri Merkezi Salon 2. Atacan Şanlı’nın Dostoyevski uyarlaması tek kişilik psikolojik gerilimi. Biletler 400 ₺.

  • Bir Delinin Hatıra Defteri: 24 Ekim Cmt, 20:00 | Era Tiyatro Gösteri Merkezi. Oğuzhan Karadavut, Gogol’un kendini İspanya Kralı sanan küçük memuru Popriçin’i canlandırıyor. 13+ yaş sınırlı, biletler 500 ₺.

  • Kılıçarslan: 25 Ekim Paz, 20:00 | Büyük Tiyatro (Ulus). Ayşe Seval Ersu’nun yazdığı, Ebru Kara’nın yönettiği Devlet Tiyatrosu prodüksiyonunda Kılıçarslan rolünde Berkay Veli var. 10+ yaş sınırlı, biletler 80 ₺’den.

  • Mutlu Aile Tablosu: 25 Ekim Paz, 20:00 | Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi. Monoton hayatını değiştirmeye kalkan bir çiftin hayatının kabusa döndüğü komedide Emre Kınay, Pınar Altuğ Atacan ve Derin Bülbül rol alıyor. 12+ yaş sınırlı, biletler 800 ₺.

  • Inishmorelu Yüzbaşı: 25 Ekim Paz, 20:00 | Çankaya Sahne. Martin McDonagh’ın Olivier ödüllü kara komedisi, bir kedinin ölümüyle karışan bir İrlanda adasını anlatıyor. 16+ yaş sınırlı, biletler 100 ₺’den.

  • Milena’ya Mektuplar: 25 Ekim Paz, 20:00 | Era Tiyatro Gösteri Merkezi. Kafka ile Milena Jesenská’nın mektuplaşmasından doğan ilişki sahnede. Biletler 500 ₺.

  • Murat Onur Öner – Funny Dünya: 25 Ekim Paz, 20:00 | Route Ankara. Komedyenin ilk tek kişilik stand-up gösterisi 18 yaş altına kapalı, kayıt yasak. Biletler 750 ₺.

  • Not: Devlet Tiyatrosu’nun pazar günkü çocuk oyunu “Yaşam Döngüsü” 13:00’te Şinasi Sahnesi’nde, 3 yaş ve üzeri için 145 ₺’ye izlenebiliyor.

Konser ve Festivaller

  • 18. ETHOS Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali: 15-25 Ekim. “Rüyalar, Hayaller, Ütopyalar” temalı festival pazar günü kapanıyor; 25 Ekim 18:00’de Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde “Yeraltından Notlar” sahnelenecek.

  • Carmen: 24 Ekim Cmt, 20:00 | Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi Kırmızı Salon. Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin Bizet yapımı tükendi; seanstan 24 saat önce 40 koltuk satışa açılıyor. 7+ yaş sınırı var.

  • Ercan Köktürk – Farid Farjad Eserleri: 24 Ekim Cmt, 20:00 | CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon. Kemancı Köktürk, “kemanı ağlatan adam” Farid Farjad’ın eserlerini çalıyor. 6 yaş ve altı alınmıyor, biletler 600 ₺.

  • Berkay: 24 Ekim Cmt, 21:00 | Jolly Joker Ankara. 18 yaş sınırı var, biletler 3.000 ₺.

  • Fatih Erkoç ile Alaturka Zamanı: 25 Ekim Paz, 20:00 | CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon. Zafer Çebi ve Orkestrası eşliğinde sevilen Türk müziği eserleri. 6 yaş ve altı alınmıyor, biletler 950 ₺.

  • Rojda: 25 Ekim Paz, 20:00 | ATO Congresium. Konserin biletleri tükendi.

  • Duman: 25 Ekim Paz, 21:00 | ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Çim Amfi. 6+ yaş sınırlı, biletler 1.300 ₺.

