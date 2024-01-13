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Sadece 3 Adımda Şipşak Halledebileceğiniz 20 Lezzetli Atıştırmalık Tarifi

Sadece 3 Adımda Şipşak Halledebileceğiniz 20 Lezzetli Atıştırmalık Tarifi

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 10:16

Bu enfes aperatifleri bir kez denediğinizde bir daha yemek isteyeceksiniz. Sadece üç adımda, çok fazla efor harcamadan siz ve misafirleriniz atıştırmalığın tadını çıkarabilirsiniz. Üstelik patlıcan ve parmesanlı çıtır kızartma gibi özel tariflerimiz de mevcut. 👀 O zaman sizi daha fazla bekletmeyelim...

Kaynak: https://www.eatingwell.com/gallery/80...

1. Avokado humus

1. Avokado humus

Bu humus tarifi, yeşilin canlı tonlarıyla sizi büyüleyecek ve hazırlaması son derece kolay. Tek yapmanız gereken birkaç malzemeyi mutfak robotuna eklemek ve karıştırmak. Nohut suyu, yani bir kutu nohutun içerisinde bulunan sıvı, ve avokado bu sosun daha da pürüzsüz ve kremsi bir doku kazanmasını sağlar. Bu sağlıklı ve lezzetli sos, sebze cipsleri, pita cipsleri veya çiğ sebze çubukları ile birlikte mükemmel bir ikram oluyor.

2. Parmesanlı patlıcan kızartma

2. Parmesanlı patlıcan kızartma

Bu enfes patlıcan kızartması tarifi, parmesan peynirini ile çıtırlığı daha düşük yağ içeriği ile sunar. İtalyan yemeklerine özgü bir akşam için mükemmel bir giriş olan bu çıtır atıştırmalıklar, seçtiğiniz marinara sosu eşliğinde sıcak ve geniş bir servis tabağında sunulur. Hem hafif hem de tatmin edici bir deneyim sağlar ve ağızda bıraktığı lezzet ile damağınızda yarattığı his için bizce denemeye değer.

3. Limonlu salatalık salatası

3. Limonlu salatalık salatası

Bu pratik ve hızlı salatalık salatası tarifini uygularken, salatalıkları tuzlama adımını es geçmeyin. Bu basit işlem, sadece 10 dakika içinde salatalıkların fazla suyunu alır, böylece lezzetleri daha belirgin hale gelir ve salatanın suyu çekmesini önler. Bu nefis ve ferahlatıcı ezilmiş salatalık salatasını, yazın sıcak günlerinde düzenlediğiniz mangal partilerinde, yanında hamburgerler ve sosislerle misafirlerinize sunabilirsiniz.

4. Fırında turşu cipsi

4. Fırında turşu cipsi

Airfryer ile de fırında da geleneksel kızartma yöntemlerine kıyasla daha az yağla, çıtır bir dış yüzey oluşturmuş olursunuz. Bu küçük lezzet bombaları, bağımlılık yaratan bir tat sunar. İster tek başına, ister sosa birlikte tüketin. Bu cipsler, gününüzü daha keyifli ve lezzetli bir hale getirecek. Üstelik çocuklar için mükemmel bir alternatif.

5. Siyah fasulyeli salsa

5. Siyah fasulyeli salsa

Bu TikTok akımı, sebzelerle dolu bir salsa tarifi olan Texas havyarı veya diğer adıyla kovboy havyarı yemeğinden esinlenmiştir. Bu lezzetli salsa, tortilla cipslerinin üzerine sürülerek tüketilebilir veya ızgara et ve balık yemeklerine sos olarak eklenebilir. Hatta hızlı bir quesadilla hazırlığı için iç malzeme olarak da kullanılabilir.

