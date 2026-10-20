İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 24-25 Ekim 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Clayface
Konu: Hollywood'da yıldız olmayı hayal eden oyuncu Matt Hagen, art arda yaşadığı trajik olayların ardından bedeninde ve zihninde geri dönüşü olmayan bir değişim geçirir. Görünüşünü dilediği gibi değiştirebilen Hagen, bu güçle birlikte kimliğini ve insanlığını yavaş yavaş kaybeder. Batman evreninin tanıdık kötü karakterinin hikayesi, intikam ve dehşetle örülü bir korku filmine dönüşüyor.
Yönetmen: James Watkins
Vizyon Tarihi: 23 Ekim 2026
Ana Oyuncular: Tom Rhys Harries, Naomi Ackie, Max Minghella, Eddie Marsan
Sicrun
Konu: Tatile çıkan dört genç kadının arabası ıssız bir köyde bozulur. İlk bakışta sakin görünen köyde tuhaf olaylar yaşanmaya başlar ve kadınlar ayrılmak istediklerinde kuşatıldıklarını fark eder. Köyün yüzyıllardır Sicrun adlı bir cin kabilesinin kontrolünde olduğunu öğrenen dörtlü, kurtuluşun yolunu aramaya koyulur.
Yönetmen: Erkan Demir
Vizyon Tarihi: 23 Ekim 2026
Ana Oyuncular: İrem Sude Uludağ, Sibel Çalımlı, Elif Pöge
Balina Düşüşü (Whalefall)
Konu: Jay Gardiner, babasının naaşını bulmak için Kaliforniya'nın orta kıyısında dalışa çıkar ve dev bir kaşalot tarafından yutulur. Yaklaşık bir saatlik oksijeni kalan Jay, kurtulmanın yolunu ararken babasıyla karmaşık ilişkisini ve ondan öğrendiği hayatta kalma derslerini hatırlar.
Yönetmen: Brian Duffield
Vizyon Tarihi: 16 Ekim 2026
Ana Oyuncular: Austin Abrams, Josh Brolin, Elisabeth Shue
Kanlı Gece (Goody Goody)
Konu: Bebek bekleyen bir çift, ebeleriyle birlikte evde doğum yaparken bir kar fırtınası onları içeride mahsur bırakır ve doğumda komplikasyonlar baş gösterir. Kısa süre sonra evde karanlık bir varlığın da olduğunu ve ona karşı savunmasız olduklarını fark ederler.
Yönetmen: Raymond Creamer
Vizyon Tarihi: 16 Ekim 2026
Ana Oyuncular: Colby Hollman, Samantha Robinson, Colleen Foy
Cin Hikayeleri: Zulman
Konu: Zonguldak'ta madenci olarak çalışan Süleyman, madende zincirlenmiş bir çocuğu kurtarır ama çocuk ortadan kaybolur. Doğaüstü görüntülerle boğuşmaya başlayan Süleyman, çocuğun Cuhenna kabilesinin esir tuttuğu Zulman adlı bir cin olduğunu ve kabilenin artık kendi peşinde olduğunu öğrenir.
Yönetmen: Kemal Danacı
Vizyon Tarihi: 16 Ekim 2026
Ana Oyuncular: Ayşegül Kaygusuz, Arif Durak, Erol Sertel
Soy
Konu: Ölüm döşeğindeki dedesinin çağrısıyla arkadaşlarını da yanına alıp İstanbul'daki gizemli bir konağa giden Can, içeri adım attıkları anda yoğun bir sisle dış dünyadan kopar. Lanetli bir tablonun etkisi altına giren grup, konağın sırları ve aralarındaki ihanetler ortaya çıktıkça birer birer avlanmaya başlar.
Yönetmen: Maxime Alexandre
Vizyon Tarihi: 9 Ekim 2026
Ana Oyuncular: Barış Arduç, Farah Zeynep Abdullah, Tuba Büyüküstün, Özge Özacar
Diğer Anne (Other Mommy)
Konu: Evliliği sarsıntıda olan bir ailenin 8 yaşındaki kızı Bela, odasında annesine tıpatıp benzeyen gizemli bir varlıkla karşılaşır. 'Diğer Anne' adını verdiği bu varlık, zamanla yalnızca onu değil bütün aileyi tehdit etmeye başlar.
Yönetmen: Rob Savage
Vizyon Tarihi: 9 Ekim 2026
Ana Oyuncular: Jessica Chastain, Jay Duplass, Dichen Lachman
Sonsuz (It Ends)
Konu: Yeni mezun olmuş bir grup arkadaş, birlikte geçirdikleri son gecede yanlış bir sapağa girer ve kendilerini sonu gelmeyen iki şeritli bir yolda bulur. Açıklanamayan güçler ve tarif edilemez bir dehşet, geceyi kısa sürede kabusa çevirir.
Yönetmen: Alex Ullom
Vizyon Tarihi: 9 Ekim 2026
Ana Oyuncular: Akira Jackson, Phinehas Yoon, Noah Toth
7 Günahın Laneti
Konu: Geçmişte işlediği suçlardan kaçan varlıklı bir adam, maskeli biri tarafından bir mahzene kapatılır. Burada günahlarının bedelini yedi ayrı sınavla ödemeye zorlanır.
Yönetmen: Celal Demirtaş
Vizyon Tarihi: 9 Ekim 2026
Ana Oyuncular: Çağatay Telli, Hakan Gökçe
Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı (Verity)
Konu: Maddi sıkıntı içindeki yazar Lowen Ashleigh, geçirdiği kaza nedeniyle yazamaz hale gelen ünlü yazar Verity Crawford'un yarım kalan kitap serisini tamamlama teklifini kabul eder. Notları incelemek için Crawford ailesinin evine yerleşen Lowen, rahatsız edici itiraflar içeren otobiyografik bir taslak bulur.
Yönetmen: Michael Showalter
Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2026
Ana Oyuncular: Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett
Üç Harfliler: Mühür
Konu: Henüz doğmamış bir bebeğin üzerinde beliren gizemli bir mühür, falcı Müzeyyen'i sırlarla dolu eski bir konakta yaşayan ailenin kabusunun içine çeker. Müzeyyen, aileyi saran karanlığın kaynağını ararken kendisi de bu gücün hedefi haline gelir.
Yönetmen: Mert Uzunmehmet
Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026
Ana Oyuncular: Hicran Çalı, Oğuzhan Mengübeti, Asena Keskinci
Resident Evil
Konu: Sıradan bir iş gününde biyomedikal bir paketi teslim etmekle görevlendirilen kurye, paketi aldıktan kısa süre sonra kendini bir hayatta kalma kabusunun ortasında bulur. Barbarian ve Weapons'ın yönetmeni Zach Cregger, efsanevi oyun serisini sıfırdan yorumluyor.
Yönetmen: Zach Cregger
Vizyon Tarihi: 18 Eylül 2026
Ana Oyuncular: Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry
Fall 2: Ölümcül Tırmanış (Fall 2: Deadpoint)
Konu: Jeolojik bir felaketin ardından iki tırmanışçı, dağın yaklaşık 900 metre yükseğinde mahsur kalır. İlk filmdeki kule gerilimini kayalıklara taşıyan devam filmi, yükseklik korkusunu yine sonuna kadar kullanıyor.
Yönetmen: Peter Spierig, Michael Spierig
Vizyon Tarihi: 4 Eylül 2026
Ana Oyuncular: Tom Brittney, Harriet Slater, Arsema Thomas
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