Sinema ve Film Gösterimleri (Şehirdeki Tüm Sinemalar)

  • 23 Ekim Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:

  • Gupi ve Gülmeyen Kral: Arkın Aktaç’ın yönettiği, Gupse Özay’ın seslendirdiği yerli animasyonda Gupi ve arkadaşları gizemli bir dolaptan başka bir boyuta geçip halkını hüzne boğan Gülmeyen Kral’ı güldürmeye çalışıyor.

  • Milyonluk Hurdacı: Selahattin Taşdöğen ve İnan Ulaş Torun’lu yerli komedide yaşlı bir hurdacı, kendisine kalan değerli bir emaneti paraya çevirmek için çocuklarıyla yola çıkıyor.

  • Sicrun: Tatil yolunda arabaları ıssız bir köyde bozulan dört kadının, köyü yüzyıllardır yöneten bir cin kabilesiyle karşılaştığı yerli korku.

  • Yankıların İzinde: Anadolu’da çiftçi bir ailenin küçük oğlu Nevzat’ın geride bıraktığını sandığı sanal kumar bağımlılığıyla yeniden yüzleştiği yerli dram.

  • Clayface: Batman evreninin şekil değiştiren karakterinin hikayesinde, yüzü bir saldırıda zarar gören genç oyuncu Matt Hagen deneysel bir tedavinin ardından Clayface’e dönüşüyor.

  • Primetime: Robert Pattinson’ın gazeteci Chris Hansen’ı canlandırdığı 16+ biyografik gerilim, ünlü bir televizyon programının bir güç saplantısına dönüşmesini anlatıyor.

  • Aile Tarafından Aranıyor: Mısır yapımı aksiyon-komedide işine gömülmüş süpermarket müdürü Faruk’un düzeni, işsiz kayınbiraderinin evlerine taşınmasıyla altüst oluyor. 13 yaş altı aile eşliğinde izleyebiliyor.

  • Devrinin Adamı (Notre salut): 1940 Fransa’sında yeni rejimde kendine yer açmaya çalışan Henri Marre’ı anlatan tarihi dram.

  • Patiler: Büyük Macera: Her biri farklı hayallere sahip Patiler ekibinin sürprizlerle dolu macerasını anlatan, genel izleyiciye uygun animasyon.

  • Vizyonu Devam Eden Filmler: Geçen hafta sonunun gişe lideri Toygan Avanoğlu’lu “Hasip ile Nasip”, ardından 16+ “Diğer Anne”, yerli animasyon “Emiray: Macera Yolcusu”, Brad Pitt’li “Vahşinin Kalbi” ve 16+ “Street Fighter” geliyor. Komedi için “Dondurmam Gaymak: Gapital”, gerilim için 13+ “Balina Düşüşü”, korku için 18+ “Resident Evil” ve 16+ “Soy”, romantik dram arayanlar için ise 6+ “Aşk ve Yaşam” hafta sonu boyunca izlenebilir.

Eskişehir Etkinlikler

Eskişehir Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • Kayıp Balık Nemo ve Dori: 24 Ekim Cmt, 13:00 ve 15:00 | ArtCorner Sahne (Cassaba Modern). Okula giderken kaybolan Nemo’nun annesi ve kaplumbağa Dori’yle dostluğunu anlatan Eskişehir Çocuk Tiyatrosu oyunu 1 yaş ve üzerine uygun. Biletler 400 ₺.

  • The Illusionist – Enver Ertaş: 24 Ekim Cmt, 13:00 | Vehbi Koç Kongre Merkezi. Seyircinin sahneye katıldığı, ailece izlenebilecek 70 dakikalık illüzyon gösterisi 3 yaş ve üzerine uygun. Biletler 700 ₺’den.

  • Aşk Listesi: 24 Ekim Cmt, 15:00 | Sanat Sokağı Genco Erkal Sahnesi. Eskişehir Şehir Tiyatroları, Norm Foster’ın romantizmle komediyi iç içe geçiren iki perdelik oyununu sahneliyor. 16+ yaş sınırlı, biletler 50-200 ₺.