6. Naneli gremolatalı karpuz

6. Naneli gremolatalı karpuz

Geleneksel İtalyan mutfağının vazgeçilmez bir öğesi olan sarımsak gremolata tarifi, nane ve limonun benzersiz birlikteliği ile birleşerek karpuzun tazeliğini ve suyunu bir adım öteye taşıyor. Bu nefis ve canlandırıcı lezzet, bir sonraki mangal partinizde konuklarınızın favorisi olmaya aday. Sunum tabağınıza koyduğunuz anda, bu eşsiz lezzetin nasıl bir anda tükeniverdiğine şahit olacaksınız. Bu özgün ve taze tarif, özellikle yaz aylarında, damaklarda unutulmaz bir iz bırakacak.

7. Kabaklı pizza lokmaları

7. Kabaklı pizza lokmaları

Bu kabak pizza lokmaları, bagel lokmalarının keyifli bir glutensiz versiyonu olarak düşünülebilir. Kabakların fazla pişirilmesinden kaçınmalısınız, çünkü bu durum lokmaların aşırı sulu olmasına neden olabilir. Klasik pepperoni üst malzemesi bizim tercihimiz olsa da, kendi favori malzemelerinizi kullanarak farklı lezzetler denemekte serbestsiniz. Bu kabak pizza lokmaları, hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatif sunarak, pizza severlere yeni bir deneyim yaşatıyor.

8. Salatalık salsa

8. Salatalık salsa

Bu canlı ve ferahlatıcı salatalık salsası, ızgara balığın yanında harika bir eşlikçi ya da kendi başına basit bir yan yemek olarak idealdir. Dengeli bir lezzet profiline sahip ve hazırlaması kolay olan bu salata, bekletildikçe lezzeti artar ve salatalığın sert dokusu yumuşar. Bu nedenle, bir ya da iki gün öncesinden hazırlanabilir ya da taze ve çıtır bir lezzet için hemen servis edilebilir. Bu salata, hem göze hem de damağa hitap eden bir seçenektir.

9. Caprese

9. Caprese

Bu domates, mozzarella ve fesleğenli şişler, bir davet için ideal ve hızlıca hazırlanabilen bir seçenektir. Caprese İtalyan mutfak kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır ve bu şişler, bu lezzeti hem görsel hem de tat anlamında bir üst seviyeye taşıyor. Misafirlerinizi etkilemek için mükemmel bir tarif olan bu pratik ve lezzetli seçenek, hem göz alıcı hem de damak çatlatan bir deneyim sunar.

10. Baharatlı jalapeño mısır sosu

10. Baharatlı jalapeño mısır sosu

Kremamsı eriyen peynir, tatlı mısır ve baharatlı jalapeño biberini, limon suyu ve kişnişin verdiği güzel bir tazelikle bir araya getiriyor. Bu lezzetli sos, Meksika'nın elote ve esquites yemeklerinden ilham alınarak hazırlanmıştır. Ayrıca, tortilla cipsleri ve sebzelerle birlikte servis edilebilir.

11. Kavunlu peynir tabağı

11. Kavunlu peynir tabağı

Bu güzel aperitif tabağını, karpuz ve kavunun en sulu ve lezzetli oldukları yaz partilerinde tercih edebilirsiniz. Kavunun tatlılığı, tuzlu peynir ve prosciutto ile harika bir uyum sağlar, bir yandan da limon sıkmak ve taze otlar serpmek, tabağa renk katar.

12. Twarożek

12. Twarożek

Polonya'nın özgün kahvaltı sofrasının merkezinde, bölgeye bağlı olarak twarożek veya gzik adı verilen bir çeşit bulunur. Geleneksel olarak çiftçi peyniri ile yapılan bu versiyonda, çıtır çıtır turp ve salatalık ile birlikte süzme peynir kullanır. Kokulu dereotu eşliğinde, doyurucu çavdar ekmeği, çiğ ve turşulu sebzeler, kielbasa dilimleri, Polonya peyniri ve hardal ile servis edilir. Bu enfes lezzetler, Polonya'nın zengin mutfak kültürünün bir yansımasıdır.

