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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 24-25 Ekim 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 24-25 Ekim 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Sinema
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 19:48
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Hafta sonunu sinemada geçirmek isteyenler için İstanbul'daki salonlarda 24-25 Ekim 2026'da gösterimde olan filmleri derledik. Batman evreninin şekil değiştiren kötü karakterine odaklanan Clayface, Robert Pattinson'lı Primetime ve Gupse Özay'ın seslendirdiği animasyon Gupi ve Gülmeyen Kral, 23 Ekim'de vizyona giren 9 film arasında yer alıyor. Street Fighter, Hasip ile Nasip ve Balina Düşüşü gibi geçen haftanın filmleri de salonlardaki yerini koruyor. Korkudan animasyona, komediden drama uzanan listede her yaştan izleyiciye uygun bir seçenek var.

Kaynak: Sinemalar.com

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Aksiyon, macera ve bilim kurgu

Aksiyon, macera ve bilim kurgu

Street Fighter

Konu: 1993'te geçen hikayede yolları ayrılmış dövüşçüler Ryu ve Ken Masters, gizemli Chun-Li'nin çağrısıyla bir sonraki Dünya Street Fighter Turnuvası için yeniden bir araya gelir. Turnuvaya hazırlanan ikili, kendi geçmişlerine bağlı ölümcül bir komplonun içinde bulur kendini. Efsanevi dövüş oyununun sinema uyarlaması, IMAX salonlarında da gösteriliyor.

Yönetmen: Kitao Sakurai

Vizyon Tarihi: 16 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Jason Momoa, Noah Centineo, Andrew Koji

Vahşinin Kalbi (Heart of the Beast)

Konu: Özel Kuvvetler subayı James Belmont, bindiği askeri uçağın Alaska'nın ıssız bir bölgesine düşmesinden sağ kurtulur. Yanında yalnızca sadık savaş köpeği vardır. Dondurucu soğuk, vahşi hayvanlar ve azalan erzakla boğuşan ikili, kurtarılmayı beklemek yerine kendi yollarını açmak zorunda kalır.

Yönetmen: David Ayer

Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Brad Pitt, J.K. Simmons

İsyan (Mutiny)

Konu: Eski özel kuvvetler askeri Cole Reed, yanında çalıştığı milyarder sanayici Taran gözlerinin önünde öldürülünce cinayetin baş şüphelisi olur. Kaçak durumdaki Reed, adını temize çıkarmak için katillerin peşine düşer ve iz onu yük gemilerine kadar götürür.

Yönetmen: Jean-François Richet

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Ana Oyuncular: Jason Statham, Annabelle Wallis, Adrian Lester, Roland Møller

Avengers: Endgame – Encore

Konu: Thanos'un parmak şıklatmasıyla evrenin yarısı yok olduktan sonra hayatta kalan Yenilmezler, kaybettiklerini geri getirmek için son kez bir araya gelir. 2019'un rekor kıran filmi, yeniden gösterim kapsamında salonlarda. Gösterimde 18 Aralık 2026'da vizyona girecek Avengers: Doomsday'e bağlanan özel sahneler de yer alıyor.

Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026 (yeniden gösterim)

Ana Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo

Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün (Spider-Man: Brand New Day)

Konu: Peter Parker üniversiteye odaklanıp Örümcek-Adam kimliğini geride bırakmaya karar verir. Ancak yeni bir tehdit arkadaşlarını tehlikeye atınca sözünü bozup kostümü yeniden giyer ve sevdiklerini korumak için beklenmedik bir müttefikle güçlerini birleştirir.

Yönetmen: Destin Daniel Cretton

Vizyon Tarihi: 31 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jon Bernthal, Mark Ruffalo

The Odyssey

Konu: Truva Savaşı'nın ardından evine dönmeye çalışan Odysseus'un tanrılara ve mitolojik canavarlara karşı verdiği destansı mücadele. Christopher Nolan, IMAX kameralarla çektiği filmde bu yolculuğu kahramanın savaş sonrası yaşadığı ruhsal hesaplaşmayla birlikte anlatıyor.

