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Sadece Gerçek Fanlar Cevaplasın: Demet Akalın'ın Zirveye Çıkan En Güçlü Şarkısı Ne?

etiket Sadece Gerçek Fanlar Cevaplasın: Demet Akalın'ın Zirveye Çıkan En Güçlü Şarkısı Ne?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
25.06.2026 - 20:01
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Demet Akalın şarkıları öyle bir yerde duruyor ki, çoğumuzun hayatında mutlaka bir döneme denk geliyor. Kimi şarkısı ayrılık sonrası story attırdı, kimi yaz akşamlarında arabada bağıra bağıra söylendi. Şimdi dürüst olalım: Demet Akalın’ın gerçekten zirveye çıkan en güçlü şarkısı hangisi?

Haydi, oy kullan!😍

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miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
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