13. Füme somon ve avokado tostu

13. Füme somon ve avokado tostu

1979'da bir tür kanape çeşidi olarak sunulurken bulunsa da, bugün bu tarif trend olan avokado tostlarına dönüştü. Misafirlerinize bu sağlıklı aperitifi çeşitli garnitürlerle servis edebilirsiniz.

14. Domates dilimli taco

14. Domates dilimli taco

Bu basit kremalı sos ile taze bir domatesin tüm olgunluğunu tadın. Biraz taco baharatı, limon ve peynir, protein açısından zengin yoğurt ile birleşince oldukça lezzet katıyor ve doyurucu bir atıştırmalık oluşturuyor.

15. Ballı hardallı bezelye

15. Ballı hardallı bezelye

Fırınlanmış ya da kavrulmuş bezelyeyi ballı hardal ile tüketmeyi deneyebilirsiniz. Özellikle de küçük bir çocuğunuz varsa. Çocuklar, sebzeleri lezzetli bir sosla servis edildiğinde onları yemekte hiç tereddüt etmezler.

16. Tavada kurutulmuş domates sosu

16. Tavada kurutulmuş domates sosu

Kavrulmuş biberlerin tatlılığı, kurutulmuş domateslerin lezzetini mükemmel bir şekilde tamamlar. Hem pişirme hem de servis sürecinde aynı tavayı kullanmak, bulaşık yükünüzü hafifletir. Bu lezzetli dip sosu, krakerler, kızarmış ekmek ya da taze sebzelerle birlikte sunulabilir. Bu, hem pratik hem de lezzetli bir seçenek olarak sofralarınıza renk katacaktır.

17. Zucchini lokmaları

17. Zucchini lokmaları

Bu lezzetli kabak atıştırmalıkları, düşük karbonhidratlı bir alternatif olarak, patatesin yerini alarak fırınlanmış patatesin tüm üst malzemelerini bünyesinde barındırıyor. Eritilmiş peynirin, pastırmanın, dereotunun ve bir miktar ekşi kremanın mükemmel birleşimi, bu atıştırmalıkları oyun günlerinde ya da sadece rahat bir lezzet aradığınızda ideal bir seçenek haline getiriyor.

18. Sarımsaklı ızgara istiridye

18. Sarımsaklı ızgara istiridye

Eğer istiridyeleri ızgarada pişirme deneyiminiz yoksa, sizinle paylaşacağımız bu sıra dışı yöntem büyük bir sürpriz olacak. İstiridyeleri bütün halde ızgarada pişirmek, onları açma zahmetinden kurtarır; çünkü pişme sürecinde kendiliğinden açılırlar. Basitçe hazırlanan sarımsak ve otlu tereyağı, bu sofistike aperitife zengin bir lezzet katmakla kalmaz, aynı zamanda damakta unutulmaz bir tat bırakır.

19. Kızartılmış / fırınlanmış biber

19. Kızartılmış / fırınlanmış biber

Bu kızarmış biberler, üstüne süreceğiniz susam yağı ve limon suyunun birleşimi sayesinde fındıksı ve parlak bir tada sahip olacaktır. Kremalı daldırma sosu, genellikle hafif olan bu biberlere sızabilecek herhangi bir acılığı hafifletir.

20. Rezeneli salata

20. Rezeneli salata

Bu enfes ve hızlıca hazırlanan yan salata, bahar sebzelerinin ince ince dilimlenmesiyle lezzetini doruğa çıkarır. İnce dilimler için mandolininizi veya gıda işlemcinizin dilimleme aparatını kullanabilirsiniz. Eğer bu aletlerden birine sahipseniz, bu tarif onları kullanmanız için mükemmel bir fırsat olacaktır. Bu salata, çıtırlığı ve tazeliği ile sofralarınıza baharın tüm renklerini ve enerjisini getirecek.

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