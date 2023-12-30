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Bilim İnsanlarına Göre Yediğinizde Cilt Bakımı Yaptırmış Gibi Işıl Işıl Parlayacağınız 15 Yiyecek

Bilim İnsanlarına Göre Yediğinizde Cilt Bakımı Yaptırmış Gibi Işıl Işıl Parlayacağınız 15 Yiyecek

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 10:16

Hem sağlığınıza faydalı hem de size daha çekici bir görünüm kazandıracak olan yiyecekler olduğunu söylesek? Bunlar, hem kolayca ulaşılır yiyecekler hem de aslında her gün muhtemelen karşılaşıyorsunuz. Gelin sizi daha çok sebze yemeye teşvik edelim...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/health/25169...

Meyve ve sebzeleri yediğinizde, karotenoidler ter bezleriniz aracılığıyla dışarı çıkar.

Meyve ve sebzeleri yediğinizde, karotenoidler ter bezleriniz aracılığıyla dışarı çıkar.

Ardından cildinizin dış tabakasına geri döner, ona daha turuncu veya kırmızı bir görünüm verir, tıpkı doğal bir bronzlaştırıcı gibi. Diyetlerine daha fazla meyve ve sebze ekleyen kişilerin arzu edilen cilde ulaşmasında bir artış gösterdiği görüldü. Peki bu sebze meyveler hangileri?

1. Kayısı

1. Kayısı

Cildin sağlıklı ve canlı görünümünü korumak için doğadan yardım alabiliriz. Bu noktada, kayısının önemli bir yeri vardır. Kayısı, cildi besleyen ve ona ihtiyacı olan vitamini sağlayan bir meyvedir.

2. Dolmalık biber

2. Dolmalık biber

Dolmalık biber doğal bir nemlendirici olarak kabul edilir ve cildin elastikiyetini artırır. Ayrıca cildin genç ve taze görünmesine yardımcı olur.

3. Brokoli

3. Brokoli

Cilt tonunu eşitleme ve cilt lekelerini azaltma uzun bir süreçtir ve elbette ki bir adet brokoli yediğinizde düzelmez. Ancak uzun vadede etkileri oldukça fazla.

4. Kavun

4. Kavun

Kavunun nemlendirme özelliği, onu cilt bakımında vazgeçilmez kılar. Elbette ki içten bir nemlendirmeden bahsediyoruz.

5. Havuç

5. Havuç

Çok fazla havuç yerseniz cildinizin turuncu bir hal alacağı efsanesinin doğruluğu kanıtlanmasa da havuç suyunu düzenli tüketen kişilerin cildinin daha parlak olduğu gözlemlenmiş.

6. Greyfurt

6. Greyfurt

Cildinizi doğal yollardan beslemek ve korumak istiyorsanız greyfurtu da tercih edebilirsiniz. En etkili yöntem direkt olarak meyvenin kendisini tüketmek ancak zorlanıyorsanız meyve suyuna da dönüştürebilirsiniz.

7. Ispanak

7. Ispanak

Ispanak, cildin sağlığı ve gençliği için doğanın sunduğu en etkili besinlerden biridir. Bu yeşil sebzenin içerdiği vitaminler, mineraller ve antioksidanlar, cildin canlılığını artırır, yaşlanma belirtilerini azaltır ve cildi zararlı dış etkenlere karşı korur.

8. Mango

8. Mango

Mango, cildin nem dengesini sağlar ve cilt tonunu eşitler. Düzenli tüketilmesi halinde cilt sağlığına büyük katkılar sağlar.

9. Bal kabağı

9. Bal kabağı

Bal kabağı cildin doğal güzelliğini ortaya çıkarır ve cildin ihtiyaç duyduğu besinleri sağlar. Bu nedenle, tüketimi, cilt bakımı rutininin önemli bir parçası olmalı.

10. Tatlı patates

10. Tatlı patates

Tatlı patates bizim için bulması biraz zor bir yiyecek olabilir. Ancak tadına bir kez bakanlar bir daha yemeden duramıyormuş duyduğumuza göre. Tek faydası da bu değil üstelik, cildi pürüssüzleştiriyormuş.

11. Mandalina

11. Mandalina

Mandalina özütü birçok cilt bakım ürününde bulunur. Tahmin edeceğiniz üzere içinde bulundurduğu yüksek C vitamini sebebiyle kozmetik endüstrisinde oldukça tercih ediliyor. C vitaminli serum almak yerine bol bol mandalina tüketebilirsiniz.

12. Domates

12. Domates

Domates, cildin sağlıklı ve taze kalmasını sağlayan bir dizi faydaya sahiptir. İçerdiği antioksidanlar, cildi serbest radikallerin zararlı etkilerinden korurken, C vitamini cildin doğal parlaklığını artırır. Ayrıca, domatesin içerdiği likopen, cildi UV ışınlarının zararlı etkilerine karşı korur.

13. Karpuz

13. Karpuz

Karpuz cilt lekelerini azaltır. Düzenli olarak tüketilmesi veya cilt bakım ürünlerinde kullanılması, cildin genel sağlığını ve görünümünü iyileştirebilir.

14. Somon balığı

14. Somon balığı

Bu deniz ürününün, cildin elastikiyetini artıran ve yaşlanma belirtilerini geciktiren omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olduğu bilinmektedir. Ayrıca, cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olan proteinler açısından da oldukça zengindir. Dolayısıyla, somon balığı tüketmek, cildin genç, sağlıklı ve parlak görünmesine yardımcı olabilir.

15. Yumurta

15. Yumurta

Yumurta, cilt sağlığına faydaları sayesinde güzellik dünyasında önemli bir yer tutar. İçerdiği protein, vitamin ve minerallerle cildin doğal parlaklığını artırır, yaşlanma belirtilerini azaltır ve cilt tonunu düzgünleştirir. Yumurtanın beyazı, cilt gözeneklerini sıkılaştırma ve fazla yağı temizleme özelliğine sahipken, sarısı ise cildi nemlendirir ve besler.

Genel anlamda bakıldığında, meyve ve sebzeler, sağlıklı bir bağırsak sistemi sürdürmeye yarıyor. Bu da doğal güzelleşmenin en önemli faktörüdür.

Genel anlamda bakıldığında, meyve ve sebzeler, sağlıklı bir bağırsak sistemi sürdürmeye yarıyor. Bu da doğal güzelleşmenin en önemli faktörüdür.

Ayrıca sebzeler kabızlık gibi sindirim sorunlarını önlemeye yardımcı olan diyet lifi sağlar. Örneğin, 1 kg havuç sadece 60 gram karotenoid içerir. İnsanların daha çekici görünmesini sağlamanın yanı sıra, karotenoidler genel sağlığa da fayda sağlar. Bu ise günlük yaşamın stresleri tarafından üretilen zararlı bileşikleri emerek çalışır ve bağışıklık ve üreme sistemlerimiz için önemlidirler.

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Esat Bora

Cilt güzelliğimi sivrisineklere borçluyum. Her gece el ele tutuşup yüzümde halaya duruyorlar. Sokan sokana... e haliyle, tarikat tef'i gibi gerim gerim geril... Devamını Gör