  • Ben Gep’pet’to: 24 Ekim Cmt, 16:00 ve 18:00 | Anadolu Üniversitesi Sinema Salonu. Çocukların “Geppetto” dediği Galip Usta’nın eski bir radyoyu tamir ettiği atölyeye giren bir müşteriyle değişen gününü anlatan oyun 4 yaş ve üzerine uygun. Biletler 500 ₺.

  • Kendime Kıyamam: 24 Ekim Cmt, 20:00 ve 25 Ekim Paz, 18:00 | Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi (Opera). Şehir Tiyatroları, Curth Flatow’un evlilik karşıtı bir nikah memurunun ailesiyle yaşadığı sürprizleri anlatan komedisini sahneliyor. 9+ yaş sınırlı, biletler 50-200 ₺.

  • Kederli Kadınlar Kulübü: 24 Ekim Cmt, 20:00 | Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi. Odunpazarı Belediyesi’nin, kadınların dertlerini, kahkahalarını ve umutlarını müzisyen oyuncularla anlatan trajikomedisi 16+ yaş sınırlı. Biletler 100 ₺, son biletler satışta.

  • Seçilmiş Kişi: 24 Ekim Cmt, 20:00 | ArtCorner Sahne. Farklı şehirlerden doğaçlama sanatçılarının seyircinin yönlendirmesiyle hikaye kurduğu, gecenin sonunda seyircinin bir oyuncuyu “seçilmiş kişi” ilan ettiği gösteri. 14+ yaş sınırlı, biletler 350 ₺.

  • Diyalektik Tiyatro Ekibi Doğaçlama Gösterisi: 24 Ekim Cmt, 20:00 | Kim Sahne. 2010’da Eskişehir’de kurulan ekibin interaktif doğaçlama gecesi 13+ yaş sınırlı. Biletler 250 ₺, öğrencilere 200 ₺.

  • Taha Ercoşkun – Muhafazakar Background: 24 Ekim Cmt, 20:00 | Mahfil Sahne. İngilizce ve Rusça sahnelerden Türkçe stand-up’a geçen komedyenin yeni gösterisi. Biletler 400 ₺.

  • Pompenya: 25 Ekim Paz, 14:00 | Sanat Sokağı Genco Erkal Sahnesi. Şehir Tiyatroları’nın, ayrılığın hüznüne rağmen düş kurmanın gücünü ve derin bir dostluğu anlatan çocuk oyunu 8 yaş ve üzerine uygun. Biletler 50-200 ₺.

  • Karlar Ülkesi Doğum Günü Partisi: 25 Ekim Paz, 13:00, 15:00 ve 17:00 | ArtCorner Sahne. Anna ile Olaf’ın Elsa’ya hazırladığı sürpriz partinin, güçlerini ele geçirmeye çalışan bir büyücüyle karıştığı müzikli danslı çocuk oyunu. 2 yaş ve üzeri bilete tabi, biletler 450 ₺.

  • Uykusuz Bir Rüya, Salim: 25 Ekim Paz, 15:00 | Hasan Polatkan Kültür Merkezi. Berkay Ateş’in oynadığı tek kişilik oyunda Adana’dan İstanbul’a, amcasının kebapçısına gönderilen Salim’in geri dönüşü olmayan yolculuğu anlatılıyor. Biletler 900 ₺.

  • Çok Güzel Hareketler 2: 25 Ekim Paz, 16:00 ve 20:00 | Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi. BKM Mutfak ekibinin skeç gösterisi 8 yaş altına kapalı. Biletler 1.600 ₺’den.

  • Birileri Doğaçlama Tiyatro Gösterisi: 25 Ekim Paz, 20:00 | Kim Sahne. Bu yıl Eskişehir’de kurulan ekip seyircinin yönlendirmeleriyle sahnede yeni hikayeler üretiyor. 13+ yaş sınırlı, biletler 220 ₺.

  • Ömer Güner – Bir Şey Diyeceğim: 25 Ekim Paz, 20:00 | Mita Sanat. 100 dakikalık stand-up gösterisi. Biletler 300 ₺.

  • Edebiyat Gazinosu: 25 Ekim Paz, 20:00 | Mahfil Sahne. Yazar Engin Topuz ile şair Orhan Haşim Elmalı, Cahit Sıtkı’dan Mark Twain’e yazarların hayatlarından eğlenceli hikayeler anlatıp şiir okuyor. 18 yaş sınırı var, biletler çay dahil 100 ₺.

Konser ve Festivaller

  • Şehir Festivalleri – Eskişehir: 23-25 Ekim | Kentpark Festival Alanı. Cumartesi 17:00 Eskitilmiş Yaz, 18:30 İkilem, 20:00 Adamlar ve 21:30 Hande Yener; pazar 17:00 Soft Analog, 18:30 KÖFN, 20:00 Emre Fel ve 21:30 Serdar Ortaç sahnede. Gün boyu yeme-içme alanları ve etkinlikler de var.

  • Cem Erdost İleri ile PortakalAltı Buluşmaları: 24 Ekim Cmt, 20:00 | Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi. YouTube’da milyonlara ulaşan PortakalAltı Kayıtları; Ali Seçkiner Alıcı, Gürkan Uygun, Gökhan Yıkılkan ve Bülent Şakrak gibi konuklarla türkü, hikaye ve sohbet akşamına dönüşüyor. 9 yaş altı alınmıyor, biletler 1.000 ₺’den.

  • Kerimcan Durmaz: 24 Ekim Cmt, 22:30 | Holly Stone Eskişehir.

  • Uzi: 25 Ekim Paz, 20:30 | Eskişehir Fuar Kongre Merkezi.

  • Umur Doma: 25 Ekim Paz, 21:30 | SPR Pub. “Gel” ve “Zor” şarkılarıyla tanınan sanatçı ilk stüdyo albümünün turnesinde.

Sinema ve Film Gösterimleri (Şehirdeki Tüm Sinemalar)

  • 23 Ekim Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:

  • Gupi ve Gülmeyen Kral: Arkın Aktaç’ın yönettiği, Gupse Özay’ın seslendirdiği yerli animasyonda Gupi ve arkadaşları gizemli bir dolaptan başka bir boyuta geçip halkını hüzne boğan Gülmeyen Kral’ı güldürmeye çalışıyor.

  • Milyonluk Hurdacı: Selahattin Taşdöğen ve İnan Ulaş Torun’lu yerli komedide yaşlı bir hurdacı, kendisine kalan değerli bir emaneti paraya çevirmek için çocuklarıyla yola çıkıyor.

  • Sicrun: Tatil yolunda arabaları ıssız bir köyde bozulan dört kadının, köyü yüzyıllardır yöneten bir cin kabilesiyle karşılaştığı yerli korku.

  • Yankıların İzinde: Anadolu’da çiftçi bir ailenin küçük oğlu Nevzat’ın geride bıraktığını sandığı sanal kumar bağımlılığıyla yeniden yüzleştiği yerli dram.

  • Clayface: Batman evreninin şekil değiştiren karakterinin hikayesinde, yüzü bir saldırıda zarar gören genç oyuncu Matt Hagen deneysel bir tedavinin ardından Clayface’e dönüşüyor.

  • Primetime: Robert Pattinson’ın gazeteci Chris Hansen’ı canlandırdığı 16+ biyografik gerilim, ünlü bir televizyon programının bir güç saplantısına dönüşmesini anlatıyor.

  • Aile Tarafından Aranıyor: Mısır yapımı aksiyon-komedide işine gömülmüş süpermarket müdürü Faruk’un düzeni, işsiz kayınbiraderinin evlerine taşınmasıyla altüst oluyor. 13 yaş altı aile eşliğinde izleyebiliyor.

