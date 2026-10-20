İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 24-25 Ekim 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Gupi ve Gülmeyen Kral

Konu: Gupi ve arkadaşları, apartmanlarındaki boş daireye pasta götürürken gizemli bir dolap keşfeder ve kendilerini bambaşka bir diyarda bulur. Burada hiç gülmeyen bir kralın yönettiği, neşesini yitirmiş bir krallıkla karşılaşırlar. Arkadaşlar, kralı güldürüp krallığa mutluluğu geri getirmek için birbirinden farklı yollar dener. Senaryosunu da Gupse Özay'ın yazdığı film, ailece izlenecek bir macera sunuyor.

Yönetmen: Arkın Aktaç

Vizyon Tarihi: 23 Ekim 2026

Seslendirenler: Gupse Özay, Rüzgar Özacun, Dora Kaplan

Patiler: Büyük Macera (Barboskiny Adventure)

Konu: Her biri farklı hayallere ve merak alanlarına sahip Patiler ekibi, keşif ve sürprizlerle dolu bir maceraya atılır. Yol boyunca hayal güçlerini kullanmayı, birlikte çalışmayı ve hatalarının sorumluluğunu almayı öğrenirler.

Yönetmen: Elena Galdobina

Vizyon Tarihi: 23 Ekim 2026

Emiray: Macera Yolcusu

Konu: Kütüphanede oyun oynayan bir grup çocuk, gizemli bir kargodan çıkan kündekari bulmacayı birleştirince bir zaman tüneli açılır ve çocuklar farklı dünyalara dağılır. Hepsi Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin çocukluk yıllarına düşer. Evlerine dönebilmek için her dünyanın kurallarını çözüp bulmacayı tamamlamaları gerekir.

Yönetmen: Kenan Aktaş

Vizyon Tarihi: 16 Ekim 2026

Unutulmuş Ada (Forgotten Island)

Konu: Çocukluk arkadaşları Jo ve Raissa, Filipin mitolojisindeki efsanevi Nakali Adası'na açılan bir portal keşfeder. Mitolojik yaratıklarla dolu adaya düşen ikilinin, anılarını kaybetmeden evlerine dönmenin yolunu bulması gerekir.

Yönetmen: Joel Crawford, Januel Mercado

Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2026

Robu 404

Konu: Teknolojiye meraklı 9 yaşındaki Can, kendi yaptığı robot Robu 404'ün yardımıyla iç dünyasını keşfe çıkar. Yerli yapım, çocuklara dostluk ve kendini tanıma üzerine sıcak bir hikaye anlatıyor.

Yönetmen: Barış Çorak

Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2026

Efsaneler Takımı: Görev İstanbul

Konu: Anadolu efsanelerinden ilham alan hayvan karakterler ve iki çocuktan oluşan cesur bir ekip, kötülüğe karşı mücadele etmek için yola çıkar. İstanbul'da başlayan macera, ekibi Türkiye'nin dört bir yanına taşır.

Yönetmen: Cengizhan Uluocak

Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2026

Kahraman Köpek Charlie (Charlie the Wonderdog)

Konu: Uzaylılar tarafından kaçırılan bir köpek, dünyaya süper güçlerle geri döner. Sevdiklerini tehdit eden kötü kedi Puddy'ye karşı mücadele ederken gerçek kahramanlığın güçten çok cesaret ve iyilikle ilgili olduğunu öğrenir.

Yönetmen: Shea Wageman

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Kediler Firarda: Mısır Operasyonu (Cats in the Museum 2: Treasures of Egypt)

Konu: Ermitaj Müzesi'ndeki maceranın üzerinden iki yıl geçmiştir. Fare Maurice ile kedi dostları Vincent ve Kleopatra, bu kez yavru kedilerle birlikte Mısır'da yepyeni bir serüvene atılır.

Yönetmen: Vasiliy Rovenskiy

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Prenses ve Şövalye: Yaşam İksiri

Konu: Ölümsüz Drybone ile savaşçı Barbara, Barbara'yı teyzesi Kraliçe Brungilda'nın büyüsüyle düştüğü uykudan uyandıracak efsanevi Yaşam İksiri'nin peşine düşer.

Yönetmen: Roman Artemyev

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Çılgın Böcekler

Konu: Üniversite öğrencilerinin evine sızan dört hamamböceği, kampüs hayatını altüst eder. Güven sorunlarının da işin içine girdiği hikaye, çocuklara yönelik neşeli bir macera sunuyor.

Yönetmen: Burak Kaan Şimşeker

Vizyon Tarihi: 4 Eylül 2026