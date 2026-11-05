Halef Bu Akşam (5 Kasım) Yeni Bölüm Var mı, Yok mu? Halef 41. Bölüm Ne Zaman?
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NOW'un perşembe akşamlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı, Serhat ile Yıldız'ın hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Geçen hafta Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayın akışından çıkan dizinin hayranları, 5 Kasım akşamı için aynı soruların cevabını arıyor: 'Halef bu akşam var mı, yok mu? Halef neden yoktu, final mi yapıyor? Halef 41. bölüm ne zaman, saat kaçta?'
Halef bu akşam var mı, yok mu? 5 Kasım'da yeni bölüm var mı?
Halef geçen hafta neden yoktu, final mi yapıyor?
Halef 41. bölümde neler olacak, yeni bölüm ne zaman?
5 Kasım 2026 Perşembe NOW yayın akışı
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