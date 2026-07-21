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Sadece Metalcilerin Geçebileceği Bu Şarkı Sözü Testine Hazır mısın?

etiket Sadece Metalcilerin Geçebileceği Bu Şarkı Sözü Testine Hazır mısın?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
21.07.2026 - 23:01
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Metal dinlemek başka, şarkı sözlerini ezbere bilmek bambaşka! Bu testte seni biraz zorlayacağız. Bu kez işin içinde herkesin bildiği klasikler yok. Daha çok türün müdavimlerinin anında tanıyacağı şarkı sözleriyle karşındayız! Bakalım metal müzik bilgin, birkaç satırdan şarkıyı ve grubu çıkarabilecek kadar sağlam mı? Haydi başlayalım! 👇

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1. "Do I take everybody else down / Everybody else down with me?" Bu sözler hangi şarkıda geçiyor?

2. Peki şu hangi şarkının girişi: "I push my fingers into my eyes / It's the only thing that slowly stops the ache"

3. Bu sözleri hatırlıyor musun? "We were the prisoners of our own fantasty / But now we are marching Against these Gods"

4. Bu sözler hangi şarkıda geçiyor? "A lesson learned in life / Known from the dawn of time"

5. Hangi şarkı şu sözlerle başlıyor: "We walk this earth / With fire in our hands"

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6. Bu sözler tanıdık geldi mi? "In a moment I'm lost / Dying from the inside"

7. Hangi şarkı şu sözlerle başlıyor: "Akephalos / Shine through me / Come forth in war"

8. Şu sözler hangi şarkıda geçiyor: "Beneath the seas, I searched and had a different view"

9. Son olarak şu sözler tanıdık geldi mi: "Thor! Oden's son, protector of mankind / Ride to meet your fate, your destiny awaits"

İlk metal şarkını bugün mü dinledin? 🙄

Ya metal dünyasına aşırı uzaksın ya da dinlediğin şarkılarda ne söylendiğini pek bilmiyorsun. Muhtemelen sevdiğin birkaç grup var ve daha çok riffleri ya da melodileri hatırlıyorsun. Bu yüzden üzülme çünkü metal evreni başlı başına dev bir okyanus. Belki de yıllardır dinlediğin bazı şarkıların sözlerine hiç dikkat etmedin. Bundan sonra kulaklıkları takıp biraz daha sözlere odaklanırsan çok daha iyi sonuçlar alabilirsin. Kısacası potansiyel var, biraz daha keşfetme zamanı!

Gerçek bir metalci olmana ramak kalmış!

Belli ki senin playlist'in baştan sona metal şarkılardan oluşuyor. Türler arasında dolaşmış, farklı dönemlerden ve farklı alt türlerden gruplara kulak vermişsin. Her birini ezberlemek kolay değil çünkü tonlarca parça var! Bazı sorularda tereddüt etmiş olsan da bazı şarkıları birkaç satırdan tanıyabildin, bu iyi bir şey. Muhtemelen konserlere gitmeyi, yeni gruplar keşfetmeyi ve çalma listelerini sürekli güncellemeyi seviyorsun. Şarkı sözleri tamamen ezberinde olmayabilir ama metal kültürüne hakim sayılırsın.

Şarkı sözlerini sen yazmış gibisin!

Sen daha ilk kelimeyi duyduğun an şarkının adını ve hangi gruba ait olduğunu, hatta hangi alt türden olduğunu bile biliyorsun! Bu seviyeye gelmek kolay değil, belli ki yıllarını metal müziğe adamışsın! Daha doğrusu sen metalci doğmuşsun! Büyük ihtimalle albümleri baştan sona dinliyor, sözleri inceliyor ve grup kadrolarını bile takip ediyorsun. Bu testteki birçok kişinin takılacağı soruları rahatlıkla geçmiş olman tesadüf değil. Fazla söze gerek yok, tebrikler! 👏

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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