Yönetmen: Christopher Nolan

Vizyon Tarihi: 17 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron

Korku ve gerilim

Korku ve gerilim

Clayface

Konu: Hollywood'da yıldız olmayı hayal eden oyuncu Matt Hagen, art arda yaşadığı trajik olayların ardından bedeninde ve zihninde geri dönüşü olmayan bir değişim geçirir. Görünüşünü dilediği gibi değiştirebilen Hagen, bu güçle birlikte kimliğini ve insanlığını yavaş yavaş kaybeder. Batman evreninin tanıdık kötü karakterinin hikayesi, intikam ve dehşetle örülü bir korku filmine dönüşüyor.

Yönetmen: James Watkins

Vizyon Tarihi: 23 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Tom Rhys Harries, Naomi Ackie, Max Minghella, Eddie Marsan

Sicrun

Konu: Tatile çıkan dört genç kadının arabası ıssız bir köyde bozulur. İlk bakışta sakin görünen köyde tuhaf olaylar yaşanmaya başlar ve kadınlar ayrılmak istediklerinde kuşatıldıklarını fark eder. Köyün yüzyıllardır Sicrun adlı bir cin kabilesinin kontrolünde olduğunu öğrenen dörtlü, kurtuluşun yolunu aramaya koyulur.

Yönetmen: Erkan Demir

Vizyon Tarihi: 23 Ekim 2026

Ana Oyuncular: İrem Sude Uludağ, Sibel Çalımlı, Elif Pöge

Balina Düşüşü (Whalefall)

Konu: Jay Gardiner, babasının naaşını bulmak için Kaliforniya'nın orta kıyısında dalışa çıkar ve dev bir kaşalot tarafından yutulur. Yaklaşık bir saatlik oksijeni kalan Jay, kurtulmanın yolunu ararken babasıyla karmaşık ilişkisini ve ondan öğrendiği hayatta kalma derslerini hatırlar.

Yönetmen: Brian Duffield

Vizyon Tarihi: 16 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Austin Abrams, Josh Brolin, Elisabeth Shue

Kanlı Gece (Goody Goody)

Konu: Bebek bekleyen bir çift, ebeleriyle birlikte evde doğum yaparken bir kar fırtınası onları içeride mahsur bırakır ve doğumda komplikasyonlar baş gösterir. Kısa süre sonra evde karanlık bir varlığın da olduğunu ve ona karşı savunmasız olduklarını fark ederler.

Yönetmen: Raymond Creamer

Vizyon Tarihi: 16 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Colby Hollman, Samantha Robinson, Colleen Foy

Cin Hikayeleri: Zulman

Konu: Zonguldak'ta madenci olarak çalışan Süleyman, madende zincirlenmiş bir çocuğu kurtarır ama çocuk ortadan kaybolur. Doğaüstü görüntülerle boğuşmaya başlayan Süleyman, çocuğun Cuhenna kabilesinin esir tuttuğu Zulman adlı bir cin olduğunu ve kabilenin artık kendi peşinde olduğunu öğrenir.

Yönetmen: Kemal Danacı

Vizyon Tarihi: 16 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Ayşegül Kaygusuz, Arif Durak, Erol Sertel

Soy

Konu: Ölüm döşeğindeki dedesinin çağrısıyla arkadaşlarını da yanına alıp İstanbul'daki gizemli bir konağa giden Can, içeri adım attıkları anda yoğun bir sisle dış dünyadan kopar. Lanetli bir tablonun etkisi altına giren grup, konağın sırları ve aralarındaki ihanetler ortaya çıktıkça birer birer avlanmaya başlar.

Yönetmen: Maxime Alexandre

Vizyon Tarihi: 9 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Barış Arduç, Farah Zeynep Abdullah, Tuba Büyüküstün, Özge Özacar

Diğer Anne (Other Mommy)

Konu: Evliliği sarsıntıda olan bir ailenin 8 yaşındaki kızı Bela, odasında annesine tıpatıp benzeyen gizemli bir varlıkla karşılaşır. 'Diğer Anne' adını verdiği bu varlık, zamanla yalnızca onu değil bütün aileyi tehdit etmeye başlar.

Yönetmen: Rob Savage

Vizyon Tarihi: 9 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Jessica Chastain, Jay Duplass, Dichen Lachman

Sonsuz (It Ends)

Konu: Yeni mezun olmuş bir grup arkadaş, birlikte geçirdikleri son gecede yanlış bir sapağa girer ve kendilerini sonu gelmeyen iki şeritli bir yolda bulur. Açıklanamayan güçler ve tarif edilemez bir dehşet, geceyi kısa sürede kabusa çevirir.

