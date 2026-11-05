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Muhtemel Aşk Bu Akşam (5 Kasım) Yeni Bölüm Var mı, Yok mu? 20. Bölüm Ne Zaman?

Muhtemel Aşk Bu Akşam (5 Kasım) Yeni Bölüm Var mı, Yok mu? 20. Bölüm Ne Zaman?

Show tv yerli dizi yayın akışı
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
05.11.2026 - 16:14
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Show TV'nin perşembe akşamlarında yayınlanan Muhtemel Aşk, final iddiaları ve kadro değişiklikleriyle son haftalarda sık sık gündeme geliyor. Geçen hafta yeni bölümle ekrana gelmeyen dizinin hayranları, 5 Kasım akşamı için aynı soruların cevabını arıyor: 'Muhtemel Aşk bu akşam var mı, yok mu? Muhtemel Aşk neden yoktu, final mi yapıyor? Muhtemel Aşk 20. bölüm ne zaman?'

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Muhtemel Aşk bu akşam var mı, yok mu? 5 Kasım'da yeni bölüm var mı?

Muhtemel Aşk bu akşam var mı, yok mu? 5 Kasım'da yeni bölüm var mı?

Muhtemel Aşk bu akşam yeni bölümüyle ekranda. Show TV'nin 5 Kasım Perşembe yayın akışında dizi saat 20.00'de 'Yeni Bölüm' ibaresiyle yer alıyor. Geçen hafta ertelenen 20. bölümün bu akşam yayınlanması bekleniyor.

Kısacası 'Muhtemel Aşk bu akşam var mı?' diye soranlar için cevap evet. Defne ile Kadir'in hikâyesini takip eden izleyiciler, bir haftalık aranın ardından diziye kaldığı yerden devam edecek.

Muhtemel Aşk geçen hafta neden yoktu, final mi yapıyor?

Muhtemel Aşk geçen hafta neden yoktu, final mi yapıyor?

Muhtemel Aşk'ın 29 Ekim'de yayınlanmamasının nedeni Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanan yayın akışıydı. Show TV o akşam dizinin yerine Bir Cumhuriyet Şarkısı filmini ekrana getirdi. Birsen Altuntaş'ın haberinde ertelemenin arkasında düşük reklam gelirlerinin de olduğu öne sürülse de kanaldan bu konuda bir açıklama yapılmadı.

Muhtemel Aşk final mi yapıyor sorusuna gelince, reytinglerde ilk 10'a giremediği haftaların ardından konuşulan final iddiası dizinin resmi hesabından yalanlanmıştı. Dizi yorumcusu Deniz Tural'ın paylaşımına göre Muhtemel Aşk 26. bölüme kadar uzatıldı; kanal henüz resmi bir final tarihi açıklamadı.

Muhtemel Aşk yeni bölüm ne zaman, 21. bölüm hangi gün yayınlanacak?

Muhtemel Aşk yeni bölüm ne zaman, 21. bölüm hangi gün yayınlanacak?

Bu akşamki bölümün ardından Muhtemel Aşk'ın 21. bölümünün 12 Kasım 2026 Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de yayınlanması bekleniyor. Kesin tarih kanalın haftalık yayın akışıyla netleşecek.

Önümüzdeki haftalarda dizide kadro değişiklikleri de yaşanacak. Defne'nin teyzesi Suzan Poyraz'a hayat veren Selen Domaç'ın 22. bölümde diziye veda edeceği aktarılırken, Kadir'in ikizi karakteriyle hikâyeye yeni bir isim dahil oldu.

5 Kasım 2026 Perşembe Show TV yayın akışı

5 Kasım 2026 Perşembe Show TV yayın akışı

Muhtemel Aşk'ın yeni bölümüyle yer aldığı 5 Kasım Perşembe Show TV yayın akışında gün boyu ekrana gelecek yapımlar aşağıdaki gibi:

06.00 Baba (Tekrar)

09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)

12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 Bahar (Tekrar)

18.25 Show Ana Haber

20.00 Muhtemel Aşk (Yeni Bölüm)

00.15 Gece Hattı

01.15 Sevdan Bir Ateş (Tekrar)

03.45 Bahar (Tekrar)

Muhtemel Aşk bu akşam 20.00'de Show TV'de, bir sonraki durak ise 12 Kasım Perşembe akşamı olacak.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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