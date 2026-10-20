İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 24-25 Ekim 2026 Tiyatro Oyunları

Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Gizemli Bir Gece: 24 Ekim Cumartesi, 13.00 | Akasya Kültür Sanat Sahnesi
Don Kişot Çocuk Tiyatrosu: 24 Ekim Cumartesi, 13.00 | Caddebostan Kültür Merkezi
Afacan Kardeşler Oyun Kuruyor: 24 Ekim Cumartesi, 13.00 | Palladium AVM Tiyatro Salonu 2
Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri: 24 Ekim Cumartesi, 13.00 | Duru Tiyatro Watergarden Ataşehir
Bremen Mızıkacıları: 24 Ekim Cumartesi, 14.00 | Kozzy Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi
Don Kişot Çocuk Tiyatrosu: 24 Ekim Cumartesi, 15.00 | Caddebostan Kültür Merkezi
Oz Büyücüsü Müzikali: 24 Ekim Cumartesi, 15.00 | Duru Tiyatro Watergarden Ataşehir
Süper Kediler Tiyatro Oyunu: 24 Ekim Cumartesi, 15.00 | Palladium AVM Tiyatro Salonu 2
Ebedi Barış: 24 Ekim Cumartesi, 15.00 | Ataşehir MSKM Halit Akçatepe Sahnesi
Öylece Durur Zaman (tükendi): 24 Ekim Cumartesi, 15.00 | Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi
Haramiler (tükendi): 24 Ekim Cumartesi, 15.00 | Ümraniye Sahnesi
Maviydi Bisikletim (tükendi): 24 Ekim Cumartesi, 15.00 | Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi
Sevgili Yelena Sergeyevna: 24 Ekim Cumartesi, 15.00 | Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi
Çingene Boksör (tükendi): 24 Ekim Cumartesi, 15.00 | Müze Gazhane Meydan Sahne
Bir Delinin Hatıra Defteri: 24 Ekim Cumartesi, 15.30 | Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi
Sevgili Arsız Ölüm Dirmit (tükendi): 24 Ekim Cumartesi, 16.00 | Moda Sahnesi Büyük Salon
Ağzı Çiçekli Adam: 24 Ekim Cumartesi, 16.00 | Cafe Theatre Koşuyolu
O Çatının Altında: 24 Ekim Cumartesi, 16.00 | Kadıköy İkincikat
Happy Pig's Öğreniyor: 24 Ekim Cumartesi, 17.00 | Palladium AVM Tiyatro Salonu 2
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz: 24 Ekim Cumartesi, 18.00 | Cafe Theatre Koşuyolu
Vakit Tamam Abbas: 24 Ekim Cumartesi, 18.30 | Moda Sahnesi
Ebedi Barış: 24 Ekim Cumartesi, 20.00 | Ataşehir MSKM Halit Akçatepe Sahnesi
Öylece Durur Zaman (tükendi): 24 Ekim Cumartesi, 20.00 | Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi
Haramiler (tükendi): 24 Ekim Cumartesi, 20.00 | Ümraniye Sahnesi
Maviydi Bisikletim (tükendi): 24 Ekim Cumartesi, 20.00 | Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi
Sevgili Yelena Sergeyevna (tükendi): 24 Ekim Cumartesi, 20.00 | Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi
Çingene Boksör (tükendi): 24 Ekim Cumartesi, 20.00 | Müze Gazhane Meydan Sahne
Bir Delinin Hatıra Defteri: 24 Ekim Cumartesi, 20.00 | Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi
Arkadaşım Karım Olunca: 24 Ekim Cumartesi, 20.00 | Caddebostan Kültür Merkezi
Sevgili Arsız Ölüm Dirmit (tükendi): 24 Ekim Cumartesi, 20.30 | Moda Sahnesi Büyük Salon
Aşk Hikayen Düşmüş: 24 Ekim Cumartesi, 20.30 | Kadıköy Eğitim Sahnesi
İçimizdeki Şeytan: 24 Ekim Cumartesi, 20.30 | Kozzy Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi
Aşk Listesi: 24 Ekim Cumartesi, 20.30 | Caddebostan Kültür Merkezi
Gomidas: 24 Ekim Cumartesi, 20.30 | Alan Kadıköy
Faust: 24 Ekim Cumartesi, 20.30 | Altkat Sanat Tiyatrosu
Çadır Gazinosu: 24 Ekim Cumartesi, 20.30 | Üsküdar Sahne Hane
Daha Da Beteri Var: 24 Ekim Cumartesi, 20.30 | İstanbulimpro Sahne
Sanki Yaşamışız Gibi: 24 Ekim Cumartesi, 20.30 | Pax Sahne
Şakkadanak: 24 Ekim Cumartesi, 20.30 | Mayor Sahne Bostancı
Geceyarısı Hayaleti: 24 Ekim Cumartesi, 20.30 | Tiyatro Ak'la Kara Kadıköy Sahnesi
