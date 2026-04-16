Sadece 100 Adet Üretilecek: Rolls-Royce Görür Görmez Aşık Olacağınız Elektrikli Modelini Tanıttı

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.04.2026 - 12:21

Otomotiv dünyasında yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez ultra lüks segmentte Rolls-Royce, 2028'de yollara çıkacak yeni modelini tanıttı. Project Nightingale, tamamen elektrikli olacak, üstü açılacak ve sadece 100 adet üretilecek!

5,7 metrelik dev model, gören herkesi kendine aşık edecek cinsten.

Rolls-Royce, yeni modeli "Project Nightingale”i tanıttı.

Lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, yeni iki koltuklu elektrikli üstü açılır modelini tanıttı. BMW bünyesinde faaliyet gösteren şirket yeni modele “Project Nightingale” adını verdiğini duyurdu. El işçiliğiyle üretilecek olan modelin teslimatları, 2028 yılında başlayacak. 

Yeni modelin en dikkat çekici detayı ise tamamen elektrikli motor yapısı sayesinde araçta “neredeyse hiç mekanik ses”olmaması. Rolls-Royce, sessiz sürüş konusundaki iddiasını yeni modelde de sürdürüyor.

Görenlerin aşık olacağı modelden yalnızca 100 adet üretilecek!

Rolls-Royce, Project Nightingale modelinin 1920’li yıllardaki EX serisi deneysel araçlardan ve Art Deco akımından ilham aldığını açıkladı.

Araç, 5,76 metre uzunluğuyla markanın amiral gemisi olan dört veya beş koltuklu Phantom modeliyle benzer boyutlara sahip olacak. Uzun motor kaputu sayesinde “torpido formunda” bir tasarım sunacak olan model, geçmişteki deneysel araçların estetik anlayışını yansıtacak.

"Markanın en iddialı projesi"

Rolls-Royce Motor Cars Üst Yöneticisi Chris Brownridge'in açıklamalarında yer verdiği ifadeler şu şekilde:

“Dünyadaki en seçkin Rolls-Royce müşterilerinden bazıları bizden en iddialı çalışmamızı talep etti. Biz de markamızda daha önce bir araya gelmemiş üç unsuru birleştirdik: Tasarım özgürlüğü, güçlü ve neredeyse sessiz tamamen elektrikli güç sistemi ve açık sürüş deneyiminin benzersiz bir yorumu.”

Peki yeni Rolls-Royce ne kadar olacak?

Rolls-Royce, araçlarının fiyatını kamuoyuyla paylaşmadı. Fakat Project Nightingale modelinin, 500 bin sterlinin üzerindeki “Private Commission” ve yaklaşık 20 milyon sterline ulaşabilen “Coachbuild” ürünleri arasında konumlandırılacağı ifade edildi.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
right-dark