Yönetmen: Alex Ullom

Vizyon Tarihi: 9 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Akira Jackson, Phinehas Yoon, Noah Toth

7 Günahın Laneti

Konu: Geçmişte işlediği suçlardan kaçan varlıklı bir adam, maskeli biri tarafından bir mahzene kapatılır. Burada günahlarının bedelini yedi ayrı sınavla ödemeye zorlanır.

Yönetmen: Celal Demirtaş

Vizyon Tarihi: 9 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Çağatay Telli, Hakan Gökçe

Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı (Verity)

Konu: Maddi sıkıntı içindeki yazar Lowen Ashleigh, geçirdiği kaza nedeniyle yazamaz hale gelen ünlü yazar Verity Crawford'un yarım kalan kitap serisini tamamlama teklifini kabul eder. Notları incelemek için Crawford ailesinin evine yerleşen Lowen, rahatsız edici itiraflar içeren otobiyografik bir taslak bulur.

Yönetmen: Michael Showalter

Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett

Üç Harfliler: Mühür

Konu: Henüz doğmamış bir bebeğin üzerinde beliren gizemli bir mühür, falcı Müzeyyen'i sırlarla dolu eski bir konakta yaşayan ailenin kabusunun içine çeker. Müzeyyen, aileyi saran karanlığın kaynağını ararken kendisi de bu gücün hedefi haline gelir.

Yönetmen: Mert Uzunmehmet

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Ana Oyuncular: Hicran Çalı, Oğuzhan Mengübeti, Asena Keskinci

Resident Evil

Konu: Sıradan bir iş gününde biyomedikal bir paketi teslim etmekle görevlendirilen kurye, paketi aldıktan kısa süre sonra kendini bir hayatta kalma kabusunun ortasında bulur. Barbarian ve Weapons'ın yönetmeni Zach Cregger, efsanevi oyun serisini sıfırdan yorumluyor.

Yönetmen: Zach Cregger

Vizyon Tarihi: 18 Eylül 2026

Ana Oyuncular: Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry

Fall 2: Ölümcül Tırmanış (Fall 2: Deadpoint)

Konu: Jeolojik bir felaketin ardından iki tırmanışçı, dağın yaklaşık 900 metre yükseğinde mahsur kalır. İlk filmdeki kule gerilimini kayalıklara taşıyan devam filmi, yükseklik korkusunu yine sonuna kadar kullanıyor.

Yönetmen: Peter Spierig, Michael Spierig

Vizyon Tarihi: 4 Eylül 2026

Ana Oyuncular: Tom Brittney, Harriet Slater, Arsema Thomas

Animasyon ve aile

Animasyon ve aile

Gupi ve Gülmeyen Kral

Konu: Gupi ve arkadaşları, apartmanlarındaki boş daireye pasta götürürken gizemli bir dolap keşfeder ve kendilerini bambaşka bir diyarda bulur. Burada hiç gülmeyen bir kralın yönettiği, neşesini yitirmiş bir krallıkla karşılaşırlar. Arkadaşlar, kralı güldürüp krallığa mutluluğu geri getirmek için birbirinden farklı yollar dener. Senaryosunu da Gupse Özay'ın yazdığı film, ailece izlenecek bir macera sunuyor.

Yönetmen: Arkın Aktaç

Vizyon Tarihi: 23 Ekim 2026

Seslendirenler: Gupse Özay, Rüzgar Özacun, Dora Kaplan

Patiler: Büyük Macera (Barboskiny Adventure)

Konu: Her biri farklı hayallere ve merak alanlarına sahip Patiler ekibi, keşif ve sürprizlerle dolu bir maceraya atılır. Yol boyunca hayal güçlerini kullanmayı, birlikte çalışmayı ve hatalarının sorumluluğunu almayı öğrenirler.

Yönetmen: Elena Galdobina

Vizyon Tarihi: 23 Ekim 2026

Emiray: Macera Yolcusu

Konu: Kütüphanede oyun oynayan bir grup çocuk, gizemli bir kargodan çıkan kündekari bulmacayı birleştirince bir zaman tüneli açılır ve çocuklar farklı dünyalara dağılır. Hepsi Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin çocukluk yıllarına düşer. Evlerine dönebilmek için her dünyanın kurallarını çözüp bulmacayı tamamlamaları gerekir.

