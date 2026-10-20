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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 24-25 Ekim 2026 Tiyatro Oyunları

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 24-25 Ekim 2026 Tiyatro Oyunları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 19:48
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İstanbul'da ekimin son hafta sonunda tiyatro sahneleri dolu bir programla seyirciyi bekliyor. 24-25 Ekim 2026'da Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki salonlarda dramdan komediye, müzikallerden çocuk oyunlarına uzanan çok sayıda oyun sahneleniyor. İBB Şehir Tiyatroları Cumartesi günü sekiz sahnede 15.00 ve 20.00 seanslarıyla izleyiciyle buluşacak; bu oyunların önemli bölümünün biletleri tükendi. Devlet Tiyatroları da Mecidiyeköy, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Ataşehir'deki sahnelerinde oyunlarını sergiliyor. Hafta sonunu tiyatroyla değerlendirmek isteyenler için oyunları, seans saatleri ve mekanlarıyla derledik.

Kaynak: Biletinial, İBB Şehir Tiyatroları

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Avrupa Yakası

Avrupa Yakası

  • Huhu ile Bilim Şov: 24 Ekim Cumartesi, 13.00 | Trump Sahne

  • Bir Varmış Bir Yokmuş: 24 Ekim Cumartesi, 13.00 | Bahçeşehir Muhsin Ertuğrul Sanat Merkezi

  • Starry Night: 24 Ekim Cumartesi, 13.00 | House of Performance Bakırköy

  • Paw Patrol Görev Zamanı: 24 Ekim Cumartesi, 13.00 | Torium Sahne

  • Kuromi ve Arkadaşları Sürpriz Doğum Günü Partisi: 24 Ekim Cumartesi, 13.00 | Mall of İstanbul Moi Sahne

  • Balkabağı Kasabası: 24 Ekim Cumartesi, 13.00 | Fişekhane İkinci Sahne

  • Mini Minnak Kabare: 24 Ekim Cumartesi, 13.00 | Sonsuz Tiyatro Şişli

  • Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Şaka mı Şeker mi?: 24 Ekim Cumartesi, 13.00 | Imagineer Studio Kanyon

  • Ho Ho Ho! Müzikali: 24 Ekim Cumartesi, 13.00 | DasDas İstinyePark

  • Küçük Prens ve Arkadaşları: 24 Ekim Cumartesi, 14.00 | Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi

  • Sonic Orman Macerası: 24 Ekim Cumartesi, 14.30 | Torium Sahne

  • Kuromi ve Arkadaşları Sürpriz Doğum Günü Partisi: 24 Ekim Cumartesi, 15.00 | Mall of İstanbul Moi Sahne

  • Ho Ho Ho! Müzikali: 24 Ekim Cumartesi, 15.00 | DasDas İstinyePark

  • Ringo'nun Dünyası: 24 Ekim Cumartesi, 15.00 | Trump Sahne

  • Bir Nefes Dede Korkut: 24 Ekim Cumartesi, 15.00 | Küçükçekmece DT Sahnesi

  • Nereye: 24 Ekim Cumartesi, 15.00 | Bahçelievler Tiyatrosu Nurettin Topçu Sahnesi

  • Küçük Bir İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor: 24 Ekim Cumartesi, 15.00 | Mecidiyeköy Büyük Sahne

  • Yoldan Çıkan Oyun: 24 Ekim Cumartesi, 15.00 | Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

  • Tartuffe (tükendi): 24 Ekim Cumartesi, 15.00 | Kağıthane Sadabad Sahnesi

  • Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin: 24 Ekim Cumartesi, 15.00 | Beylikdüzü Yakuplu Rasim Öztekin Sahnesi

  • Minecraft ve Kuromi 'Büyük Macera': 24 Ekim Cumartesi, 16.00 | Torium Sahne

  • Babamın Kelimeleriyle (tükendi): 24 Ekim Cumartesi, 18.00 | Mecidiyeköy Stüdyo Sahne

  • Don Kişot'suz Don Kişot: 24 Ekim Cumartesi, 18.30 | Torium Sahne

  • Bir Delinin Hatıra Defteri: 24 Ekim Cumartesi, 19.00 | B-B-S Sahne Yenibosna

  • Eşeğin Gölgesi: 24 Ekim Cumartesi, 20.00 | Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

