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Halef Bu Akşam (5 Kasım) Yeni Bölüm Var mı, Yok mu? Halef 41. Bölüm Ne Zaman?

Halef Bu Akşam (5 Kasım) Yeni Bölüm Var mı, Yok mu? Halef 41. Bölüm Ne Zaman?

yerli dizi yayın akışı Halef: Köklerin Çağrısı
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
05.11.2026 - 16:11
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NOW'un perşembe akşamlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı, Serhat ile Yıldız'ın hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Geçen hafta Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayın akışından çıkan dizinin hayranları, 5 Kasım akşamı için aynı soruların cevabını arıyor: 'Halef bu akşam var mı, yok mu? Halef neden yoktu, final mi yapıyor? Halef 41. bölüm ne zaman, saat kaçta?'

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Halef bu akşam var mı, yok mu? 5 Kasım'da yeni bölüm var mı?

Halef bu akşam var mı, yok mu? 5 Kasım'da yeni bölüm var mı?

Halef bu akşam yeni bölümüyle ekranda. Halef: Köklerin Çağrısı'nın 41. bölümü, 5 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de NOW'da yayınlanacak. Kanalın yayın akışında dizi bu akşam 'Yeni Bölüm' ibaresiyle yer alıyor.

Kısacası 'Halef bu akşam var mı?' diye soranlar için cevap evet. Gün içinde 12.30'da ekrana gelen Halef ise yeni bölüm değil, daha önce yayınlanan bir bölümün tekrarı.

Halef geçen hafta neden yoktu, final mi yapıyor?

Halef geçen hafta neden yoktu, final mi yapıyor?

Halef'in 29 Ekim'de ekrana gelmemesinin nedeni Cumhuriyet Bayramı'ydı. NOW, bayram nedeniyle yayın akışında değişikliğe giderek dizinin saatinde Atatürk 2 filmini yayınladı ve 41. bölüm bir hafta ertelendi.

Halef final mi yapıyor sorusunun cevabı ise hayır. Dizi için alınmış bir final kararı bulunmuyor; Aybüke Pusat'ın sezon finalinde veda ettiği yapım, ikinci sezonda İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerinde perşembe akşamlarındaki yayınını sürdürüyor.

Halef 41. bölümde neler olacak, yeni bölüm ne zaman?

Halef 41. bölümde neler olacak, yeni bölüm ne zaman?

Son bölümlerde artık Serra olmadığını kabullenen Yıldız, Yelduran Konağı'na gelerek kendi geçmişini araştırmaya başladı; Sado, Akif ve Ziyan Ağa'nın gizlice yürüttüğü güneş enerjisi projesinin ortaya çıkması ise dengeleri sarstı. 41. bölümde Yıldız'ın geçmişine dair gerçeklerin Akif'i nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

Bu akşamki bölümün ardından Halef'in 42. bölümünün 12 Kasım 2026 Perşembe akşamı saat 20.00'de NOW'da yayınlanması bekleniyor. Kesin tarih kanalın haftalık yayın akışıyla netleşecek.

5 Kasım 2026 Perşembe NOW yayın akışı

5 Kasım 2026 Perşembe NOW yayın akışı

Halef: Köklerin Çağrısı'nın yeni bölümüyle yer aldığı 5 Kasım Perşembe NOW yayın akışında gün boyu ekrana gelecek yapımlar aşağıdaki gibi:

07.15 Zafer Söken ile İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Halef: Köklerin Çağrısı (Tekrar)

15.00 Ömür Usta (Tekrar)

17.50 Ali İhsan Varol ile Kumbara

19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

20.00 Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)

00.15 Ömür Usta (Tekrar)

02.45 Anne Yarısı (Tekrar)

04.45 Yasak Elma (Tekrar)

06.00 Karagül (Tekrar)

Halef bu akşam 20.00'de NOW'da, bir sonraki durak ise 12 Kasım Perşembe akşamı olacak.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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