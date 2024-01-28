Sadece Filmlerde Göreceğiniz Türden Gerçek Olamayacak Kadar Güzel Tesadüfler
Sadece Filmlerde Göreceğiniz Türden Gerçek Olamayacak Kadar Güzel Tesadüfler
Kaynak: https://brightside.me/articles/14-coi...
Hayata karşılaştıkları ve film senaristlerinin bile aklına gelmeyecek türden tesadüfleri paylaşarak hepimizin aklını yerinden oynatan kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim 👇
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1. "Bebekken evlat edinildim ve 26 yıl sonra iş için taşındığım şehirde biyolojik annemle tanıştım. Meğerse ikimiz de birbirimizden yaklaşık 5 dakika uzakta yaşıyormuşuz."
2. "Bir sınıf arkadaşım, benle birkaç arkadaşıma gerçek gibi görünen sahte e-postalar göndererek bizi önemli bir sınavdan kaldığımıza inandırmaya çalıştı. Sonraki gün şakası ortaya çıkınca da tüm gün buna güldü. Komik olan şey ise sınavlar açıklandığında sınıfta tek kalan kişi oydu."
3. "10 yaşımdayken müzik çalan bir oyuncağım vardı. Bir gün sebepsiz yere oyuncak bozuldu ve durmadan müzik çalmaya başladı. Müzik evdeki herkesi çıldırmanın eşiğine getirdiği anda oyuncağı alıp oyuncağa 'yeter artık sus!' diye bağırdım ve o anda müzik durdu."
4. "Ben doğduğumda benimle aynı hastanede aynı isimde ve benimle aynı günde doğmuş başka biri vardı. İşin daha garip kısmı annelerimiz de adları aynı ve ikisi de hemşire. Şimdi 17 yıl sonra bu çocukla aynı sınıfa düştük. Evren bize bir mesaj veriyor galiba."
5. "Yeni aldığım evime gelen kız arkadaşım evimi görünce şok oldu. Meğerse çocukken bu evde yaşıyormuş."
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6. "Resepsiyonda çalışırken bir polis memuru yanıma gelip bana bir adamın fotoğrafını gösterdi."
7. "Arkadaşıma sahaftan aldığım kitap meğerse yıllar önce babasının ona hediye aldığı bir kitapmış. Meğerse bir gün kitabı metroda kaybetmiş ve birileri kitabı alıp satmış."
8. "Sınıfa yeni gelen arkadaşımın evinde ders çalışmak için toplandık. Tesadüfe bak ki adam benim eski dairemde kalıyormuş. Eski odamı bir daha asla göreceğimi düşünmezdim..."
9. "İş yerinde yanımda oturan kişi yaptığım her şeyimi kopyalıyor ama bunu bilerek yapmıyor. Ben mavi bir kazak giyiyorken, o da işe mavi bir kazak giyiyor. Ben evde arta kalan spagettiyi işe getiriyorken, o da arta kalan spagettiyi getirmiş oluyor. Klonum var da haberim mi yok?"
10. "Bir keresinde babamla dışardayken esnemeye başladım. İlk esnemeden sonra babam ağzını kapatmazsan böcek girer ağzına dedi ama ben bunu pek takmadım. İkinci esneyişimde ağzıma bir sinek girdi ve beni neredeyse boğuyordu! Babamı dinlemem gerekirdi..."
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11. "İşten eve gitmek için iki otobüs kullanıyorum. Bindiğim ilk otobüsten inerken meğerse telefonumu koltukta unutmuşum. İkinci otobüse bindikten sonra gene aynı yere oturma gittim ve bir de ne göreyim, telefonum koltukta!"
12. "Annemle birlikte seyahat ederken bir restorana yemek yemeye gittik. Anneme işten bir arkadaşımla başka ülkeye yaptığım bir seyahatten bahsedip ona çektiğimiz fotoğrafları gösterdim. Sonra bir anda yan masada oturanlar bize döndü."
13. "Eski lisemde aşık olduğum kızla aynı hastane odasına denk geldik. İkimiz de burun ameliyatı olmak için aynı hastaneye başvurmuşuz ve şans eseri aynı odaya konulduk."
14. "İlk okula giderken ailem başka şehre taşındı ve ben de en yakın arkadaşımdan ayrılmak zorunda kaldım. Yeni yerimize taşındıktan sonra okulda ilk günümde çok büyük bir sürpriz ile karşılaştım. Arkadaşımın ailesi de aynı yere taşınmış!"
15. "5 yıllık kız arkadaşımla aynı anasınıfında okumuşuz. Bir gün ailesinin evindeyken şans eseri bir çocukluk fotoğrafıyla karşılaştım ve o an fark ettim meğerse aynı sınıftaymışız ve hatta birlikte fotoğrafımızı varmış!"
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