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Sadece Bir Dilek Hakları Olsa İnsanların İsteyeceği 13 Şaşırtıcı Dilek

Sadece Bir Dilek Hakları Olsa İnsanların İsteyeceği 13 Şaşırtıcı Dilek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 13:01

Daha önce hiç sihirli bir peri tarafından verilen dilek hakkınız olsun istemiş miydiniz? Hepimiz sadece bir dilekle hayatımızı kökünden değiştirmek isteriz. Peki, insanların bir dilek hakkı olsa neler isterlerdi? Gelin beraber bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "En belli olan cevabı vereceğim ama kesinlikle çok daha fazla para!"

1. "En belli olan cevabı vereceğim ama kesinlikle çok daha fazla para!"

'Param olduktan sonra çevremdeki insanlara çok daha rahat yardım edebilirim.'

2. "Dünyadaki herkes için mükemmel sağlıkta dişler! Diş sorunları hem çok pahalı hem de acı verici."

3. "İçerisinden istediğim her şeyi çıkarabileceğim büyülü bir kutu!"

3. "İçerisinden istediğim her şeyi çıkarabileceğim büyülü bir kutu!"

4. "Biraz bencilce olacak ama kocamı tekrar isterdim. Sadece bir günlüğüne bile olur..."

4. "Biraz bencilce olacak ama kocamı tekrar isterdim. Sadece bir günlüğüne bile olur..."

5. "Ailemi tekrar canlı görmek isterdim ve onlarla oturup konuşmak."

5. "Ailemi tekrar canlı görmek isterdim ve onlarla oturup konuşmak."
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6. "Daha fazla dilek hakkı istesem olur mu?"

6. "Daha fazla dilek hakkı istesem olur mu?"

7. "Kardeşlerimin çocukken olduğu gibi iyi geçinmesini isterdim."

7. "Kardeşlerimin çocukken olduğu gibi iyi geçinmesini isterdim."

'Oldukça kötü bir ailede büyüdük ve zamanla herkes birbirinden koptu.'

8. "Biraz klasik olacak ama dünya barışı."

8. "Biraz klasik olacak ama dünya barışı."

'Çocuklarım yetişkinliğe ulaşacak mı diye endişelenmeden yaşamak isterdim.'

9. "Süper kahramanlar kadar güçlü olmak isterdim ki, dünyaya iyilik yapabileyim."

10. "Uzun ve mutlu bir yaşam isterdim."

10. "Uzun ve mutlu bir yaşam isterdim."

'Ayrıca sevdiklerimde benimle beraber yaşamalı tabii.'

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11. "Köpeğimi geri getirmesini isterdim."

11. "Köpeğimi geri getirmesini isterdim."

12. "Eski sağlığımı geri kazanmak isterdim."

12. "Eski sağlığımı geri kazanmak isterdim."

13. "Zaman yolculuğu yaparak çocukluğuma dönmek isterdim. Böylece aynı hataları tekrar yapmazdım."

13. "Zaman yolculuğu yaparak çocukluğuma dönmek isterdim. Böylece aynı hataları tekrar yapmazdım."

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