  • Beyoğlu'nda Gizli Kanto (tükendi): 24 Ekim Cumartesi, 20.00 | Muammer Karaca Tiyatrosu

  • Son-suz Çıkmaz: 24 Ekim Cumartesi, 20.00 | Sonsuz Tiyatro Şişli

  • Çatıya Tıklatma (tükendi): 24 Ekim Cumartesi, 20.00 | Fitaş Dünya Salon 2

  • Bir Nefes Dede Korkut: 24 Ekim Cumartesi, 20.00 | Küçükçekmece DT Sahnesi

  • Nereye: 24 Ekim Cumartesi, 20.00 | Bahçelievler Tiyatrosu Nurettin Topçu Sahnesi

  • Küçük Bir İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor: 24 Ekim Cumartesi, 20.00 | Mecidiyeköy Büyük Sahne

  • Yoldan Çıkan Oyun (tükendi): 24 Ekim Cumartesi, 20.00 | Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

  • Tartuffe (tükendi): 24 Ekim Cumartesi, 20.00 | Kağıthane Sadabad Sahnesi

  • Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin: 24 Ekim Cumartesi, 20.00 | Beylikdüzü Yakuplu Rasim Öztekin Sahnesi

  • Mahşer-i Cümbüş: 24 Ekim Cumartesi, 20.30 | Trump Sahne

  • Boşanma Teklifi: 24 Ekim Cumartesi, 20.30 | Torium Sahne

  • Ballı Süt: 24 Ekim Cumartesi, 20.30 | Fişekhane Ana Sahne

  • Kaydırmalı Aşklar: 24 Ekim Cumartesi, 20.30 | Ortaköy Kültür Merkezi Afife Jale Sahnesi

  • İki Şehrin Hikayesi: 24 Ekim Cumartesi, 20.30 | Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi

  • Martı: 24 Ekim Cumartesi, 20.30 | Tiyatro Pera

  • Yerma: 24 Ekim Cumartesi, 20.30 | Şişli Tiyatrosu

  • Soytarılar: 24 Ekim Cumartesi, 20.30 | Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

  • Saatleri Ayarlama Enstitüsü: 24 Ekim Cumartesi, 21.00 | Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu

  • Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri: 25 Ekim Pazar, 12.00 | Trump Sahne

  • Süper Kediler Tiyatro Oyunu: 25 Ekim Pazar, 12.00 | Torium Sahne

  • Huhu ile Bilim Şov: 25 Ekim Pazar, 13.00 | Mall of İstanbul Moi Sahne

  • Don Kişot Çocuk Tiyatrosu: 25 Ekim Pazar, 13.00 | DasDas İstinyePark

  • Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Şaka mı Şeker mi?: 25 Ekim Pazar, 13.00 | Imagineer Studio Kanyon

  • Bir Yüzgeç Hikayesi: 25 Ekim Pazar, 13.00 | İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi Sultangazi

  • Kayıp Aslan Kardeşler: 25 Ekim Pazar, 13.00 | Muammer Karaca Tiyatrosu

  • Sihirli Oyuncak: 25 Ekim Pazar, 13.00 | Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

  • Charlie'nin Çikolata Fabrikasında: 25 Ekim Pazar, 13.00 | İBB Adem Baştürk Kültür Merkezi

  • Koca Diş ve Arkadaşları: 25 Ekim Pazar, 13.00 | İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi

  • Sivrisinekler ve İnsanlar: 25 Ekim Pazar, 13.00 | İBB Başakşehir Kültür Merkezi

  • Hikayeden Oyuna: 25 Ekim Pazar, 13.00 | İBB Dr. Enver Ören Kültür Merkezi

  • Sinbad ve Kayıp Prenses: 25 Ekim Pazar, 13.00 | Fişekhane İkinci Sahne

  • Bir Sincap Hikayesi: 25 Ekim Pazar, 13.00 | İBB Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi

  • Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri: 25 Ekim Pazar, 14.00 | Trump Sahne

