Obilet 15. Yılını Büyük Çekilişle Kutluyor

Obilet web sitesi veya obilet mobil uygulaması üzerinden yapılacak her 1.000 TL harcama, 1 çekiliş hakkı kazandırıyor. Harcama yaptıkça kazanma şansı artıyor. Çekiliş kampanyası, 1 Kasım 2026 saat 09.00 ile 31 Aralık 2026 saat 23.59 arasındaki işlemleri kapsıyor. İşlem ve hizmet başlangıç tarihinin kampanya dönemi içinde olması gerekiyor.

Çekilişe katılım, işlem sonrasında SMS ve e-posta ile gelen kişiye özel formun doldurulması ile tamamlanıyor. Kampanyaya 18 yaşını doldurmuş bireysel kullanıcılar katılabiliyor. Kampanya detayları ve katılım koşulları; https://www.obilet.com/cekilis/15yilozel