Yönetmen: Kenan Aktaş

Vizyon Tarihi: 16 Ekim 2026

Unutulmuş Ada (Forgotten Island)

Konu: Çocukluk arkadaşları Jo ve Raissa, Filipin mitolojisindeki efsanevi Nakali Adası'na açılan bir portal keşfeder. Mitolojik yaratıklarla dolu adaya düşen ikilinin, anılarını kaybetmeden evlerine dönmenin yolunu bulması gerekir.

Yönetmen: Joel Crawford, Januel Mercado

Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2026

Robu 404

Konu: Teknolojiye meraklı 9 yaşındaki Can, kendi yaptığı robot Robu 404'ün yardımıyla iç dünyasını keşfe çıkar. Yerli yapım, çocuklara dostluk ve kendini tanıma üzerine sıcak bir hikaye anlatıyor.

Yönetmen: Barış Çorak

Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2026

Efsaneler Takımı: Görev İstanbul

Konu: Anadolu efsanelerinden ilham alan hayvan karakterler ve iki çocuktan oluşan cesur bir ekip, kötülüğe karşı mücadele etmek için yola çıkar. İstanbul'da başlayan macera, ekibi Türkiye'nin dört bir yanına taşır.

Yönetmen: Cengizhan Uluocak

Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2026

Kahraman Köpek Charlie (Charlie the Wonderdog)

Konu: Uzaylılar tarafından kaçırılan bir köpek, dünyaya süper güçlerle geri döner. Sevdiklerini tehdit eden kötü kedi Puddy'ye karşı mücadele ederken gerçek kahramanlığın güçten çok cesaret ve iyilikle ilgili olduğunu öğrenir.

Yönetmen: Shea Wageman

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Kediler Firarda: Mısır Operasyonu (Cats in the Museum 2: Treasures of Egypt)

Konu: Ermitaj Müzesi'ndeki maceranın üzerinden iki yıl geçmiştir. Fare Maurice ile kedi dostları Vincent ve Kleopatra, bu kez yavru kedilerle birlikte Mısır'da yepyeni bir serüvene atılır.

Yönetmen: Vasiliy Rovenskiy

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Prenses ve Şövalye: Yaşam İksiri

Konu: Ölümsüz Drybone ile savaşçı Barbara, Barbara'yı teyzesi Kraliçe Brungilda'nın büyüsüyle düştüğü uykudan uyandıracak efsanevi Yaşam İksiri'nin peşine düşer.

Yönetmen: Roman Artemyev

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Çılgın Böcekler

Konu: Üniversite öğrencilerinin evine sızan dört hamamböceği, kampüs hayatını altüst eder. Güven sorunlarının da işin içine girdiği hikaye, çocuklara yönelik neşeli bir macera sunuyor.

Yönetmen: Burak Kaan Şimşeker

Vizyon Tarihi: 4 Eylül 2026

Komedi ve romantik

Komedi ve romantik

Milyonluk Hurdacı

Konu: Geçmişteki yaşam tarzı yüzünden ailesi dağılan yaşlı bir hurdacı, çocuklarıyla yeniden bağ kurmanın yolunu arar. Vefat eden bir dostunun ona bıraktığı değerli bir eşyayı paraya çevirmeye karar verince çocuklarını da yanına alıp olaylı bir yolculuğa çıkar. Eşyanın satışı üzerine çıkan aile kavgaları, yol boyunca birbirinden komik durumlara yol açar.

Yönetmen: Ercüment Çavluer

Vizyon Tarihi: 23 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Selahattin Taşdöğen, İnan Ulaş Torun, Melis Gürhan

Aile Tarafından Aranıyor (Matloob Aaeleyan)

Konu: İşine gömülen Faruk, eşi Mai ve çocuklarına neredeyse hiç vakit ayıramaz. Mai'nin kardeşi Celal'in ailenin gündelik hayatına dahil olmasıyla evin dengesi değişir ve Faruk, bir yandan işini yürütürken bir yandan evdeki sorunlarla baş etmek zorunda kalır. Mısır yapımı aksiyon komedi, iş ve aile arasında sıkışan bir adamın hikayesini anlatıyor.

