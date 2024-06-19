Sadece Bir Dilek Hakları Olsa İnsanların İsteyeceği 13 Şaşırtıcı Dilek
Sadece Bir Dilek Hakları Olsa İnsanların İsteyeceği 13 Şaşırtıcı Dilek
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Daha önce hiç sihirli bir peri tarafından verilen dilek hakkınız olsun istemiş miydiniz? Hepimiz sadece bir dilekle hayatımızı kökünden değiştirmek isteriz. Peki, insanların bir dilek hakkı olsa neler isterlerdi? Gelin beraber bakalım.
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1. "En belli olan cevabı vereceğim ama kesinlikle çok daha fazla para!"
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2. "Dünyadaki herkes için mükemmel sağlıkta dişler! Diş sorunları hem çok pahalı hem de acı verici."
3. "İçerisinden istediğim her şeyi çıkarabileceğim büyülü bir kutu!"
4. "Biraz bencilce olacak ama kocamı tekrar isterdim. Sadece bir günlüğüne bile olur..."
5. "Ailemi tekrar canlı görmek isterdim ve onlarla oturup konuşmak."
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6. "Daha fazla dilek hakkı istesem olur mu?"
7. "Kardeşlerimin çocukken olduğu gibi iyi geçinmesini isterdim."
8. "Biraz klasik olacak ama dünya barışı."
9. "Süper kahramanlar kadar güçlü olmak isterdim ki, dünyaya iyilik yapabileyim."
10. "Uzun ve mutlu bir yaşam isterdim."
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11. "Köpeğimi geri getirmesini isterdim."
12. "Eski sağlığımı geri kazanmak isterdim."
13. "Zaman yolculuğu yaparak çocukluğuma dönmek isterdim. Böylece aynı hataları tekrar yapmazdım."
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