Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 24-25 Ekim İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Küçük Prens: 24 Ekim Cmt, 13:00 | Alsancak Gazi Ortaokulu Tiyatro Salonu. Baykuş Çocuk Tiyatrosu’nun Saint-Exupéry uyarlaması müzikli danslı oyunu 3 yaş ve üzerine uygun. Biletler 400 ₺’den.
Nizamülmülk: 24 Ekim Cmt, 15:00 ve 20:00; 25 Ekim Paz, 20:00 | Bornova KSM Bozkurt Kuruç Sahnesi. İzmir Devlet Tiyatrosu, İskender Pala’nın Büyük Selçuklu döneminde Nizamülmülk, Ömer Hayyam ve Hasan Sabbah’ı buluşturan oyununu Murat Çobangil’in rejisiyle İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneliyor. 9+ yaş sınırlı, biletler 80 ₺’den.
İki Yeşil Susamuru: 24 Ekim Cmt, 20:00 | Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi. Buket Uzuner’in romanından uyarlanan, anne babası ayrılan bir genç kızın 90’lar Türkiye’sinde kendini bulma hikayesi Laçin Ceylan’ın rejisiyle sahnede. 15:00 seansı tükendi; 16+ yaş sınırlı, biletler 120 ₺’den.
Hisseli Harikalar Kumpanyası: 24 Ekim Cmt, 20:00 ve 25 Ekim Paz, 14:00 | Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi. Anadolu’yu dolaşan bir çadır tiyatrosunun assolisti İstanbul’a gidince kumpanyanın karıştığı Haldun Taner klasiği müzikal komedi olarak sahnede. Oyun başladıktan sonra salona kimse alınmıyor; 9+ yaş sınırlı, biletler 735 ₺’den.
Havva: 24 Ekim Cmt, 20:00 | Sekizde Sahne. Sinem Koşar’ın yazıp oynadığı, kadın kimliği ve toplumsal roller üzerine kurulu tek kişilik komedi-dram. 15+ yaş sınırlı, biletler 500 ₺.
Kuyucaklı Yusuf: 24 Ekim Cmt, 20:00 | Han Tiyatrosu Ünal Gürel Sahnesi. Sabahattin Ali’nin romanında kasabanın düzenine direnen Yusuf’un Muazzez’le birlikte yolunu çizme mücadelesi Anıl Alkan’ın rejisiyle sahnede. Biletler 500 ₺.
Huzurlu Ölümler Pansiyonu: 24 Ekim Cmt, 20:00 | Pier Sahne. Şirince’deki evlerinde yaşayan iki melek kalpli yaşlı teyzenin bodrum katında sakladığı karanlık ve komik sırları anlatan Tiyatro Arkadaş yapımı. 13+ yaş sınırlı, biletler 525 ₺.
Davetli Misafir: 24 Ekim Cmt, 20:30 | Bostanlı Suat Taşer Salonu. “Sadece bir hafta” diye gelen misafirin evdeki dengeleri altüst ettiği komedide Ufuk Özkan, Mehtap Bayri ve Onur Büyüktopçu rol alıyor. 13+ yaş sınırlı, biletler 1.000 ₺’den.
Alpay Erdem Stand-Up: 24 Ekim Cmt, 20:30 | Penguen Kültür Sanat Bistro. Penguen ve Uykusuz dergilerinden tanınan karikatürist başından geçen ya da geçmeyen olayları anlatıyor. 18 yaş sınırı var, biletler 745 ₺.
Azize Show: 24 Ekim Cmt, 20:30 | İstinyeArt Pervasız Sahne. Azize karakteri bu kez orkestrayla, masaların arasında dolaşıp seyirciye sataşarak sahnede. 18 yaş sınırlı, biletler 1.250 ₺’den.
Ölü’n Bizi Ayırana Dek: 24 Ekim Cmt, 21:00 | Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu. Boşanmaya karar veren Cansu ile Serdar’ın, boşanma öncesi partinin sabahı salondaki kanepede bir sürprizle karşılaştığı komedi. Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu ve Volkan Aktan’lı oyun 12+ yaş sınırlı, biletler 900 ₺’den.
Cinderella Çocuk Balesi: 25 Ekim Paz, 13:00 ve 15:00 | İstinyeArt %100 Performans Arena. Öykü Sanat Tiyatrosu ve Balesi’nin 60 dakikalık masal balesi 2 yaş ve üzerine uygun. Biletler 950 ₺’den.
Yuko: 25 Ekim Paz, 14:00 | Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi. İzmir Devlet Tiyatrosu’nun balkondan düşen mandal Yuko’nun bilmediği bir dünyadaki macerasını anlatan çocuk oyunu 5 yaş ve üzerine uygun. Biletler 145 ₺.
Çatalhöyük Macerası: 25 Ekim Paz, 15:00 | Peron Sanat. Müzede bir şarkının peşine düşen Mira ile Ege kendilerini binlerce yıl önceki Çatalhöyük’te buluyor. 6 yaş ve üzerine uygun, biletler 300 ₺’den.
Lena, Leyla ve Diğerleri: 25 Ekim Paz, 15:00 | Urla Atatürk Kültür Merkezi. Aşık olup Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen Lena’nın mahalleye uyum sağlamak için Leyla’ya dönüşmesini bir terapi odasında anlatan Nar Sahne oyunu. 13+ yaş sınırlı, biletler 800 ₺.
İki Kadın: 25 Ekim Paz, 19:30 | Maske Sanat Tiyatrosu. Cezaevinde, bir kadın ile hayatını derinden etkileyen adamın eşi arasında gelişen beklenmedik ilişkiyi anlatan oyun 16+ yaş sınırlı. Biletler 255 ₺’den.