Yönetmen: Moataz El Tony

Vizyon Tarihi: 23 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Karim Abdel Aziz, Yasmine Sabri, Mostafa Khater

Hasip ile Nasip

Konu: Hasımlar kasabasında belediye başkanlığı yıllardır iki eski dost Hasip ile Nasip arasında el değiştirir. Çocukluk aşkları Perihan'ın kasabaya dönüp üçüncü aday olarak seçime girmesiyle bu denge bozulur ve ikili birbirinden tuhaf vaatlere girişir.

Yönetmen: Özgür Bakar

Vizyon Tarihi: 16 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Alper Kul, Toygan Avanoğlu, Didem Balçın

Dondurmam Gaymak: Gapital

Konu: Amerika'da finans alanında başarılı bir kariyer yapan Kamil, Ali Usta'nın vefatı üzerine çocukluğunun geçtiği Ula'ya döner. Efsanevi Nasip Dondurmaları'nın borç batağında olduğunu gören Kamil, dükkanı büyük markalara karşı ayakta tutmak için arkadaşlarıyla güçlerini birleştirir.

Yönetmen: Eyüp Boz

Vizyon Tarihi: 16 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Cengiz Bozkurt, Atakan Çelik, Okan Çabalar

Medeni Haller

Konu: Evlilikten uzak duran başarılı boşanma avukatı Aylin, yakın arkadaşı Engin'e karşı duygularını yıllardır bastırır. Engin'in evlenmeye karar vermesiyle dengesi sarsılır. Evliliğe inanan nikah memuru Ozan'la tanışan Aylin, aşka yeniden bakmaya başlar.

Yönetmen: Selçuk Aydemir

Vizyon Tarihi: 9 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Özge Gürel, Gökhan Alkan, Burak Çelik

Digger

Konu: Dünyanın en güçlü insanı olarak görülen petrol milyarderi Digger Rockwell, kendi tetiklediği küresel bir felaketin eşiğinde 'insanlığın kurtarıcısı' rolüne bürünür. Eriyen buzullar ve tsunamiler medeniyeti tehdit ederken Rockwell, yarattığı yıkımı durdurmanın yolunu arar.

Yönetmen: Alejandro González Iñárritu

Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Tom Cruise, Sandra Hüller, Riz Ahmed, John Goodman, Michael Stuhlbarg

Damat Mektebi

Konu: Ailelerin kızlarını şehirli damatlara vermeyi tercih ettiği bir köyde, bekar gençler için sıra dışı bir okul açılır. Kahvehaneden bozma 'damat mektebi', köyün delikanlılarına kendilerini ifade etmeyi ve kadınlarla saygılı iletişim kurmayı öğretmeye çalışır.

Yönetmen: M. Hakan Kurşun

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Ana Oyuncular: Sermiyan Midyat, Cezmi Baskın, Algı Eke, Mustafa Kırantepe

Davet (The Invite)

Konu: Evliliği durgunlaşmış bir çift, üst kattaki komşularını akşam yemeğine davet eder. Komşuların beklenmedik bir teklifle gelmesiyle sıradan bir yemek, çiftin yıllardır konuşmadığı her şeyi masaya yatıran uzun bir geceye dönüşür.

Yönetmen: Olivia Wilde

Vizyon Tarihi: 21 Ağustos 2026

Ana Oyuncular: Olivia Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz, Edward Norton

Coyote Acme'ye Karşı (Coyote vs. Acme)

Konu: Yıllardır aldığı Acme ürünleri yüzünden sürekli kazaya uğrayan Coyote, sonunda şirketi mahkemeye verir. Dev şirkete karşı verilen hukuk mücadelesi, canlı çekim ve animasyonun birleştiği bir komediye dönüşür.

Yönetmen: Dave Green

Vizyon Tarihi: 28 Ağustos 2026

Ana Oyuncular: Will Forte, John Cena, Lana Condor

Dram ve belgesel

Dram ve belgesel

Primetime

Konu: Gerçek olaylardan uyarlanan film, 2000'li yıllarda Amerika'da büyük ses getiren To Catch a Predator programını ve sunucusu Chris Hansen'ı merkezine alıyor. İnternet üzerinden çocuklara ulaşmaya çalışan yetişkinleri gizli kamera ve polis operasyonlarıyla ifşa eden programın yükselişi anlatılıyor. Film, bu yöntemlerin yarattığı etik tartışmayı gazetecilik, kamuoyu baskısı ve medya sorumluluğu üzerinden ele alıyor.

