Muhtemel Aşk Bu Akşam (5 Kasım) Yeni Bölüm Var mı, Yok mu? 20. Bölüm Ne Zaman?

Muhtemel Aşk'ın 29 Ekim'de yayınlanmamasının nedeni Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanan yayın akışıydı. Show TV o akşam dizinin yerine Bir Cumhuriyet Şarkısı filmini ekrana getirdi. Birsen Altuntaş'ın haberinde ertelemenin arkasında düşük reklam gelirlerinin de olduğu öne sürülse de kanaldan bu konuda bir açıklama yapılmadı.

Muhtemel Aşk final mi yapıyor sorusuna gelince, reytinglerde ilk 10'a giremediği haftaların ardından konuşulan final iddiası dizinin resmi hesabından yalanlanmıştı. Dizi yorumcusu Deniz Tural'ın paylaşımına göre Muhtemel Aşk 26. bölüme kadar uzatıldı; kanal henüz resmi bir final tarihi açıklamadı.