  • Devrinin Adamı (Notre salut): 1940 Fransa’sında yeni rejimde kendine yer açmaya çalışan Henri Marre’ı anlatan tarihi dram.

  • Patiler: Büyük Macera: Her biri farklı hayallere sahip Patiler ekibinin sürprizlerle dolu macerasını anlatan, genel izleyiciye uygun animasyon.

  • Vizyonu Devam Eden Filmler: Geçen hafta sonunun gişe lideri Toygan Avanoğlu’lu “Hasip ile Nasip”, ardından 16+ “Diğer Anne”, yerli animasyon “Emiray: Macera Yolcusu”, Brad Pitt’li “Vahşinin Kalbi” ve 16+ “Street Fighter” geliyor. Komedi için “Dondurmam Gaymak: Gapital”, gerilim için 13+ “Balina Düşüşü”, korku için 18+ “Resident Evil” ve 16+ “Soy”, romantik dram arayanlar için ise 6+ “Aşk ve Yaşam” hafta sonu boyunca izlenebilir.

Antalya Etkinlikler

Antalya Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • Kübik Prens: 24 Ekim Cmt, 13:00 ve 15:00 | Muratpaşa Belediyesi Kültür Merkezi. Bloklardan oluşan bir dünyada prensesin peşinden maceraya atılan prensin, sevgi ve arkadaşlığı anlatan hikayesi. Biletler 450 ₺’den.

  • Happy Pig’s Öğreniyor: 24 Ekim Cmt, 13:00 | Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi; 18:30 | Muratpaşa Belediyesi Kültür Merkezi. Okul yolunda trafik kurallarını, sayıları ve renkleri öğreten etkileşimli oyun 2-7 yaş için. Biletler 448 ₺’den.

  • Balon Ağacı: 24 Ekim Cmt, 14:00 | Yıldız Kenter Sahnesi (Işıklar). Şehir Tiyatroları’nın, balonlarla dolu bir krallıkta tahta göz diken Arşidük’e karşı iyilerin mücadelesini anlatan çocuk oyunu 3 yaş ve üzerine uygun. Biletler 80 ₺.

  • Taziye: 24 Ekim Cmt, 15:00 ve 20:00 | Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesi. Antalya Devlet Tiyatrosu’nun büyükler için sahnelediği oyun 16+ yaş sınırlı. Biletler 105 ₺’den.

  • Buz Devri: 24 Ekim Cmt, 17:00 | Tiyatro Özgün Sahnesi. Sid, Manny ve Diego’nun üç yumurtayı koruma yolculuğu üzerinden anlatılan dostluk masalı 3-6 yaş için. Biletler 249 ₺’den.

  • Fırtına: 24 Ekim Cmt, 20:00 | Doğu Garajı Büyük Sahne. Antalya Büyükşehir Şehir Tiyatroları’nın Shakespeare yorumunda, ihanete uğrayıp sürgüne gönderilen Prospero büyülü adada geçmişiyle yüzleşiyor. 13+ yaş sınırlı, biletler 180 ₺’den.

  • Bir İdam Mahkumunun Son Günü: 24 Ekim Cmt, 20:00 | Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi. Oğuz Öztaş’ın Victor Hugo uyarlaması tek kişilik oyunu, bir mahkumun son gününden yola çıkarak adaleti sorguluyor. 16+ yaş sınırlı, biletler 1.344 ₺’den.

  • Uyanış: 24 Ekim Cmt, 20:00 | Doğu Garajı Performans Sahne 1. Antik Korinthos’ta erkek egemen düzenden kadın egemen düzene geçişte zorbalığın değişmediğini anlatan Antre Sahne komedisi. 16+ yaş sınırlı, biletler 300 ₺’den.

