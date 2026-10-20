Sizi Cevapsız Bırakıp Ortadan Kaybolan Kişi Sandığınızdan Daha Kötü Hissediyormuş
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Mesajınıza cevap gelmeyince akla ilk gelen genellikle karşı tarafın umursamadığı oluyor. Oysa yeni bir araştırma, sizi cevapsız bırakıp ortadan kaybolan kişinin de bu sessizliği hiç rahat yaşamadığını gösteriyor. Üç ayrı çalışmada, habersiz kaybolanların önemli bir kısmı suçluluk, üzüntü ve pişmanlık duyduğunu anlattı. Üstelik bu duyguyu en yoğun yaşayanlar, bilerek değil dalgınlıkla cevap vermeyi unutanlar oldu.
Kaynak: New York Post
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Her 4 kişiden 3'ü bir ilişkide en az bir kez cevapsız bırakılmış
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Ortadan kaybolan taraf da vicdan azabı çekiyor
En kötü hissedenler cevap yazmayı unutanlar
"Şu an konuşamıyorum" demek bile yanlış anlaşılmayı azaltıyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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