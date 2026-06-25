Sadece Gerçek Fanlar Cevaplasın: Demet Akalın'ın Zirveye Çıkan En Güçlü Şarkısı Ne?

Demet Akalın şarkıları öyle bir yerde duruyor ki, çoğumuzun hayatında mutlaka bir döneme denk geliyor. Kimi şarkısı ayrılık sonrası story attırdı, kimi yaz akşamlarında arabada bağıra bağıra söylendi. Şimdi dürüst olalım: Demet Akalın’ın gerçekten zirveye çıkan en güçlü şarkısı hangisi?

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