Sadece 100 Adet Üretilecek: Rolls-Royce Görür Görmez Aşık Olacağınız Elektrikli Modelini Tanıttı

Rolls-Royce Motor Cars Üst Yöneticisi Chris Brownridge'in açıklamalarında yer verdiği ifadeler şu şekilde:

“Dünyadaki en seçkin Rolls-Royce müşterilerinden bazıları bizden en iddialı çalışmamızı talep etti. Biz de markamızda daha önce bir araya gelmemiş üç unsuru birleştirdik: Tasarım özgürlüğü, güçlü ve neredeyse sessiz tamamen elektrikli güç sistemi ve açık sürüş deneyiminin benzersiz bir yorumu.”

Peki yeni Rolls-Royce ne kadar olacak?

Rolls-Royce, araçlarının fiyatını kamuoyuyla paylaşmadı. Fakat Project Nightingale modelinin, 500 bin sterlinin üzerindeki “Private Commission” ve yaklaşık 20 milyon sterline ulaşabilen “Coachbuild” ürünleri arasında konumlandırılacağı ifade edildi.