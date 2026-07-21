Sadece Metalcilerin Geçebileceği Bu Şarkı Sözü Testine Hazır mısın?

Ya metal dünyasına aşırı uzaksın ya da dinlediğin şarkılarda ne söylendiğini pek bilmiyorsun. Muhtemelen sevdiğin birkaç grup var ve daha çok riffleri ya da melodileri hatırlıyorsun. Bu yüzden üzülme çünkü metal evreni başlı başına dev bir okyanus. Belki de yıllardır dinlediğin bazı şarkıların sözlerine hiç dikkat etmedin. Bundan sonra kulaklıkları takıp biraz daha sözlere odaklanırsan çok daha iyi sonuçlar alabilirsin. Kısacası potansiyel var, biraz daha keşfetme zamanı!