  • Kırmızı Küre: 25 Ekim Pazar, 14.00 | Mecidiyeköy Büyük Sahne

  • Don Kişot Çocuk Tiyatrosu: 25 Ekim Pazar, 15.00 | DasDas İstinyePark

  • Happy Pig's Öğreniyor: 25 Ekim Pazar, 15.00 | Mall of İstanbul Moi Sahne

  • Karlar Ülkesi Büyülü Orman: 25 Ekim Pazar, 15.00 | Torium Sahne

  • 80 Günde Dünya Turu: 25 Ekim Pazar, 15.00 | Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

  • Afacan Kardeşler Oyun Kuruyor: 25 Ekim Pazar, 17.00 | Mall of İstanbul Moi Sahne

  • Bi' Takım Olaylar: 25 Ekim Pazar, 17.00 | Sahne Beşiktaş

  • Eşyanın Tabiatı: 25 Ekim Pazar, 18.00 | Fişekhane Ana Sahne

  • Müzeyyen: 25 Ekim Pazar, 18.00 | Şişli Tiyatrosu

  • Martı: 25 Ekim Pazar, 18.30 | Tiyatro Pera

  • Metamorfoz: 25 Ekim Pazar, 19.00 | İstos Sahne Aznavur

  • Dosya No: KRGZ-2026/27-T1R4N: 25 Ekim Pazar, 19.00 | Fitaş Dünya

  • Uyuyan Güzel: 25 Ekim Pazar, 19.00 | İBB Arnavutköy Kültür Merkezi

  • Heim - Bir Göç Hikayesi: 25 Ekim Pazar, 19.00 | Şişli Nazım Hikmet Kültür Sanat Merkezi

  • Bir İdam Mahkumunun Son Günü: 25 Ekim Pazar, 19.40 | B-B-S Sahne Yenibosna

  • İki Efendinin Uşağı Alaturka (tükendi): 25 Ekim Pazar, 20.00 | Muammer Karaca Tiyatrosu

  • Süt Kardeşler: 25 Ekim Pazar, 20.30 | Trump Sahne

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası

  • Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Gizemli Bir Gece: 24 Ekim Cumartesi, 13.00 | Akasya Kültür Sanat Sahnesi

  • Don Kişot Çocuk Tiyatrosu: 24 Ekim Cumartesi, 13.00 | Caddebostan Kültür Merkezi

  • Afacan Kardeşler Oyun Kuruyor: 24 Ekim Cumartesi, 13.00 | Palladium AVM Tiyatro Salonu 2

  • Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri: 24 Ekim Cumartesi, 13.00 | Duru Tiyatro Watergarden Ataşehir

  • Bremen Mızıkacıları: 24 Ekim Cumartesi, 14.00 | Kozzy Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi

  • Don Kişot Çocuk Tiyatrosu: 24 Ekim Cumartesi, 15.00 | Caddebostan Kültür Merkezi

  • Oz Büyücüsü Müzikali: 24 Ekim Cumartesi, 15.00 | Duru Tiyatro Watergarden Ataşehir

  • Süper Kediler Tiyatro Oyunu: 24 Ekim Cumartesi, 15.00 | Palladium AVM Tiyatro Salonu 2

  • Ebedi Barış: 24 Ekim Cumartesi, 15.00 | Ataşehir MSKM Halit Akçatepe Sahnesi

  • Öylece Durur Zaman (tükendi): 24 Ekim Cumartesi, 15.00 | Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi

  • Haramiler (tükendi): 24 Ekim Cumartesi, 15.00 | Ümraniye Sahnesi

  • Maviydi Bisikletim (tükendi): 24 Ekim Cumartesi, 15.00 | Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi

  • Sevgili Yelena Sergeyevna: 24 Ekim Cumartesi, 15.00 | Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi

  • Çingene Boksör (tükendi): 24 Ekim Cumartesi, 15.00 | Müze Gazhane Meydan Sahne

  • Bir Delinin Hatıra Defteri: 24 Ekim Cumartesi, 15.30 | Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi

  • Sevgili Arsız Ölüm Dirmit (tükendi): 24 Ekim Cumartesi, 16.00 | Moda Sahnesi Büyük Salon