  • Zümrüdü Anka: 25 Ekim Paz, 13:00 ve 15:00 | Yıldız Kenter Sahnesi (Işıklar). Şehir Tiyatroları’nın, Hüthüt önderliğinde padişahlarını aramaya çıkan kuşları anlatan Mantıku’t-Tayr uyarlaması 5 yaş ve üzerine uygun. Biletler 80 ₺.

  • Kırmızı Cüce: 25 Ekim Paz, 14:00 | Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesi. Yalnız bir prens ile gökten düşen Kırmızı Cüce’nin dostluğu üzerinden farklılıkları sevmeyi anlatan Devlet Tiyatrosu çocuk oyunu 4 yaş ve üzerine uygun. Biletler 80 ₺’den.

  • Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler: 25 Ekim Paz, 15:00 | Mall of Antalya Küçük Salon. Üç masalcının yorumuyla klasik masal 3 yaş ve üzeri çocuklar için sahnede. Biletler 300 ₺’den.

  • Panda Magic Show: 25 Ekim Paz, 15:00 | Panda Sahne. Sihirbaz Tunahan Berkay Gün ile Ayı Teddy’nin etkileşimli sihir gösterisi 5 yaş ve üzerine uygun. Biletler 448 ₺’den.

  • Teras: 25 Ekim Paz, 18:00 | Mall of Antalya Küçük Salon. Ünlü şarkıcı Muzaffer Sırça’nın doğum gününde bir araya gelenlerin acımasız sürprizlerle yüzleştiği kara komedi. 13+ yaş sınırlı, biletler 400 ₺’den.

  • Çiçu: 25 Ekim Paz, 20:00 | Tiyatro Özgün Sahnesi. Dış dünyadan kopmuş yalnız bir adamın evinde kurduğu hayali dünyayı toplumsal taşlama ve absürt mizahla anlatan tek kişilik oyun. 16+ yaş sınırlı, biletler 249 ₺’den.

  • Kısa Kısa Fest 4: 25 Ekim Paz | Baküs Sahne. Kısa oyunlar festivalinde 20:00’de gerçeküstü bir iç dünyayı anlatan “Hangi Ara”, 21:00’de “Elektrik kesildiğinde eskiden ne yapardınız?” sorusundan doğan “Kesinti” sahnede. Biletler 336 ₺’den.

  • Karı Koca İşleri / Yeni Sürüm: 25 Ekim Paz, 20:30 | Alanya Kültür Merkezi A Salonu. Dört sezonda 255 kez oynanan müzikli komedinin yenilenmiş tek perdelik versiyonu. 13+ yaş sınırlı, biletler 1.151 ₺’den.

Konser ve Festivaller

  • 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali: 24-31 Ekim. “Daima” sloganlı festival 24 Ekim’de 14:30’da AKM girişinden başlayan kortejle açılıyor; açılış töreni 19:30’da 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu’nda ücretsiz yapılacak ve Pınar Altuğ ile Emre Kınay sunacak. Onur Ödülleri Menderes Samancılar ile Tilbe Saran’a veriliyor. Festivalde 114 film var; pazar günü Ulusal Yarışma’da “Tatlı Maya” (19:00) ve “Taş ve Tüy” (21:30) AKM Aspendos Salonu’nda gösteriliyor. Biletler tam 50 ₺, indirimli 20 ₺; her sabah 10:00’daki çocuk filmleri ücretsiz, diğer gösterimler 18+.

  • Attila: 24 Ekim Cmt, 20:00 | Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi. Antalya Devlet Opera ve Balesi, Verdi’nin İtalya’yı istila eden Attila’ya karşı Odabella’nın intikamını anlatan operasını sahneliyor. 7+ yaş sınırlı, biletler 125 ₺’den.

  • Mustafa Sandal: 24 Ekim Cmt, 21:00 | Antalya Açıkhava Tiyatrosu. “Aya Benzer”, “Jest Oldu” ve “İsyankar” gibi hitleriyle sahnede. 6 yaş altı alınmıyor, biletler 1.859 ₺’den.

