Sadece Kısa Boylu İnsanların Anlayabileceği 15 Trajikomik Durum

Eğer boyunuz kısa ise, bu durumun hayatınız üzerinde bir dizi etkisi olduğunu çok iyi bilirsiniz. İster istemez kısa boylu olmak, dünyayı farklı bir perspektiften görmenizi sağlar. İşte sadece kısa boylu insanların anlayabileceği bazı durumlar!