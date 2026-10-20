Sizi Cevapsız Bırakıp Ortadan Kaybolan Kişi Sandığınızdan Daha Kötü Hissediyormuş

İngilizcede 'ghosting' diye anılan bu davranış, yani bir ilişkide ya da yazışmada hiçbir açıklama yapmadan iletişimi kesip ortadan kaybolmak, artık neredeyse herkesin başına gelen bir deneyim. Yapılan bir ankete göre insanların yüzde 75'i eski bir sevgilisi tarafından bu şekilde cevapsız bırakıldığını söylüyor.

Cevapsız kalan taraf için en zor kısım belirsizlik. İlişki bitti mi, bir hata mı yaptım, yoksa karşımdakinin başına kötü bir şey mi geldi? Psikolog Dr. Jennice Vilhauer'a göre habersiz kaybolmak, insana nasıl tepki vereceğine dair hiçbir ipucu bırakmıyor. Endişelenmek mi, kızmak mı, yoksa biraz daha beklemek mi gerektiğini bilemeyen kişi, yaşananı bir türlü sindiremiyor.