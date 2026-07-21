Sadece Metalcilerin Geçebileceği Bu Şarkı Sözü Testine Hazır mısın?
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Metal dinlemek başka, şarkı sözlerini ezbere bilmek bambaşka! Bu testte seni biraz zorlayacağız. Bu kez işin içinde herkesin bildiği klasikler yok. Daha çok türün müdavimlerinin anında tanıyacağı şarkı sözleriyle karşındayız! Bakalım metal müzik bilgin, birkaç satırdan şarkıyı ve grubu çıkarabilecek kadar sağlam mı? Haydi başlayalım! 👇
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1. "Do I take everybody else down / Everybody else down with me?" Bu sözler hangi şarkıda geçiyor?
2. Peki şu hangi şarkının girişi: "I push my fingers into my eyes / It's the only thing that slowly stops the ache"
3. Bu sözleri hatırlıyor musun? "We were the prisoners of our own fantasty / But now we are marching Against these Gods"
4. Bu sözler hangi şarkıda geçiyor? "A lesson learned in life / Known from the dawn of time"
5. Hangi şarkı şu sözlerle başlıyor: "We walk this earth / With fire in our hands"
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6. Bu sözler tanıdık geldi mi? "In a moment I'm lost / Dying from the inside"
7. Hangi şarkı şu sözlerle başlıyor: "Akephalos / Shine through me / Come forth in war"
8. Şu sözler hangi şarkıda geçiyor: "Beneath the seas, I searched and had a different view"
9. Son olarak şu sözler tanıdık geldi mi: "Thor! Oden's son, protector of mankind / Ride to meet your fate, your destiny awaits"
İlk metal şarkını bugün mü dinledin? 🙄
Gerçek bir metalci olmana ramak kalmış!
Şarkı sözlerini sen yazmış gibisin!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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