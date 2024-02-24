Sadece Kısa Boylu İnsanların Anlayabileceği 15 Trajikomik Durum
Sadece Kısa Boylu İnsanların Anlayabileceği 15 Trajikomik Durum
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Eğer boyunuz kısa ise, bu durumun hayatınız üzerinde bir dizi etkisi olduğunu çok iyi bilirsiniz. İster istemez kısa boylu olmak, dünyayı farklı bir perspektiften görmenizi sağlar. İşte sadece kısa boylu insanların anlayabileceği bazı durumlar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. ''Arabadaki kafa koyma yerleri benim için hiç bir işe yaramıyor çünkü kafam yetişmiyor.''
2. ''Kalabalığın içindeyken bir şeyleri görmekte çok zorlanıyorum.''
3. ''Yüksekteki dolaplara yetişmekte zorlanıyorum bu yüzden sandalyeye çıkmam gerekiyor.''
4. ''Konsere gittiğimde önümdeki insanlar yüzünden sahneyi göremiyorum.''
5. ''Bir şey ağır olmasa bile tutarken etrafını ellerim sarmıyorsa zor taşıyorum.''
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. ''Sinemalarda önüme uzun boylu insanların oturmasından nefret ediyorum. Ön tarafta oturmak da hoşuma gitmiyor. Bu yüzden pek sinemaya gidemiyorum.''
7. ''İnsanların sırt çantaları suratıma çarpıyor.''
8. ''Yürüyen merdivenlerde insanların poposu suratımın hizasına denk geliyor.''
9. ''Arabalardaki güneşlikler biz kısa boylular için hiç bir anlam ifade etmiyor.''
10. ''Büyük arabalar geri geri gelirken beni görmüyorlar. Birkaç kez bana bu şekilde araba çarptı.'''
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. ''Yüksekteki dolap raflarını temizlemem gerekmiyor. Size pis gelebilir ama ben onları görmüyorum bile. Bu yüzden bir sorun olmuyor.''
12. ''Giydiğim kıyafetlerin kolları uzun geliyor.''
13. ''Konuşurken insanların burun deliklerini görebiliyorum.''
14. ''Tuvalette otururken ayağım yere değmiyor. Tuvaletimi havada yapıyor gibi hissediyorum.''
15. ''Bizim aksimize uzun boylu insanlar kalabalıkta rahat nefes alabiliyorlar. Biz ise onların verdikleri nefeslerini içimize çekiyoruz.''
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın