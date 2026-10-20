İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 24-25 Ekim 2026 Tiyatro Oyunları

İstanbul'da ekimin son hafta sonunda tiyatro sahneleri dolu bir programla seyirciyi bekliyor. 24-25 Ekim 2026'da Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki salonlarda dramdan komediye, müzikallerden çocuk oyunlarına uzanan çok sayıda oyun sahneleniyor. İBB Şehir Tiyatroları Cumartesi günü sekiz sahnede 15.00 ve 20.00 seanslarıyla izleyiciyle buluşacak; bu oyunların önemli bölümünün biletleri tükendi. Devlet Tiyatroları da Mecidiyeköy, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Ataşehir'deki sahnelerinde oyunlarını sergiliyor. Hafta sonunu tiyatroyla değerlendirmek isteyenler için oyunları, seans saatleri ve mekanlarıyla derledik.

Kaynak: Biletinial, İBB Şehir Tiyatroları