  • Ağzı Çiçekli Adam: 24 Ekim Cumartesi, 16.00 | Cafe Theatre Koşuyolu

  • O Çatının Altında: 24 Ekim Cumartesi, 16.00 | Kadıköy İkincikat

  • Happy Pig's Öğreniyor: 24 Ekim Cumartesi, 17.00 | Palladium AVM Tiyatro Salonu 2

  • Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz: 24 Ekim Cumartesi, 18.00 | Cafe Theatre Koşuyolu

  • Vakit Tamam Abbas: 24 Ekim Cumartesi, 18.30 | Moda Sahnesi

  • Ebedi Barış: 24 Ekim Cumartesi, 20.00 | Ataşehir MSKM Halit Akçatepe Sahnesi

  • Öylece Durur Zaman (tükendi): 24 Ekim Cumartesi, 20.00 | Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi

  • Haramiler (tükendi): 24 Ekim Cumartesi, 20.00 | Ümraniye Sahnesi

  • Maviydi Bisikletim (tükendi): 24 Ekim Cumartesi, 20.00 | Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi

  • Sevgili Yelena Sergeyevna (tükendi): 24 Ekim Cumartesi, 20.00 | Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi

  • Çingene Boksör (tükendi): 24 Ekim Cumartesi, 20.00 | Müze Gazhane Meydan Sahne

  • Bir Delinin Hatıra Defteri: 24 Ekim Cumartesi, 20.00 | Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi

  • Arkadaşım Karım Olunca: 24 Ekim Cumartesi, 20.00 | Caddebostan Kültür Merkezi

  • Sevgili Arsız Ölüm Dirmit (tükendi): 24 Ekim Cumartesi, 20.30 | Moda Sahnesi Büyük Salon

  • Aşk Hikayen Düşmüş: 24 Ekim Cumartesi, 20.30 | Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • İçimizdeki Şeytan: 24 Ekim Cumartesi, 20.30 | Kozzy Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi

  • Aşk Listesi: 24 Ekim Cumartesi, 20.30 | Caddebostan Kültür Merkezi

  • Gomidas: 24 Ekim Cumartesi, 20.30 | Alan Kadıköy

  • Faust: 24 Ekim Cumartesi, 20.30 | Altkat Sanat Tiyatrosu

  • Çadır Gazinosu: 24 Ekim Cumartesi, 20.30 | Üsküdar Sahne Hane

  • Daha Da Beteri Var: 24 Ekim Cumartesi, 20.30 | İstanbulimpro Sahne

  • Sanki Yaşamışız Gibi: 24 Ekim Cumartesi, 20.30 | Pax Sahne

  • Şakkadanak: 24 Ekim Cumartesi, 20.30 | Mayor Sahne Bostancı

  • Geceyarısı Hayaleti: 24 Ekim Cumartesi, 20.30 | Tiyatro Ak'la Kara Kadıköy Sahnesi

  • Ayrılık Çeşmesi: 24 Ekim Cumartesi, 20.30 | Kadıköy İkincikat

  • Neşe-i Muhabbet: 24 Ekim Cumartesi, 20.30 | İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi

  • Takıntılar: 24 Ekim Cumartesi, 20.30 | Altı Üstü Kabare

  • Aydede: 24 Ekim Cumartesi, 20.30 | Kot1 Kolektif

  • Edepsiz Komedi: 24 Ekim Cumartesi, 23.00 | Cafe Theatre Koşuyolu

  • Ağustos Böceği ile Karınca Müzikali: 25 Ekim Pazar, 12.00 | Caddebostan Kültür Merkezi

  • Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Gizemli Bir Gece: 25 Ekim Pazar, 13.00 | Akasya Kültür Sanat Sahnesi

  • Paw Patrol Görev Zamanı: 25 Ekim Pazar, 13.00 | Kartal Uğur Mumcu Kültür Merkezi

  • Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri: 25 Ekim Pazar, 13.00 | Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • Kamishibai: Midas ve Eşek Kulakları: 25 Ekim Pazar, 13.00 | Caddebostan Kültür Merkezi

  • Küçük Prens: 25 Ekim Pazar, 13.00 | Kozzy Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi

  • Susam Sokağı 'Kurabiye Operasyonu': 25 Ekim Pazar, 13.00 | Kadıköy Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi

  • Çizmeli Kedi: 25 Ekim Pazar, 13.00 | Duru Tiyatro Watergarden Ataşehir

  • Hayal Adası Müzikali: 25 Ekim Pazar, 13.00 | Palladium AVM Tiyatro Salonu 2

  • Hayvanlar Yalana Karşılar: 25 Ekim Pazar, 13.00 | İBB Şile Kültür Merkezi

  • Don Kişot'un Serüvenleri: 25 Ekim Pazar, 13.00 | İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi

  • Cesaretin Sesi: 25 Ekim Pazar, 13.00 | İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi Tuzla

  • Alaaddin: 25 Ekim Pazar, 13.00 | İBB Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi

  • Ağustos Böceği ile Karınca Müzikali: 25 Ekim Pazar, 14.00 | Caddebostan Kültür Merkezi

  • Sonic Orman Macerası: 25 Ekim Pazar, 14.30 | Kartal Uğur Mumcu Kültür Merkezi

  • Hayal Adası Müzikali: 25 Ekim Pazar, 14.30 | Palladium AVM Tiyatro Salonu 2

  • Kamishibai: Midas ve Eşek Kulakları: 25 Ekim Pazar, 15.00 | Caddebostan Kültür Merkezi

  • Susam Sokağı 'Kurabiye Operasyonu': 25 Ekim Pazar, 15.00 | Kadıköy Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi

  • Çizmeli Kedi: 25 Ekim Pazar, 15.00 | Duru Tiyatro Watergarden Ataşehir

  • Şirinler Kayıp Reçete: 25 Ekim Pazar, 15.00 | Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • Hayvanlar ve Çocuklar: 25 Ekim Pazar, 15.30 | Ataşehir Mavi Uçurtma Tiyatrosu

  • Minecraft ve Kuromi 'Büyük Macera': 25 Ekim Pazar, 16.00 | Kartal Uğur Mumcu Kültür Merkezi

  • Elma Labrador Çimen: 25 Ekim Pazar, 16.00 | Moda Sahnesi Büyük Salon

  • Ağzı Çiçekli Adam: 25 Ekim Pazar, 16.00 | Cafe Theatre Koşuyolu

  • Star Paws Doğa Devriyesi: 25 Ekim Pazar, 16.00 | Palladium AVM Tiyatro Salonu 2

  • 84 90 62 74 / Old Fools (tükendi): 25 Ekim Pazar, 16.30 | Alan Kadıköy

  • Kukla Kabare: 25 Ekim Pazar, 17.00 | DasDas Sahne Ataşehir

  • Bir Delinin Hatıra Defteri: 25 Ekim Pazar, 18.00 | Cafe Theatre Koşuyolu

  • Haftanın Elemanı: 25 Ekim Pazar, 19.00 | İstanbulimpro Sahne

  • Annemiz Evde Yok: 25 Ekim Pazar, 19.00 | Üsküdar Sahne Hane

  • Woyzeck: 25 Ekim Pazar, 19.00 | Mayor Sahne Bostancı

  • Baş Belası: 25 Ekim Pazar, 19.00 | Kartal Sanat Tiyatrosu Black Box

  • Kadın Aklı Erkek Aklı: 25 Ekim Pazar, 19.30 | Caddebostan Kültür Merkezi

  • Pir Sultan Abdal Müzikali: 25 Ekim Pazar, 20.00 | İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi Tuzla

  • İstanbul Şiirle Buluşuyor: Birden Bire Orhan Veli (ücretsiz, tükendi): 25 Ekim Pazar, 20.00 | Müze Gazhane Meydan Sahne

  • Olağanüstü Bir Gece: 25 Ekim Pazar, 20.00 | Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi

  • Düş Payı: 25 Ekim Pazar, 20.30 | İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi

  • Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz: 25 Ekim Pazar, 20.30 | Cafe Theatre Koşuyolu

  • 84 90 62 74 / Old Fools: 25 Ekim Pazar, 20.30 | Alan Kadıköy

  • Ejder Sever Bizi: 25 Ekim Pazar, 20.30 | Pax Sahne

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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