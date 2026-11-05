Halef Bu Akşam (5 Kasım) Yeni Bölüm Var mı, Yok mu? Halef 41. Bölüm Ne Zaman?

Halef bu akşam yeni bölümüyle ekranda. Halef: Köklerin Çağrısı'nın 41. bölümü, 5 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de NOW'da yayınlanacak. Kanalın yayın akışında dizi bu akşam 'Yeni Bölüm' ibaresiyle yer alıyor.

Kısacası 'Halef bu akşam var mı?' diye soranlar için cevap evet. Gün içinde 12.30'da ekrana gelen Halef ise yeni bölüm değil, daha önce yayınlanan bir bölümün tekrarı.