Ayrılık Çeşmesi: 24 Ekim Cumartesi, 20.30 | Kadıköy İkincikat
Neşe-i Muhabbet: 24 Ekim Cumartesi, 20.30 | İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi
Takıntılar: 24 Ekim Cumartesi, 20.30 | Altı Üstü Kabare
Aydede: 24 Ekim Cumartesi, 20.30 | Kot1 Kolektif
Edepsiz Komedi: 24 Ekim Cumartesi, 23.00 | Cafe Theatre Koşuyolu
Ağustos Böceği ile Karınca Müzikali: 25 Ekim Pazar, 12.00 | Caddebostan Kültür Merkezi
Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Gizemli Bir Gece: 25 Ekim Pazar, 13.00 | Akasya Kültür Sanat Sahnesi
Paw Patrol Görev Zamanı: 25 Ekim Pazar, 13.00 | Kartal Uğur Mumcu Kültür Merkezi
Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri: 25 Ekim Pazar, 13.00 | Kadıköy Eğitim Sahnesi
Kamishibai: Midas ve Eşek Kulakları: 25 Ekim Pazar, 13.00 | Caddebostan Kültür Merkezi
Küçük Prens: 25 Ekim Pazar, 13.00 | Kozzy Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi
Susam Sokağı 'Kurabiye Operasyonu': 25 Ekim Pazar, 13.00 | Kadıköy Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi
Çizmeli Kedi: 25 Ekim Pazar, 13.00 | Duru Tiyatro Watergarden Ataşehir
Hayal Adası Müzikali: 25 Ekim Pazar, 13.00 | Palladium AVM Tiyatro Salonu 2
Hayvanlar Yalana Karşılar: 25 Ekim Pazar, 13.00 | İBB Şile Kültür Merkezi
Don Kişot'un Serüvenleri: 25 Ekim Pazar, 13.00 | İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi
Cesaretin Sesi: 25 Ekim Pazar, 13.00 | İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi Tuzla
Alaaddin: 25 Ekim Pazar, 13.00 | İBB Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi
Ağustos Böceği ile Karınca Müzikali: 25 Ekim Pazar, 14.00 | Caddebostan Kültür Merkezi
Sonic Orman Macerası: 25 Ekim Pazar, 14.30 | Kartal Uğur Mumcu Kültür Merkezi
Hayal Adası Müzikali: 25 Ekim Pazar, 14.30 | Palladium AVM Tiyatro Salonu 2
Kamishibai: Midas ve Eşek Kulakları: 25 Ekim Pazar, 15.00 | Caddebostan Kültür Merkezi
Susam Sokağı 'Kurabiye Operasyonu': 25 Ekim Pazar, 15.00 | Kadıköy Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi
Çizmeli Kedi: 25 Ekim Pazar, 15.00 | Duru Tiyatro Watergarden Ataşehir
Şirinler Kayıp Reçete: 25 Ekim Pazar, 15.00 | Kadıköy Eğitim Sahnesi
Hayvanlar ve Çocuklar: 25 Ekim Pazar, 15.30 | Ataşehir Mavi Uçurtma Tiyatrosu
Minecraft ve Kuromi 'Büyük Macera': 25 Ekim Pazar, 16.00 | Kartal Uğur Mumcu Kültür Merkezi
Elma Labrador Çimen: 25 Ekim Pazar, 16.00 | Moda Sahnesi Büyük Salon
Ağzı Çiçekli Adam: 25 Ekim Pazar, 16.00 | Cafe Theatre Koşuyolu
Star Paws Doğa Devriyesi: 25 Ekim Pazar, 16.00 | Palladium AVM Tiyatro Salonu 2
84 90 62 74 / Old Fools (tükendi): 25 Ekim Pazar, 16.30 | Alan Kadıköy
Kukla Kabare: 25 Ekim Pazar, 17.00 | DasDas Sahne Ataşehir
Bir Delinin Hatıra Defteri: 25 Ekim Pazar, 18.00 | Cafe Theatre Koşuyolu
Haftanın Elemanı: 25 Ekim Pazar, 19.00 | İstanbulimpro Sahne
Annemiz Evde Yok: 25 Ekim Pazar, 19.00 | Üsküdar Sahne Hane
Woyzeck: 25 Ekim Pazar, 19.00 | Mayor Sahne Bostancı
Baş Belası: 25 Ekim Pazar, 19.00 | Kartal Sanat Tiyatrosu Black Box
Kadın Aklı Erkek Aklı: 25 Ekim Pazar, 19.30 | Caddebostan Kültür Merkezi
Pir Sultan Abdal Müzikali: 25 Ekim Pazar, 20.00 | İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi Tuzla
İstanbul Şiirle Buluşuyor: Birden Bire Orhan Veli (ücretsiz, tükendi): 25 Ekim Pazar, 20.00 | Müze Gazhane Meydan Sahne
Olağanüstü Bir Gece: 25 Ekim Pazar, 20.00 | Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi
Düş Payı: 25 Ekim Pazar, 20.30 | İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz: 25 Ekim Pazar, 20.30 | Cafe Theatre Koşuyolu
84 90 62 74 / Old Fools: 25 Ekim Pazar, 20.30 | Alan Kadıköy
Ejder Sever Bizi: 25 Ekim Pazar, 20.30 | Pax Sahne
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