  • Miniyo Çocuk Şarkıları Konseri: 25 Ekim Paz, 14:00 | Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi. “Gezegenler” temalı konser maskot, dans ve ışık şovuyla. Biletler 790 ₺’den.

  • Royal Sirki: 25 Ekim Paz, 12:00, 13:30, 15:00, 16:15 ve 17:30 | Mimar Sinan Kongre Merkezi. Yerli ve yabancı sanatçılarla 60 dakikalık canlı sirk gösterisi. Biletler 488 ₺’den.

  • Kirill Richter: 25 Ekim Paz, 20:00 | Türkan Şoray Kültür Merkezi. Neoklasik piyanist, Muratpaşa Belediyesi’nin programında sahnede.

  • Ayta Sözeri: 25 Ekim Paz, 21:00 | Antalya Açıkhava Tiyatrosu. Biletler 1.250 ₺’den.

Sinema ve Film Gösterimleri (Şehirdeki Tüm Sinemalar)

  • 23 Ekim Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:

  • Gupi ve Gülmeyen Kral: Arkın Aktaç’ın yönettiği, Gupse Özay’ın seslendirdiği yerli animasyonda Gupi ve arkadaşları gizemli bir dolaptan başka bir boyuta geçip halkını hüzne boğan Gülmeyen Kral’ı güldürmeye çalışıyor.

  • Milyonluk Hurdacı: Selahattin Taşdöğen ve İnan Ulaş Torun’lu yerli komedide yaşlı bir hurdacı, kendisine kalan değerli bir emaneti paraya çevirmek için çocuklarıyla yola çıkıyor.

  • Sicrun: Tatil yolunda arabaları ıssız bir köyde bozulan dört kadının, köyü yüzyıllardır yöneten bir cin kabilesiyle karşılaştığı yerli korku.

  • Yankıların İzinde: Anadolu’da çiftçi bir ailenin küçük oğlu Nevzat’ın geride bıraktığını sandığı sanal kumar bağımlılığıyla yeniden yüzleştiği yerli dram.

  • Clayface: Batman evreninin şekil değiştiren karakterinin hikayesinde, yüzü bir saldırıda zarar gören genç oyuncu Matt Hagen deneysel bir tedavinin ardından Clayface’e dönüşüyor.

  • Primetime: Robert Pattinson’ın gazeteci Chris Hansen’ı canlandırdığı 16+ biyografik gerilim, ünlü bir televizyon programının bir güç saplantısına dönüşmesini anlatıyor.

  • Aile Tarafından Aranıyor: Mısır yapımı aksiyon-komedide işine gömülmüş süpermarket müdürü Faruk’un düzeni, işsiz kayınbiraderinin evlerine taşınmasıyla altüst oluyor. 13 yaş altı aile eşliğinde izleyebiliyor.

  • Devrinin Adamı (Notre salut): 1940 Fransa’sında yeni rejimde kendine yer açmaya çalışan Henri Marre’ı anlatan tarihi dram.

  • Patiler: Büyük Macera: Her biri farklı hayallere sahip Patiler ekibinin sürprizlerle dolu macerasını anlatan, genel izleyiciye uygun animasyon.

  • Vizyonu Devam Eden Filmler: Geçen hafta sonunun gişe lideri Toygan Avanoğlu’lu “Hasip ile Nasip”, ardından 16+ “Diğer Anne”, yerli animasyon “Emiray: Macera Yolcusu”, Brad Pitt’li “Vahşinin Kalbi” ve 16+ “Street Fighter” geliyor. Komedi için “Dondurmam Gaymak: Gapital”, gerilim için 13+ “Balina Düşüşü”, korku için 18+ “Resident Evil” ve 16+ “Soy”, romantik dram arayanlar için ise 6+ “Aşk ve Yaşam” hafta sonu boyunca izlenebilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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