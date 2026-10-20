Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 24-25 Ekim İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Karı Koca İşleri / Yeni Sürüm: 25 Ekim Paz, 20:30 | Alanya Kültür Merkezi A Salonu. Dört sezonda 255 kez oynanan müzikli komedinin yenilenmiş tek perdelik versiyonu. 13+ yaş sınırlı, biletler 1.151 ₺’den.

Kısa Kısa Fest 4: 25 Ekim Paz | Baküs Sahne. Kısa oyunlar festivalinde 20:00’de gerçeküstü bir iç dünyayı anlatan “Hangi Ara”, 21:00’de “ Elektrik kesildiğinde eskiden ne yapardınız?” sorusundan doğan “Kesinti” sahnede. Biletler 336 ₺’den.

Çiçu: 25 Ekim Paz, 20:00 | Tiyatro Özgün Sahnesi. Dış dünyadan kopmuş yalnız bir adamın evinde kurduğu hayali dünyayı toplumsal taşlama ve absürt mizahla anlatan tek kişilik oyun. 16+ yaş sınırlı, biletler 249 ₺’den.

Panda Magic Show : 25 Ekim Paz, 15:00 | Panda Sahne. Sihirbaz Tunahan Berkay Gün ile Ayı Teddy’nin etkileşimli sihir gösterisi 5 yaş ve üzerine uygun. Biletler 448 ₺’den.

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler: 25 Ekim Paz, 15:00 | Mall of Antalya Küçük Salon. Üç masalcının yorumuyla klasik masal 3 yaş ve üzeri çocuklar için sahnede. Biletler 300 ₺’den.

Kırmızı Cüce: 25 Ekim Paz, 14:00 | Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesi. Yalnız bir prens ile gökten düşen Kırmızı Cüce’nin dostluğu üzerinden farklılıkları sevmeyi anlatan Devlet Tiyatrosu çocuk oyunu 4 yaş ve üzerine uygun. Biletler 80 ₺’den.

Zümrüdü Anka: 25 Ekim Paz, 13:00 ve 15:00 | Yıldız Kenter Sahnesi (Işıklar). Şehir Tiyatroları’nın, Hüthüt önderliğinde padişahlarını aramaya çıkan kuşları anlatan Mantıku’t-Tayr uyarlaması 5 yaş ve üzerine uygun. Biletler 80 ₺.

Bir İdam Mahkumunun Son Günü: 24 Ekim Cmt, 20:00 | Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi. Oğuz Öztaş’ın Victor Hugo uyarlaması tek kişilik oyunu, bir mahkumun son gününden yola çıkarak adaleti sorguluyor. 16+ yaş sınırlı, biletler 1.344 ₺’den.

Buz Devri: 24 Ekim Cmt, 17:00 | Tiyatro Özgün Sahnesi. Sid, Manny ve Diego’nun üç yumurtayı koruma yolculuğu üzerinden anlatılan dostluk masalı 3-6 yaş için. Biletler 249 ₺’den.

Taziye: 24 Ekim Cmt, 15:00 ve 20:00 | Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesi. Antalya Devlet Tiyatrosu’nun büyükler için sahnelediği oyun 16+ yaş sınırlı. Biletler 105 ₺’den.

Balon Ağacı: 24 Ekim Cmt, 14:00 | Yıldız Kenter Sahnesi (Işıklar). Şehir Tiyatroları’nın, balonlarla dolu bir krallıkta tahta göz diken Arşidük’e karşı iyilerin mücadelesini anlatan çocuk oyunu 3 yaş ve üzerine uygun. Biletler 80 ₺.

Happy Pig’s Öğreniyor: 24 Ekim Cmt, 13:00 | Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi; 18:30 | Muratpaşa Belediyesi Kültür Merkezi. Okul yolunda trafik kurallarını, sayıları ve renkleri öğreten etkileşimli oyun 2-7 yaş için. Biletler 448 ₺’den.