Kankaranlık: 25 Ekim Paz, 20:30 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi. Dağ evinde bir araya gelen dört kardeşle genç üvey annelerinin karşılaştığı gizemli olayı anlatan psikolojik gerilim. 16+ yaş sınırı var, biletler 200 ₺’den.
KALT – Hayatı Kazan: 25 Ekim Paz, 21:00 | SoldOut Performance Hall. Ozan Akyol ve Erman Çağlar’ın podcast’i sahne gösterisine dönüşüyor. 18 yaş sınırlı, biletler 850 ₺.
Filmekimi İzmir: 22-25 Ekim | Paribu Cineverse MaviBahçe Salon 5. Hafta sonu programında cumartesi 12:00 “Demir Çocuk” (10+), 15:00 Olivia Colman’lı “İdeal Koca”, 18:00 Ethan Hawke ve Russell Crowe’lu “Yük”, 21:00 “Son Yankesici”; pazar 12:00 Taika Waititi imzalı “Klara ile Güneş”, 15:00 “Her Defa”, 18:00 Cannes’da ödül alan “Coward” ve 21:00 Werner Herzog’un “Bucking Fastard” filmi var. Hafta sonu biletleri 400 ₺, gençlere 50 ₺ (21:00 seansları hariç); gösterimler aksi belirtilmedikçe 18+.
Praksis & Kaldırım: 24 Ekim Cmt, 20:00 | Kemeraltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi. Kaldırım Müzik Topluluğu’nun 15. yıl konserinin biletleri tükendi.
Demet Akalın: 24 Ekim Cmt, 21:00 | Gündoğdu Meydanı. İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamındaki konser ücretsiz.
Soen: 24 Ekim Cmt, 21:30 | SoldOut Performance Hall. İsveçli progresif metal grubu “Reliance” turnesiyle İzmir’de; kapılar 20:00’de açılıyor, 18 yaş sınırı var.
İzmir Gastrofest: 25 Ekim Paz | Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası. Lezzet festivalinin kapıları 09:00’da açılıyor.
Magnifique Concert – Studio Ghibli: 25 Ekim Paz, 20:00 | Bostanlı Suat Taşer Salonu. Joe Hisaishi’nin Ghibli müzikleri mum ve ışık tasarımı eşliğinde oda müziği yorumuyla. 3 yaş ve üzerine açık, biletler 1.620 ₺’den.
Ajda Pekkan: 25 Ekim Paz, 21:00 | Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu. 6 yaş altı alınmıyor, biletler 1.750 ₺’den başlıyor.
Derya Uluğ: 25 Ekim Paz, 21:00 | Gündoğdu Meydanı. İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında ücretsiz konser.
23 Ekim Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:
Gupi ve Gülmeyen Kral: Arkın Aktaç’ın yönettiği, Gupse Özay’ın seslendirdiği yerli animasyonda Gupi ve arkadaşları gizemli bir dolaptan başka bir boyuta geçip halkını hüzne boğan Gülmeyen Kral’ı güldürmeye çalışıyor.
Milyonluk Hurdacı: Selahattin Taşdöğen ve İnan Ulaş Torun’lu yerli komedide yaşlı bir hurdacı, kendisine kalan değerli bir emaneti paraya çevirmek için çocuklarıyla yola çıkıyor.
Sicrun: Tatil yolunda arabaları ıssız bir köyde bozulan dört kadının, köyü yüzyıllardır yöneten bir cin kabilesiyle karşılaştığı yerli korku.
Yankıların İzinde: Anadolu’da çiftçi bir ailenin küçük oğlu Nevzat’ın geride bıraktığını sandığı sanal kumar bağımlılığıyla yeniden yüzleştiği yerli dram.
Clayface: Batman evreninin şekil değiştiren karakterinin hikayesinde, yüzü bir saldırıda zarar gören genç oyuncu Matt Hagen deneysel bir tedavinin ardından Clayface’e dönüşüyor.
Primetime: Robert Pattinson’ın gazeteci Chris Hansen’ı canlandırdığı 16+ biyografik gerilim, ünlü bir televizyon programının bir güç saplantısına dönüşmesini anlatıyor.
Aile Tarafından Aranıyor: Mısır yapımı aksiyon-komedide işine gömülmüş süpermarket müdürü Faruk’un düzeni, işsiz kayınbiraderinin evlerine taşınmasıyla altüst oluyor. 13 yaş altı aile eşliğinde izleyebiliyor.
Devrinin Adamı (Notre salut): 1940 Fransa’sında yeni rejimde kendine yer açmaya çalışan Henri Marre’ı anlatan tarihi dram.
Patiler: Büyük Macera: Her biri farklı hayallere sahip Patiler ekibinin sürprizlerle dolu macerasını anlatan, genel izleyiciye uygun animasyon.
Vizyonu Devam Eden Filmler: Geçen hafta sonunun gişe lideri Toygan Avanoğlu’lu “Hasip ile Nasip”, ardından 16+ “Diğer Anne”, yerli animasyon “Emiray: Macera Yolcusu”, Brad Pitt’li “Vahşinin Kalbi” ve 16+ “Street Fighter” geliyor. Komedi için “Dondurmam Gaymak: Gapital”, gerilim için 13+ “Balina Düşüşü”, korku için 18+ “Resident Evil” ve 16+ “Soy”, romantik dram arayanlar için ise 6+ “Aşk ve Yaşam” hafta sonu boyunca izlenebilir.
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