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Sizi Cevapsız Bırakıp Ortadan Kaybolan Kişi Sandığınızdan Daha Kötü Hissediyormuş

Sizi Cevapsız Bırakıp Ortadan Kaybolan Kişi Sandığınızdan Daha Kötü Hissediyormuş

psikoloji ilişki
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 19:47
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Mesajınıza cevap gelmeyince akla ilk gelen genellikle karşı tarafın umursamadığı oluyor. Oysa yeni bir araştırma, sizi cevapsız bırakıp ortadan kaybolan kişinin de bu sessizliği hiç rahat yaşamadığını gösteriyor. Üç ayrı çalışmada, habersiz kaybolanların önemli bir kısmı suçluluk, üzüntü ve pişmanlık duyduğunu anlattı. Üstelik bu duyguyu en yoğun yaşayanlar, bilerek değil dalgınlıkla cevap vermeyi unutanlar oldu.

Kaynak: New York Post

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Her 4 kişiden 3'ü bir ilişkide en az bir kez cevapsız bırakılmış

Her 4 kişiden 3'ü bir ilişkide en az bir kez cevapsız bırakılmış

İngilizcede 'ghosting' diye anılan bu davranış, yani bir ilişkide ya da yazışmada hiçbir açıklama yapmadan iletişimi kesip ortadan kaybolmak, artık neredeyse herkesin başına gelen bir deneyim. Yapılan bir ankete göre insanların yüzde 75'i eski bir sevgilisi tarafından bu şekilde cevapsız bırakıldığını söylüyor.

Cevapsız kalan taraf için en zor kısım belirsizlik. İlişki bitti mi, bir hata mı yaptım, yoksa karşımdakinin başına kötü bir şey mi geldi? Psikolog Dr. Jennice Vilhauer'a göre habersiz kaybolmak, insana nasıl tepki vereceğine dair hiçbir ipucu bırakmıyor. Endişelenmek mi, kızmak mı, yoksa biraz daha beklemek mi gerektiğini bilemeyen kişi, yaşananı bir türlü sindiremiyor.

Ortadan kaybolan taraf da vicdan azabı çekiyor

Ortadan kaybolan taraf da vicdan azabı çekiyor

Peki madalyonun öbür yüzünde neler oluyor? California Üniversitesi Berkeley ve Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar bu soruya cevap aramak için üç ayrı çalışma yürüttü. Personality and Social Psychology Bulletin dergisinde yayımlanan araştırmada katılımcılar gerçek deneyimlerini anlattı, hayali senaryoları değerlendirdi ve canlı bir yazışma deneyine katıldı. Toplamda 1.100'den fazla kişi çalışmada yer aldı.

İlk çalışmada 195 kişiden, pek yakın olmadıkları biriyle internet üzerinden yazışırken yaşadıkları bir kopuşu hatırlamaları istendi. Katılımcıların yarısı birini cevapsız bırakmış, diğer yarısı cevapsız bırakılmıştı. Sonuç dikkat çekiciydi: Cevap vermeyi kesenler, karşı tarafın tahmin ettiğinden çok daha kötü hissettiklerini söyledi. Suçluluk ve üzüntünün yanında bir miktar rahatlama da vardı, ama cevapsız kalanlar bu duyguların hiçbirini doğru tahmin edemedi.

En kötü hissedenler cevap yazmayı unutanlar

En kötü hissedenler cevap yazmayı unutanlar

Araştırmanın en ilginç bulgularından biri, bu yanlış tahminin kopuş kasıtsız olduğunda daha da büyümesi. Mesajı görmeyen, yoğunluktan sonraya bırakan ya da düpedüz unutan kişiler kendilerini özellikle kötü hissediyordu. Karşı taraf ise bunu hiç hesaba katmıyordu.

Cevapsız kalanların çoğu, karşısındakinin umursamadığı ya da başka biriyle yola devam ettiği için sustuğunu düşünüyordu. Oysa araştırmacılara göre birini cevapsız bırakanlar suçluluk, hatta depresif belirtiler bile yaşayabiliyor. Ekip bunu, başkasını incitmenin insanın kendisini de incitebileceği fikriyle açıklıyor. İşin ilginç yanı, kaybolan taraf karşısındakinin ne hissettiğini oldukça isabetli tahmin ediyordu; yanılan hep cevapsız kalan taraftı.

"Şu an konuşamıyorum" demek bile yanlış anlaşılmayı azaltıyor

"Şu an konuşamıyorum" demek bile yanlış anlaşılmayı azaltıyor

İkinci çalışmada 601 kişi, pek yakın olmadıkları bir arkadaşlarıyla yazıştıklarını hayal etti. Bir grup cevap vermeyi kesen tarafı, diğer grup ise cevabı bekleyen tarafı canlandırdı. Burada da cevap vermeyenlerin kendini, karşı tarafın sandığından çok daha kötü hissedeceği ortaya çıktı.

Tablo, sessizliğin yerini kısa bir mesaj aldığında değişti. 'Kusura bakma, şu an konuşamıyorum' gibi tek cümlelik bir cevap, iki tarafın hissettikleri arasındaki farkı belirgin şekilde daralttı. Cevap gelmediğinde bekleyenlerin yaklaşık üçte biri arkadaşını bir şekilde rahatsız ettiğini düşünürken, kısa bir mesaj geldiğinde bu oran beşte bire indi. Çoğu kişi karşısındakinin sadece meşgul olduğunu varsaydı.

Canlı deneyde iki taraf olaya farklı baktı

Canlı deneyde iki taraf olaya farklı baktı

Üçüncü çalışma en gerçekçi olanıydı. Birbirini tanımayan kişiler sekiz dakikalık bir yazışma için eşleştirildi, ardından taraflardan birine ikinci sohbete katılmama seçeneği sunuldu. Bu deneyde genel tablo ilk iki çalışmadaki kadar net çıkmadı. Sohbeti yarıda bırakanlar, yaptıklarını karşı taraf kadar 'ortadan kaybolmak' olarak görmüyordu. Ancak davranışını açıkça böyle tanımlayanlar arasında aynı örüntü yeniden ortaya çıktı: Bu kişiler, bekleyen tarafın tahmin ettiğinden daha kötü hissediyordu.

Araştırmanın sınırları da var. Katılımcıların tamamı ABD'den, yazışmalar ise az tanınan kişiler arasında geçiyordu. Yakın bir arkadaşın ya da uzun süreli bir partnerin habersiz kaybolması farklı sonuçlar doğurabilir. Yine de çalışmanın yazarlarından Coral Zheng'in mesajı net: Biri size cevap vermeden ortadan kaybolduysa, muhtemelen sizin sandığınızdan çok daha kötü hissediyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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