Yönetmen: Lance Oppenheim

Vizyon Tarihi: 23 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Robert Pattinson, Merritt Wever, Skyler Gisondo, Anna Faris

Devrinin Adamı (Notre salut)

Konu: İkinci Dünya Savaşı yıllarında Fransa'da geçen film, Vichy rejiminin hizmetine gönüllü olarak giren Henri Marre'nin hikayesini anlatıyor. Sıradan bir insanın baskıcı bir siyasi sistemin parçası haline gelişini izleyen yapım, bireysel sorumluluğu ve ahlaki seçimleri sorguluyor.

Yönetmen: Emmanuel Marre

Vizyon Tarihi: 23 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Swann Arlaud, Sandrine Blancke, Mathieu Perotto

Yankıların İzinde

Konu: Küçük bir Anadolu kasabasında çiftçi bir ailenin en küçük oğlu Nevzat, geride bıraktığını sandığı çevrimiçi kumar bağımlılığıyla bir yaz yeniden yüz yüze gelir. Kaybedilen paralar ve büyüyen borçlar aile ilişkilerini zorlarken Nevzat, bağımlılığıyla tek başına mücadele ederek çevresinden giderek uzaklaşır.

Yönetmen: Mehmet Süleyman Üstek

Vizyon Tarihi: 23 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Enes Turan, Nazlı Köymen, Oğuz Öztaş

Aşk ve Yaşam (Sense and Sensibility)

Konu: Jane Austen'ın klasik romanından uyarlanan filmde Dashwood kardeşler Elinor ve Marianne, Sussex'teki malikanelerinden ayrılıp uzak bir akrabalarının yanına taşınmak zorunda kalır. Yeni hayatlarında hem aşk hem de geçim derdiyle sınanırlar.

Yönetmen: Georgia Oakley

Vizyon Tarihi: 16 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Daisy Edgar-Jones, Esme Creed-Miles, Caitriona Balfe

Kefaret (Atonement)

Konu: 2003'te Bağdat'ta evine dönmeye çalışan Haçaturyan ailesi, Amerikan askerleriyle silahlı grupların çatışmasının ortasında kalır ve bir askerin anlık kararı aileye ağır bir kayıp yaşatır. Yıllar sonra Lou, geçmişle yüzleşmek için bir gazeteciden yardım ister.

Yönetmen: Reed Van Dyk

Vizyon Tarihi: 16 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Boyd Holbrook, Kenneth Branagh, Hiam Abbass

Naza

Konu: Gazze'deki askeri operasyonlarda yaşanan sivil kayıpları ve hedefli saldırıların arkasındaki sistemleri inceleyen araştırmacı belgesel. Ödüllü yapım, büyük bölümü Tel Aviv'deki çatılarda gece çekilen görüntülerle ilerliyor.

Yönetmen: Yuval Abraham, Rachel Szor

Vizyon Tarihi: 16 Ekim 2026

Ateş

Konu: Özel Kuvvetler'de görevli Binbaşı Ateş, ağabeyi Başkomiser Ali'nin şehit edilmesinin ardından kişisel bir mücadelenin içine çekilir. Olayın arkasındaki yapının izini sürdükçe adalet duygusuyla intikam arzusu arasındaki çizgi giderek bulanıklaşır.

Yönetmen: Savaş Satış

Vizyon Tarihi: 9 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Savaş Satış, Bora Cengiz, Bahtiyar Engin

Kraliçe Zor Durumda (Queen at Sea)

Konu: İleri evre demansla yaşayan bir kadının bakımı, ailesini zor kararların eşiğine getirir. Annenin tedavisine ve geleceğine dair kararları kimin vereceği sorusu, aile içinde etik ve duygusal bir hesaplaşmayı başlatır.

Yönetmen: Lance Hammer

Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Juliette Binoche, Tom Courtenay

Tavuk (Hen)

Konu: Kaderinden kaçmak için çiftlikten firar eden bir tavuk, Yunanistan kıyısındaki bir restoranda sığınak bulur. Doğmamış civcivlerini korumaya çalışırken etrafındaki insanların dertlerine de tanıklık eder.

Yönetmen: György Pálfi

Vizyon Tarihi: 18 Eylül 2026

Ana Oyuncular: Yannis Kokiasmenos, Maria Diakopanayotou, Argyris Pandazaras

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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