Kübik Prens: 24 Ekim Cmt, 13:00 ve 15:00 | Muratpaşa Belediyesi Kültür Merkezi. Bloklardan oluşan bir dünyada prensesin peşinden maceraya atılan prensin, sevgi ve arkadaşlığı anlatan hikayesi. Biletler 450 ₺’den.

Royal Sirki: 25 Ekim Paz, 12:00, 13:30, 15:00, 16:15 ve 17:30 | Mimar Sinan Kongre Merkezi. Yerli ve yabancı sanatçılarla 60 dakikalık canlı sirk gösterisi. Biletler 488 ₺’den.

Mustafa Sandal: 24 Ekim Cmt, 21:00 | Antalya Açıkhava Tiyatrosu. “Aya Benzer”, “Jest Oldu” ve “İsyankar” gibi hitleriyle sahnede. 6 yaş altı alınmıyor, biletler 1.859 ₺’den.

Attila: 24 Ekim Cmt, 20:00 | Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi. Antalya Devlet Opera ve Balesi, Verdi’nin İtalya ’yı istila eden Attila’ya karşı Odabella’nın intikamını anlatan operasını sahneliyor. 7+ yaş sınırlı, biletler 125 ₺’den.

63. Antalya Altın Portakal Film Festivali: 24-31 Ekim. “Daima” sloganlı festival 24 Ekim’de 14:30’da AKM girişinden başlayan kortejle açılıyor; açılış töreni 19:30’da 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu’nda ücretsiz yapılacak ve Pınar Altuğ ile Emre Kınay sunacak. Onur Ödülleri Menderes Samancılar ile Tilbe Saran’a veriliyor. Festivalde 114 film var; pazar günü Ulusal Yarışma’da “Tatlı Maya” (19:00) ve “Taş ve Tüy” (21:30) AKM Aspendos Salonu’nda gösteriliyor. Biletler tam 50 ₺, indirimli 20 ₺; her sabah 10:00’daki çocuk filmleri ücretsiz, diğer gösterimler 18+.

23 Ekim Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:

Gupi ve Gülmeyen Kral: Arkın Aktaç’ın yönettiği, Gupse Özay’ın seslendirdiği yerli animasyonda Gupi ve arkadaşları gizemli bir dolaptan başka bir boyuta geçip halkını hüzne boğan Gülmeyen Kral’ı güldürmeye çalışıyor.

Milyonluk Hurdacı: Selahattin Taşdöğen ve İnan Ulaş Torun’lu yerli komedide yaşlı bir hurdacı, kendisine kalan değerli bir emaneti paraya çevirmek için çocuklarıyla yola çıkıyor.

Sicrun: Tatil yolunda arabaları ıssız bir köyde bozulan dört kadının, köyü yüzyıllardır yöneten bir cin kabilesiyle karşılaştığı yerli korku.

Yankıların İzinde: Anadolu’da çiftçi bir ailenin küçük oğlu Nevzat’ın geride bıraktığını sandığı sanal kumar bağımlılığıyla yeniden yüzleştiği yerli dram.

Clayface: Batman evreninin şekil değiştiren karakterinin hikayesinde, yüzü bir saldırıda zarar gören genç oyuncu Matt Hagen deneysel bir tedavinin ardından Clayface’e dönüşüyor.

Primetime: Robert Pattinson’ın gazeteci Chris Hansen’ı canlandırdığı 16+ biyografik gerilim, ünlü bir televizyon programının bir güç saplantısına dönüşmesini anlatıyor.

Aile Tarafından Aranıyor: Mısır yapımı aksiyon-komedide işine gömülmüş süpermarket müdürü Faruk’un düzeni, işsiz kayınbiraderinin evlerine taşınmasıyla altüst oluyor. 13 yaş altı aile eşliğinde izleyebiliyor.

Devrinin Adamı (Notre salut): 1940 Fransa’sında yeni rejimde kendine yer açmaya çalışan Henri Marre’ı anlatan tarihi dram.

Patiler: Büyük Macera: Her biri farklı hayallere sahip Patiler ekibinin sürprizlerle dolu macerasını anlatan, genel izleyiciye uygun animasyon.